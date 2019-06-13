إستعلم وأفحص عن مساعدة المقطوعة 1440 في الضمان الإجتماعي لمستفيدي المقطوعة

نرصد لكم متابعينا الكرام من خلال موقع نجوم مصرية كافة أخبار وتفاصيل مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي لمستفيدي المقطوعة في دولة المملكة العربية السعودية ، حيث يزداد البحث في هذه الأونة عن موعد صرف مساعدة المقطوعة وذلك بسبب تأخر أو عدم صرف وزارة العمل والتنمية الإجتماعية إي مبالغ لمستفيدي الضمان الإجتماعي منذ شهر رجب الماضي ، وقد أعلنت الوزارة على أنه سوف يتم الإعلان بشكل رسمي خلال الأيام القليلة القادم عن موعد لصرف مساعدة المقطوعة ، وقد دعت كافة المواطنين على قوائم الإنتظار إلى ترقب الإعلان من خلال القنوات الرسمية للوزارة .

ما هي مساعدة المقطوعة

تعتبر مساعدة المقطوعة هي مساعدة مالية تقدمها الحكومة السعودية للمواطنين من اجل مساعدتهم في تلبية إحتياجاتهم الأساسية ، كما و تعمل الحكومة السعودية على تقدم كل الدعم المادي والمعنوي للأسر المحتاجة والتي لا تستطيع تلبية إحتياجتها الاساسية ، وتقدم الحكومة السعودية دعم مالي للأسر السعودي المتضررة من الإصلاحات الإقتصادية التي تقوم بها المملكة ،والمتضررة من تطبيق قرار الضريبة المضافة وغلاء المعيشة .

شروط الضمان الإجتماعي

وقد وضعت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية في المملكة العديد من الشروط للأسر التي ترغب في الإستفادة من مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي ، ومن أبرز تلك الشروط ما يلي :-

لا تصرف المساعدات المقطوعة بصورة سنوية، وإنما تكون جوزية. يتم صرف المساعدات بحسب الدخل الخاص برب الأسرة. لا يتم صرفها بشكل متتالي أو شهري، ولا توجد أي تواريخ معينة لتقديمها. يتم صرف مساعدات الضمان المقطوعة، فقط على أساس الأسر الأشد حاجة للمال. يجب أن يتم تقييم مدى احتياج الأسرة فعليا للمساعدات.

رابط الإستعلام عن مساعدة المقطوعة

هذا وقد صممت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية رابط من أجل الإستعلام عن مساعدة من اجل مساعدة الأسر من أجل الإستعلام بشكل سريع وسهل ، وقد عينت رقماً من اجل الإتصال والتواصل معها للإستعلام إيضاً ، ويمكنك التواصل والإستعلام من خلال ما يلي :-

الإستعلام عن مساعدة المقطوعة من خلال الإتصال على الرقم الخاص 8001222777 ، ثم إدخال رقم الهوية ، ثم إختيار الخدمة . يمكن الإستعلام عن مساعدة المقطوعة إيضاً من خلال رابط الضمان الإجتماعي من هـــــنــــا

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