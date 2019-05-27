موعد إجازة عيد الفطر 1440 ومدتها| متى أول أيام العيد المبارك 2019

يبحث العديد من المواطنين بالمملكة العربية السعودية عن إجابة التساؤل الخاص بـ متى إجازة عيد الفطر 1440 في القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وقد قمنا عبر موقع نجوم مصرية بتوفير موعد إجازة عيد الفطر المبارك 1440 بناءً على تقويم أم القرى، بالإضافة إلى إعلان وزارة الخدمة المدنية السعودية فيما يتعلق بموعد بدء إجازة العيد وموعد انتهائها لكي يتعرف متابعينا على مدة إجازة العيد في القطاع الحكومي.

كما ينتظر المواطنين والمواطنات التوجيهات الملكية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود التي تقضي بتحديد موعد بداية الإجازة ونهايتها، ومن المقرر أن يتم إصدار هذه التوجيهات الكريمة خلال الأيام القليلة المقبلة، ومن يرغب في معرفة علامات ليلة القدر وفضائلها ومعرفة الأدعية المُستحبة في هذه الليلة، بالإضافة إلى موعد تحري هلال شهر شوال 1440هـ لمعرفة موعد أول أيام العيد.

إجازة عيد الفطر 1440

مع اقتراب نهاية شهر رمضان المبارك 1440 وبدء الأيام العشر الأواخر من الشهر الكريم، فقد زادت عمليات البحث من قبل موظفي القطاع العام الحكومي من المدنيين والعسكريين عن موعد إجازة العيد لهذا العام في أي تاريخ تبدأ ومتى تنتهي، وقد قمنا بتوفير موعد إجازة العيد في السعودية فلكياً، بالإضافة إلى مدة الإجازة وفقاً لما أعلنت عنه وزارة الخدمة المدنية بالمملكة العربية السعودية، حيث يمكنكم التعرف على موعد أول أيام عيد الفطر 1440 في السعودية فلكياً من خلال التالي:

وفقاً لتقويم أم القرى فسوف تكون مدة شهر رمضان فلكياً (29 يوماً)، حيث يوافق يوم التاسع والعشرون من الشهر المبارك يوم الاثنين 3 يونيه 2019م، ليكون أول أيام عيد الفطر يوم الثلاثاء.

أما بالنسبة لإعلان وزارة الخدمة المدنية السعودية عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، فقد ورد في بعض الإجابات للوزارة على بعض السائلين عن متى تبدأ إجازة العيد ومتى تنتهي موضحةً مدة إجازة العيد التي ستبلغ 10 أيام بمشيئة الله تعالى، ويمكنكم التعرف على مدة الإجازة من خلال النقاط التالية:

ستبدأ إجازة عيد الفطر 2019 المبارك اعتباراً من نهاية دوام يوم الأربعاء 24 رمضان 1440 الموافق لتاريخ 29 مايو 2019م.

سوف تنتهي إجازة عيد الفطر بنهاية يوم الخامس من شوال 1440هـ.

موعد إجازة عيد الفطر في البنوك السعودية

أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي تعميماً يتضمن لأوقات عمل أو دوام البنوك السعودية خلال شهر رمضان المبارك وموعد إجازة عيد الفطر 1440 وإجازة عيد الأضحى، حيث تعمل البنوك خلال شهر رمضان فيما يتعلق بالتعامل مع الجمهور من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الرابعة عصراً، أما عن موعد إجازة العيد فسوف تكون في الموعد التالي:

تبدأ إجازة العيد بنهاية دوام يوم الخميس بتاريخ 25 رمضان 1440هـ الموافق 30 مايو 2019م.

سوف تعود البنوك لممارسة أعمالها مرة أخرى يوم الأحد بتاريخ 6 شوال 1440هـ الموافق لتاريخ 9 يونيو 2019م.

وبحساب المدة المتبقية على موعد أول أيام عيد الفطر المبارك اعتباراً من اليوم الاثنين 27 مايو 2019 الموافق لتاريخ 22 رمضان 1440هـ، فإن عدد الأيام المتبقية على موعد عيد الفطر المبارك هو (8 أيام)، وينبغي على كل مسلم حريص على التماس العشر الأواخر من شهر رمضان بأن يقوم بالإكثار من الطاعات والعبادات لعله يدرك ليلة القدر بمشيئة الله تعالى.

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