أقوى سلاح مدرعات في العالم .. “السعودية” رابعاً

امتلاك المملكة العربية السعودية رابع أقوى سلاح مدرعات في العالم: كشفت تقارير إعلامية بالتحديد موقع “غلوبال فاير بور”المختص في تصنيف الجيوش،ان السعودية احتلت المركز الرابع متفوقة على كلًا من المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا،ودول إقليمية مثل إيران وتركيا،وذكر التقرير ان القوات البرية السعودية تمتلك نحو 11100 مدرعة.

وفى المركز الاول يأتي الجيش الروسي حيث يمتلك كثر من 50 ألف مدرعة، ثم الصين في المركز الثاني بـ40 ألفًا، بينما تأتي الولايات المتحدة في المركز الثالث بحوالي 39 ألف مدرعة، فيما احتلت السعودية المركز الرابع بأكثر من 11 ألف مدرعة.

وكذلك على صعيد منطقة الشرق الاوسط تتصدر السعودية أقوى الجيوش من حيث عدد المركبات القتالية المدرعة متفوقة على تركيا التي احتلت المرتبة السابعة عالمياً بامتلاكها 9500 وأيضاً على الإمارات العربية المتحدة التي تحتل المرتبة 12 عالمياً بأكثر من 5900 مدرعة قتالية تليها مصر في المرتبة 13 عالمياً بما يزيد على 5700 مدرعة قتالية متنوعة وأيضاً تتفوق على إيران التي حلت في المرتبة 31 عالمياً متأخرة في هذا الجانب على العديد من دول المنطقة وتمتلك قرابة 2300 مدرعة قتالية.

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