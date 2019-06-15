أعرف الأن أسماء المستفيدين من برنامج سكني من خلال رابط البوابة الألكترونية لبرنامج سكني

متابعينا الأعزاء من خلال موقعنا المتميز على الدوام نجوم مصرية، في كافة أرجاء المملكة العربية السعودية، يسعدنا أن نتواصل معكم من خلال هذا الموضوع الهام والذي يستحوذ على نسبة متابعة كبيرة جداً داخل المملكة، وهو برنامج سكني، الذي أعلن عن أسماء المستفيدين من البرنامج وأرقام هوياتهم الوطنية، ونحن نتمني أن ينال إجتهادنا على رضاكم وتقديركم.

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الأسكان /سيف بن سالم السويلم ،عن أسماء المستفيدين وأرقام هوياتهم عبر موقع البوابة الألكترونية لبرنامج سكني، والتي تتيح جميع تفاصيل الخيارات السكنية المختلفة ومنها “الوحدات الجاهزة، والوحدات تحت الأنشاء، والأراضي المجانية، والقروض الوطنية المدعومةالتي تتيح شراء الوحدات السكنية الجاهزة من السوق العقاري، والبناء الزاتي، وتمويل القرض القائم” وهذا يتفق مع رؤية المملكة الأستراتيجية 2030.

يمكنكم معرفة أسماء المستفيدين من خلال الرابط التالي

أعلن السيد المتحدث الرسمي لوزارة الأسكان السعودية، أنه يمكن متابعة أسماء المستفيدين من خلال البوابة الألكترونية لبرنامج سكني، ومن خلال الرقم الموحد للأجابة على التساؤلات.

رابط البوابة الألكترونية لبرنامج سكني.

من خلال الرقم الموحد للأجابة على التساؤلات التالي “199090“.

أضاف المتحدث الرسمي لوزارة الأسكان السيد /سيف بن سالم السويلم، أنه توجد خدمات أخرى عديدة منها حجز الأراضي السكنية في المخططات السكنية الجديدة ،وكان برنامج سكني قد أعلن مطلع العام الحالي، عن أسماء 200 ألف أسرة يمكنها الأستفادة من الخيارات المتنوعة التي يوفرها البرنامج.

وتتمني أسرة موقع نجوم مصرية التقدم والأزدهار للمملكة العربية السعودية في كافة المجالات.

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