استعلام عن المقطوعة برقم الطلب موقع وزارة العمل بوابة خدمات الضمان

خدمة استعلام عن المقطوعة برقم الطلب أو الاستعلام عن المساعدة المقطوعة بالسجل المدني من موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عبر بوابة خدمات الضمان ،الاجتماعي، والتي يستفيد منها الكثيرون من مستفيدي ومستفيدات الضمات الاجتماعي وغيرهم، وفق الألية المعتمدة من قبل وزارة العمل، سنوفر لكم اهم التفاصيل حول مواعيد إيداع مبالغ المساعدات المقطوعة في حسابات المستفيدين.

خصصت وزارة العمل عبر بوابة الاستعلامات الإلكترونية رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة بالسجل المدني أو برقم الهوية، ولتبسيط الإجراءات تم إتاحة رابط استعلام عن المقطوعة برقم الطلب، أو استعلام عن المقطوعة برقم الطلب، وهي عملية تتم في خطوات بسيطة من اجل التعرف على قيمة المبالغ المستحقة التي تم إيداعها في حسابات المستحقين، وللحصول على رقم الطلب في حال فقطة للاستعلام يتم الاتصال على رقم 19911 أو التواصل مع مكتب الضمان.

خدمة استعلام عن المقطوعة برقم الطلب

وزارة العمل حددت ضوابط من يستحق الصرف لمبالغ المساعدات المقطوعة وما بها من مبالغ لدعم الغذاء والكهرباء، ومن بين الضوابط النزول بسن من يحق له الاستفادة إلى 30 عام، وتصرف المقطوعة على هيئة دفعة واحدة للمستحق، تودع في حسابة البنكي، ولا يقبل إعادة التسجيل من استفاد قبل مرور عام، أو على حسب شروط الاستحقاق.

الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الهوية

خدمات الضمان الاجتماعي وخدمة الاستعلام عن إعلانات المساعدة المقطوعة، من بين الخدمات المتاحة من بوابة وزارة العمل للاستعلامات الإلكترونية.

تحديث: استعلام عن المقطوعة برقم الطلب للتعرف على قيمة وموعد صرف إعانات المساعدة المقطوعة عن شهر مايو 2018 وفق المواعيد الخاصة بإعانات الرعاية الاجتماعية من خلال بوابة خدمات الضمان الاجتماعية المرفق رابطها بعالية، حيث يتم الصرف وفق أولوية التقديم، ويمكن الاستعلام عن الاستحقاق من خلال الرابط.

تحديث : اليوم 19 سبتمبر 2018 نشرت وزارة العمل بيان إيداع المساعدة المقطوعة في الحسابات البنكية لدى المستفيدين والمستفيدين المستحقين للصرف عن دفعة شهر محرم 1440، حيث تقترب قيمة المساعدات المقطوعة من 150 مليون ريال سعودي تقريباً.

تحديث: وزارة العمل وعلى حساب خدمة العملاء بينت انه لا يوجد موعد لنزول أسماء المستفيدين من المساعدة المقطوعة، حيث انها تصرف دون تحديد توقيت وتحت شرط الأولوية.