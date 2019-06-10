إعلان وزارة الحرس الوطني عن نتائج القبول الأولى لحملة الثانوية في كلية الملك خالد العسكرية

أعلنت لجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية في وزارة الحرس الوطني، عن أرقام القبول الأولى للمتقدمين من حملة الشهادة الثانوية العامة.ويمكن الاطلاع على أرقام القبول الأولى للمتقدمين من حملة الثانوية على الرابط هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنا

https://www.kkmar.gov.sa/kkrs/FrmFormsResult.aspx

الاطلاع على أرقام القبول الأولى

للإطلاع على تعليمات المقبولين أولياً: إضغط هنا

للإستعلام عن نتائج المقبولين أولياً: إضغط هنا

تفاصيل أكثر: https://www.kkmar.gov.sa/

وكانت كلية الملك خالد العسكرية أعلنت في وقت سابق، فتح باب القبول والتسجيل لحملة الثانوية لهذا العام (1440هـ) على النحو التالي:

شروط القبول:

– أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ (ويستثنى من ولد أو نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة).

– أن يكون حسن الأخلاق والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة

– ألا يكون مطروداً من إحدى الكليات العسكرية أو المعاهد العسكرية لأي سبب.

– أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة التابعة لوزارة التعليم (انتظام نهاري) تخصص (علوم طبيعية، نظام مقررات مسار علوم طبيعية).

– أن يكون من خريجي هذا العام (1440هـ) فقط ولن يقبل خريجي الأعوام السابقة.

– أن لا يقل المعدل التراكمي عن (80%) لتخصص العلوم الطبيعية ونظام المقررات مسار علوم طبيعية.

– أن يكون قد أدى اختبار القدرات العامة وأن يكون حاصلاً على درجة لاتقل عن (60).

– أن يكون قد أدى الاختبار التحصيلي و أن يكون حاصلا على درجة لاتقل عن (60).

– أن يكون قد أدى اختبار الكفايات اللغة الانجليزية .

– أن يكون غير متزوج بأجنبية .

– أن يتناسب الطول مع الوزن بحيث يكون الحد الأدنى (165 سم – 52 كجم) والحد الأعلى (188 سم – 95 كجم).

– أن لا يقل العمر عن (17) سنة ولا يزيد عن (22) سنة عند بدء العام الدراسي بموجب بطاقة الهوية الوطنية.

– سوف يتم استبعاد أي طلب يحتوي على معلومات غير صحيحة بشكل نهائي.

تعريف موجز بكلية الملك خالد العسكرية كلية الملك خالد العسكرية هي كلية عسكرية سعودية افتتحت في تاريخ 3 ربيع الأول، 1403هـ الموافق 18 ديسمبر، 1982 بهدف تخريج ضباط يعملون في قوات الحرس الوطني السعودي. مهمة الكلية كلية الملك خالد العسكرية مؤسسةُ تعليمية عسكرية أنشئت لتقديم العلوم العسكرية والأكاديمية للطلبة الملتحقين بها اللائقين للخدمة العسكرية من حملة الشهادة الثانوية كي يتم إعدادهم وتدريبهم وصقلهم بكل المعارف والمهارات العسكرية والأكاديمية اللازمة ليصبحوا ضباطا في وحدات الحرس الوطني. ويكيبيديا

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