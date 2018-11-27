أسماء المقبولين في الجوازات 1440 عبر بوابة أبشر توظيف نتائج القبول المبدئي والنهائي

نترقب ظهور أسماء المقبولين في الجوازات السعودية 1440أو نتائج قبول الجوزات، للتعرف على نتائج القبول المبدئية والترشيحات من بوابة أبشر توظيف نتائج القبول الإلكتروني للوظائف العسكرية سواء كانت نتائج قبول المرشحين المبدئية أو النهائية، والتي سيصحبها تحديد الإجراءات التي سيتعين على المرشحين التقيد بها من اجل إتمام عملية القبول، وستضمن تحديد المستندات المطلوبة، بجانب مواعيد إجراءا الاختبارات المقررة وحضور المقابلة الشخصية، وضوابط وتعليمات حضور المرشحين وفق المواعيد التي ستحدد ضمن كشوفات نتائج الترشيح.

انتهت مرحلة التسجيل على وظائف الجوازات 1440 والتي تم نشر التفاصيل المتعلقة بألية القبول عليها من خلال بوابة ابشر التوظيف، وحول موعد ظهور نتائج قبول الجوزات لتلك الرتب العسكرية الشاغرة، كثرت التساؤلات خلال الساعات الماضية، وسط حالة من القلق التي تنتاب من تقدم لشغل وظائف المديرية العامة للجوازات، وهو ما سنسعى لتوضيحه لكم ومتابعة توقيت الإعلان عن أسماء المقبولين في الجوازات 1440 ورابط وموقع الاستعلام عن نتائج قبول الجوزات السعودية.

موعد إعلان نتائج قبول الجوازات

المديرية العامة للجوازات وفي رد رسمي عبر أحد حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أفادت بانه في حالة وجود تصريحات حول ذلك، ستنشر على القنوات الرسمية، وهو ما ينفي أي مزاعم صدر على بعض المواقع الإلكترونية نحو إعلان أسماء المقبولين في الجوزات 1440.

رابط استعلام أسماء المقبولين في الجوازات 1440

تعلن بوابة أبشر توظيف نتائج قبول الجوازات السعودية وستعلن أسماء المقبولين والمرشحين بصفة مبدئية لاستكمال الاختبارات المقررة وستحدد لهم تعليمات وضوابط المرحلة القادمة من تلك الاختبارات والمسندات المطلوبة.