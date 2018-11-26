أسهل طريقة للاستعلام عن المخالفات المرورية بالسعودية .. رابط مباشر

يسعد موقع نجوم مصرية لقراءة من المواطنين أو المقيمين بالمملكة العربية السعودية أن يقدم لهم خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية، من خلال موقع وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية، وتعتبر هذه الخدمة جزء من مجموعة الخدمات التي توفرها وزارة الداخلية للمواطنين والمقيمين، من خلال خدمة أبشر، تيسيرا لهم ولتوفير الجهد والوقت، عن طريق الاستعلام الإلكتروني من خلال شبكة الأنترنت.

كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية

في البداية يجب الدخول على الرابط التالي موقع الاستعلام عن المخالفات المرورية بموقع أبشر واتباع الخطوات التالية:

من خلال هذه الطريقة يتم أدخال رقم الهوية بالمربع المخصص له، ثم يتم بعد ذلك أدخال رمز التأكد المرئي، وهو في الصورة الحالية 1248، ولكن سيظهر لك رمز جديد وانت تقوم بالاستعلام، عليك أدخاله في حقل الرمز المرئي.

وفي النهاية نتمنى أن نكون قد قدمنا لك عزيزي القارئ الخدمة المرجوة، ونهيب بك اتباع أرشادات وتعليمات المرور، ليس فقط من اجل تجنب المخالفات، ولكن أيضا لسلامتك وسلامة أسرتك، حفظ الله الجميع.

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