احدث قائمة طعام”منيو” مطاعم الرومانسية بالمملكة العربية السعودية

تأسست سلسلة مطاعم الرومانسية فى المملكة العربية السعودية فى عام1418هـ،حيث تتميز مطاعم الرومانسية، بعمل اشهى الأكلات الشعبية الأصيلة،ولأنها تهتم بالمذاق والجودة،فإن الكثير من المواطنين والمقيمين بالمملكة يذهبون اليها لشراء اشهى الأكلات.

وتمتد سلسلة مطاعم الرومانسية الى 30 فرع فى انحاء المملكة حيث تغطى جميع مناطق العاصمة الرياض والخرج والقصيم والأحساء والدمام وجدة والمدينة المنورة،كل هذا التميز يجعلها تصنع من العلامه التجارية لها مكانة مهمة ومميزة فى ذهن كل مستهلك،كما تتميز بالعمل الجاد وخدمة عملاء على اعلى مستوي .

والان نقدم لكم قائمة الطعام الخاصة بسلسلة مطاعم الرومانسية على مستوي المملكة العربية السعودية وكذلك الرقم الموحد للاتصال .

قائمة الطعام ” المنيو” :

الأصناف السعر( ر.س) وجبـــــــــــــــــــــــات المشـــــــاركة وجبة 3 اشخاص ( ثلاثة اصناف دجاج من اختيارك مع الأرز السعودى مع 1شوربة1جريش1قرصان3علب صوص) 46.50 وجبة 5 اشخاص (خمسة اصناف دجاج مع الأرز السعودى مع 2 شوربة2جريش1قرصان5علب صوص) 72.50 وجبة 7 اشخاص ( سبعة اصناف دجاج مع الارز السعودى مع 2 شوربة 2جريش2 قرصان 1 سلطة خضراء 7 علب صوص ) 94.50 قـــــــــــــــــــــــــــــــائمة اللحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم تيس مندى ( لحم تيس بالتتبيلة الرومانسية للحم مندى 5720 سعرات حرارية لعدد 8-10 أفراد ) 1056.00 نصف تيس مندى ( تيس بلدى بالتتبيلة الرومانسية طبخ مندى 2860 سعرات حرارية لعدد 5-6 أفراد ) 528.00 ربع تيس مندى ( تيس بلدى بالتتبيلة الرومانسية طبخ مندى 1430 سعرات حرارية لعدد 3-4 أفراد ) 264.00 نفر لحم مندى ( تيس بلدى بالتتبيلة الرومانسية طبخ مندى 358 سعرات حرارية ) 66.00 تيس مدفون (تيس بلدى بالتتبيلة الرومانسية طبخ مدفون 5720 سعرات حرارية لعدد 8-10 أفراد ) 1056.00 نصف تيس مدفون ( تيس بلدى بالتتبيلة الرومانسية طبخ مدفون 2860 سعرات حرارية لعدد 5-6 أفراد ) 528.00 ربع تيس مدفون ( تيس بلدى بالتتبيلة الرومانسية طبخ مدفون 1430 سعرات حرارية لعدد 3-4 أفراد ) 264.00 نفر لحم مدفون ( تيس بلدى بالتتبيلة الرومانسية طبخ مدفون 358 سعرات حرارية ) 66.00 نفر لحم حاشى مكموت ( لحم حاشى طازج بلدى بالتتبيلة الرومانسية 595 سعرات حرارية ) 52.00 لحم الديرة (نفر لحم بلدى مطبوخ بالمرق ) 67.00 قــــــــــــــــــــــــــــــــــائمة الدجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاج حبة دجاج شواية 33.00 دجاج مضغوط 18.50 نصف دجاج شواية 16.50 دجاج شواية بدون أرز 12.00 حبة دجاج مظبى 33.00 نصف دجاج مظبى 16.50 حبة دجاج مدفون 37.00 دجاج مظبى بدون أرز 12.00 نص دجاج مدفون 18.50 نصف مدفون بدون أرز 12.00 حبة دجاج مندى 33.00 نصف دجاج مندى 16.50 دجاج مندى بدون أرز 12.00 حبة دجاج حراق 35.00 نصف دجاج حراق 17.50 دجاج زربيان 19.00 فروج على الفحم 22.00 نصف دجاج مقلوبة 23.00 مكبوسة دجاج 24.00 دجاج بالزعتر البرى 17.00

قـــــــــائــــــــــــــمة الحــــــــــــــــــــــــــلويات حلا ام على 8.00 كنافة الرومانسية 8.00 كريم كرميل 6.00 كنافة النوتيلا 8.00 حلا اللوتس 6.50 حلى براونيز 7.00 قائمة المشـــــــــــــــــــــــــــــــــويات مشاوى مشكل 27.00 مشكل دجاج 25.00 اوصال لحم 24.00 شيش طاووق 21.00 كباب لحم 24.00 كباب دجاج 21.00 كفتة لحم 24.00 كفتة دجاج 21.00 السلطات والمقبلات سلطة فتوش 6.00 حمص 7.00 متبل 7.00 بابا غنوج 7.00 سلطة جرجير 6.00 سلطة خضراء 6.00 سلطة التبولة 6.00 خيار باللبن 7.00 ورق عنب 10.00 سلطة حارة 2.50 طحينة 2.50 مقبلات مشكلة 13.00 سلطة سيزر دجاج 7.00 قائمة الايدامـــــات خضار مشكل بالفرن 8.00 مسقع فرن 8.00 ملوخية 8.00 بامية 8.00 قائمة المثلوثة جريش 8.00 قرصان 8.00 جريش+ قرصان 8.00 أرز سادة 7.00 قائمة المشــــــــــروبات بيبسى 2.50 سفن 2.50 حمضيات 2.50 ديو 2.50 ميراند 2.50 مياة معدنية 1.00 لبن 1.00 زبادى 1.00 قائمة الشـــــــوربات شوربة الشوفان بالدجاج 6.00 شوربة الشوفان باللحم 7.00

الرقم الموحد للاتصال :920000144 من داخل المملكة العربية السعودية

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