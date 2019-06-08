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احدث قائمة طعام”منيو” مطاعم الرومانسية بالمملكة العربية السعودية

كتب Youssef Alaaفي آخر تحديث
احدث قائمة طعام”منيو” مطاعم الرومانسية بالمملكة العربية السعودية

تأسست سلسلة مطاعم الرومانسية فى المملكة العربية السعودية فى عام1418هـ،حيث تتميز مطاعم الرومانسية، بعمل اشهى الأكلات الشعبية الأصيلة،ولأنها تهتم بالمذاق والجودة،فإن الكثير من المواطنين والمقيمين بالمملكة يذهبون اليها لشراء اشهى الأكلات.

وتمتد سلسلة مطاعم الرومانسية الى 30 فرع فى انحاء المملكة حيث تغطى جميع مناطق العاصمة الرياض والخرج والقصيم والأحساء والدمام وجدة والمدينة المنورة،كل هذا التميز يجعلها تصنع من العلامه التجارية لها مكانة مهمة ومميزة فى ذهن كل مستهلك،كما تتميز بالعمل الجاد وخدمة عملاء على اعلى مستوي .

والان نقدم لكم قائمة الطعام الخاصة بسلسلة مطاعم الرومانسية على مستوي المملكة العربية السعودية وكذلك الرقم الموحد للاتصال .

قائمة الطعام ” المنيو” :

الأصناف السعر( ر.س)
وجبـــــــــــــــــــــــات المشـــــــاركة
وجبة 3 اشخاص ( ثلاثة اصناف دجاج من اختيارك مع الأرز السعودى مع 1شوربة1جريش1قرصان3علب صوص)احدث قائمة طعام"منيو" مطاعم الرومانسية بالمملكة العربية السعودية 46.50
وجبة 5 اشخاص (خمسة اصناف دجاج مع الأرز السعودى مع 2 شوربة2جريش1قرصان5علب صوص)احدث قائمة طعام"منيو" مطاعم الرومانسية بالمملكة العربية السعودية 72.50
وجبة 7 اشخاص ( سبعة اصناف دجاج مع الارز السعودى مع 2 شوربة 2جريش2 قرصان 1 سلطة خضراء 7 علب صوص )احدث قائمة طعام"منيو" مطاعم الرومانسية بالمملكة العربية السعودية 94.50
قـــــــــــــــــــــــــــــــائمة اللحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم
تيس مندى ( لحم تيس بالتتبيلة الرومانسية للحم مندى 5720 سعرات حرارية لعدد 8-10 أفراد )احدث قائمة طعام"منيو" مطاعم الرومانسية بالمملكة العربية السعودية 1056.00
نصف تيس مندى ( تيس بلدى بالتتبيلة الرومانسية طبخ مندى 2860 سعرات حرارية لعدد 5-6 أفراد )احدث قائمة طعام"منيو" مطاعم الرومانسية بالمملكة العربية السعودية 528.00
ربع تيس مندى ( تيس بلدى بالتتبيلة الرومانسية طبخ مندى 1430 سعرات حرارية لعدد 3-4 أفراد )احدث قائمة طعام"منيو" مطاعم الرومانسية بالمملكة العربية السعودية 264.00
نفر لحم مندى ( تيس بلدى بالتتبيلة الرومانسية طبخ مندى 358 سعرات حرارية )احدث قائمة طعام"منيو" مطاعم الرومانسية بالمملكة العربية السعودية 66.00
تيس مدفون (تيس بلدى بالتتبيلة الرومانسية طبخ مدفون 5720 سعرات حرارية لعدد 8-10 أفراد )احدث قائمة طعام"منيو" مطاعم الرومانسية بالمملكة العربية السعودية 1056.00
نصف تيس مدفون ( تيس بلدى بالتتبيلة الرومانسية طبخ مدفون 2860 سعرات حرارية لعدد 5-6 أفراد )احدث قائمة طعام"منيو" مطاعم الرومانسية بالمملكة العربية السعودية 528.00
ربع تيس مدفون ( تيس بلدى بالتتبيلة الرومانسية طبخ مدفون 1430 سعرات حرارية لعدد 3-4 أفراد )احدث قائمة طعام"منيو" مطاعم الرومانسية بالمملكة العربية السعودية 264.00
نفر لحم مدفون ( تيس بلدى بالتتبيلة الرومانسية طبخ مدفون 358 سعرات حرارية )احدث قائمة طعام"منيو" مطاعم الرومانسية بالمملكة العربية السعودية 66.00
نفر لحم حاشى مكموت ( لحم حاشى طازج بلدى بالتتبيلة الرومانسية 595 سعرات حرارية )احدث قائمة طعام"منيو" مطاعم الرومانسية بالمملكة العربية السعودية 52.00
لحم الديرة (نفر لحم بلدى مطبوخ بالمرق )احدث قائمة طعام"منيو" مطاعم الرومانسية بالمملكة العربية السعودية 67.00
قــــــــــــــــــــــــــــــــــائمة الدجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاج
حبة دجاج شوايةاحدث قائمة طعام"منيو" مطاعم الرومانسية بالمملكة العربية السعودية 33.00
دجاج مضغوطاحدث قائمة طعام"منيو" مطاعم الرومانسية بالمملكة العربية السعودية 18.50
نصف دجاج شوايةاحدث قائمة طعام"منيو" مطاعم الرومانسية بالمملكة العربية السعودية 16.50
دجاج شواية بدون أرزاحدث قائمة طعام"منيو" مطاعم الرومانسية بالمملكة العربية السعودية 12.00
حبة دجاج مظبىاحدث قائمة طعام"منيو" مطاعم الرومانسية بالمملكة العربية السعودية 33.00
نصف دجاج مظبىاحدث قائمة طعام"منيو" مطاعم الرومانسية بالمملكة العربية السعودية 16.50
حبة دجاج مدفوناحدث قائمة طعام"منيو" مطاعم الرومانسية بالمملكة العربية السعودية 37.00
دجاج مظبى بدون أرزاحدث قائمة طعام"منيو" مطاعم الرومانسية بالمملكة العربية السعودية 12.00
نص دجاج مدفوناحدث قائمة طعام"منيو" مطاعم الرومانسية بالمملكة العربية السعودية 18.50
نصف مدفون بدون أرزاحدث قائمة طعام"منيو" مطاعم الرومانسية بالمملكة العربية السعودية 12.00
حبة دجاج مندىاحدث قائمة طعام"منيو" مطاعم الرومانسية بالمملكة العربية السعودية 33.00
نصف دجاج مندىاحدث قائمة طعام"منيو" مطاعم الرومانسية بالمملكة العربية السعودية 16.50
دجاج مندى بدون أرزاحدث قائمة طعام"منيو" مطاعم الرومانسية بالمملكة العربية السعودية 12.00
حبة دجاج حراقاحدث قائمة طعام"منيو" مطاعم الرومانسية بالمملكة العربية السعودية 35.00
نصف دجاج حراقاحدث قائمة طعام"منيو" مطاعم الرومانسية بالمملكة العربية السعودية 17.50
دجاج زربياناحدث قائمة طعام"منيو" مطاعم الرومانسية بالمملكة العربية السعودية 19.00
فروج على الفحماحدث قائمة طعام"منيو" مطاعم الرومانسية بالمملكة العربية السعودية 22.00
نصف دجاج مقلوبةاحدث قائمة طعام"منيو" مطاعم الرومانسية بالمملكة العربية السعودية 23.00
مكبوسة دجاجاحدث قائمة طعام"منيو" مطاعم الرومانسية بالمملكة العربية السعودية 24.00
دجاج بالزعتر البرىاحدث قائمة طعام"منيو" مطاعم الرومانسية بالمملكة العربية السعودية 17.00
قـــــــــائــــــــــــــمة الحــــــــــــــــــــــــــلويات
حلا ام علىاحدث قائمة طعام"منيو" مطاعم الرومانسية بالمملكة العربية السعودية 8.00
كنافة الرومانسيةاحدث قائمة طعام"منيو" مطاعم الرومانسية بالمملكة العربية السعودية 8.00
كريم كرميلاحدث قائمة طعام"منيو" مطاعم الرومانسية بالمملكة العربية السعودية 6.00
كنافة النوتيلااحدث قائمة طعام"منيو" مطاعم الرومانسية بالمملكة العربية السعودية 8.00
حلا اللوتساحدث قائمة طعام"منيو" مطاعم الرومانسية بالمملكة العربية السعودية 6.50
حلى براونيزاحدث قائمة طعام"منيو" مطاعم الرومانسية بالمملكة العربية السعودية 7.00
قائمة المشـــــــــــــــــــــــــــــــــويات
مشاوى مشكلاحدث قائمة طعام"منيو" مطاعم الرومانسية بالمملكة العربية السعودية 27.00
مشكل دجاجاحدث قائمة طعام"منيو" مطاعم الرومانسية بالمملكة العربية السعودية 25.00
اوصال لحماحدث قائمة طعام"منيو" مطاعم الرومانسية بالمملكة العربية السعودية 24.00
شيش طاووقاحدث قائمة طعام"منيو" مطاعم الرومانسية بالمملكة العربية السعودية 21.00
كباب لحماحدث قائمة طعام"منيو" مطاعم الرومانسية بالمملكة العربية السعودية 24.00
كباب دجاجاحدث قائمة طعام"منيو" مطاعم الرومانسية بالمملكة العربية السعودية 21.00
كفتة لحماحدث قائمة طعام"منيو" مطاعم الرومانسية بالمملكة العربية السعودية 24.00
كفتة دجاجاحدث قائمة طعام"منيو" مطاعم الرومانسية بالمملكة العربية السعودية 21.00
السلطات والمقبلات
سلطة فتوشاحدث قائمة طعام"منيو" مطاعم الرومانسية بالمملكة العربية السعودية 6.00
حمصاحدث قائمة طعام"منيو" مطاعم الرومانسية بالمملكة العربية السعودية 7.00
متبلاحدث قائمة طعام"منيو" مطاعم الرومانسية بالمملكة العربية السعودية 7.00
بابا غنوجاحدث قائمة طعام"منيو" مطاعم الرومانسية بالمملكة العربية السعودية 7.00
سلطة جرجيراحدث قائمة طعام"منيو" مطاعم الرومانسية بالمملكة العربية السعودية 6.00
سلطة خضراءاحدث قائمة طعام"منيو" مطاعم الرومانسية بالمملكة العربية السعودية 6.00
سلطة التبولةاحدث قائمة طعام"منيو" مطاعم الرومانسية بالمملكة العربية السعودية 6.00
خيار باللبناحدث قائمة طعام"منيو" مطاعم الرومانسية بالمملكة العربية السعودية 7.00
ورق عنباحدث قائمة طعام"منيو" مطاعم الرومانسية بالمملكة العربية السعودية 10.00
سلطة حارةاحدث قائمة طعام"منيو" مطاعم الرومانسية بالمملكة العربية السعودية 2.50
طحينةاحدث قائمة طعام"منيو" مطاعم الرومانسية بالمملكة العربية السعودية 2.50
مقبلات مشكلةاحدث قائمة طعام"منيو" مطاعم الرومانسية بالمملكة العربية السعودية 13.00
سلطة سيزر دجاجاحدث قائمة طعام"منيو" مطاعم الرومانسية بالمملكة العربية السعودية 7.00
قائمة الايدامـــــات
خضار مشكل بالفرناحدث قائمة طعام"منيو" مطاعم الرومانسية بالمملكة العربية السعودية 8.00
مسقع فرناحدث قائمة طعام"منيو" مطاعم الرومانسية بالمملكة العربية السعودية 8.00
ملوخيةاحدث قائمة طعام"منيو" مطاعم الرومانسية بالمملكة العربية السعودية 8.00
باميةاحدث قائمة طعام"منيو" مطاعم الرومانسية بالمملكة العربية السعودية 8.00
قائمة المثلوثة
جريشاحدث قائمة طعام"منيو" مطاعم الرومانسية بالمملكة العربية السعودية 8.00
قرصاناحدث قائمة طعام"منيو" مطاعم الرومانسية بالمملكة العربية السعودية 8.00
جريش+ قرصاناحدث قائمة طعام"منيو" مطاعم الرومانسية بالمملكة العربية السعودية 8.00
أرز سادةاحدث قائمة طعام"منيو" مطاعم الرومانسية بالمملكة العربية السعودية 7.00
قائمة المشــــــــــروبات
بيبسىاحدث قائمة طعام"منيو" مطاعم الرومانسية بالمملكة العربية السعودية 2.50
سفناحدث قائمة طعام"منيو" مطاعم الرومانسية بالمملكة العربية السعودية 2.50
حمضياتاحدث قائمة طعام"منيو" مطاعم الرومانسية بالمملكة العربية السعودية 2.50
ديواحدث قائمة طعام"منيو" مطاعم الرومانسية بالمملكة العربية السعودية 2.50
ميرانداحدث قائمة طعام"منيو" مطاعم الرومانسية بالمملكة العربية السعودية 2.50
مياة معدنيةاحدث قائمة طعام"منيو" مطاعم الرومانسية بالمملكة العربية السعودية 1.00
لبناحدث قائمة طعام"منيو" مطاعم الرومانسية بالمملكة العربية السعودية 1.00
زبادىاحدث قائمة طعام"منيو" مطاعم الرومانسية بالمملكة العربية السعودية 1.00
قائمة الشـــــــوربات
شوربة الشوفان بالدجاجاحدث قائمة طعام"منيو" مطاعم الرومانسية بالمملكة العربية السعودية 6.00
شوربة الشوفان باللحماحدث قائمة طعام"منيو" مطاعم الرومانسية بالمملكة العربية السعودية 7.00

الرقم الموحد للاتصال :920000144 من داخل المملكة العربية السعودية

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Youssef Alaa

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