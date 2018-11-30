الاستعلام عن أعفاء بنك التسليف 1440 وشروط بنك التسليف قرض الزواج

نقدم لكل متابعين موقع نجوم مصرية جميع تفاصيل أعفاء بنك التسليف برقم الهوية 1440 التي يقدمها البنك السعودي للتسليف والادخار، حيث تسعي وزاراه المالية في المملكة العربية السعودية لتوفير وتطوير العديد من الخدمات لمواطني المملكة العربية السعودية لتسهيل عمليات القروض وايضا سهولة الاستعلام عن كشف حسابي بنك التسليف وهذا لمتابعة كيفية دفع الأقساط المتبقية، حيث جاءت خدمة أعفاء بنك التسليف للمستحقي الضمان الاجتماعي والمتوفين، حيث نقدم أليكم عبر هذه المقالة الأوراق المطلوبة لأعفاء بنك التسليف برقم الهوية 1440.

الاستعلام عن أعفاء بنك التسليف 1440

من أجل التغلب علي عمليه التقدم بطلب للحصول أعفاء بنك التسليف 1440 بطريقه غير مرغوب بها وضمان تقديم الطلب بطريقه متكاملة ، فيوجد العديد من الوثائق المطلوبة كمرفق أساسي لطلب أعفاء قروض بنك التسليف وهي كالاتي:

مذكره توضيحيه مفصله عن الوضع المالي والمعيشي الصعب لمقدم الطلب.

يجب أن يتضمن الطلب نسخا من الهوية الوطنية.

أرفاق البطاقة بالعائلة.

إرفاق نسخ من التقارير الطبية لمقدم الطلب.

ثم قم بالتوقيع علي الطلب مع هويه مقدم الطلب وتأكد من إرسال الطلب إلى البنك السعودي التسليف.

بعد الانتهاء من أعداد جميع الوثائق المذكورة ، يتم تقديم طلب إلى الديوان الملكي عن طريق البريد .

استعلام بنك التسليف برقم الهوية

يمكنكم معرفة طريقة استعلام بنك التسليف برقم الهوية عبر الرابط التالي استعلام بنك التسليف.

بنك التسليف قرض الزواج

بنك التسليف قرض الزواج لكل مواطن في المملكة العربية السعودية الدخل السنوي لا يتجاوز 120,000 ريال ، اي ما يعادل في الشهر من 10000 ريال ، والبنك يقدم هذا القرض لتخفيف عن الشباب للزواج وهذا القرض 60000 ريال سعودي بنك التسليف يحدد قرض الزواج علي أساس قدرتك علي الدفع، ويمكنك عبر الرابط التالي معرفة شروط قرض الزواج.