أسماء المستفيدين من المساعدة المقطوعة الدفعة الأخيرة، جميع المواطنين في المملكة يمكنهم معرقة الاستحقاق الخاصة بهم عن طريق متابعة الحسابات البنكية الخاصة بهم أو من خلال الدخول على موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية واستعلام عن المقطوعة عن طريق رابط الاستعلام عن المقطوعة أو الاتصال على خدمة العملاء الوحيد 19911 لمعرفة كل الاستفسارات الخاصة بالأموال المتعلقة بالمقطوعة حيث ان هذه المبالغ التي يتم وضعها إلا بعد تطبيق كل الشروط الخاصة بها على المستفيد والتعرف على موعد صرف المساعدات المقطوعة.

الاستعلام عن موعد صرف المساعدة المقطوعة

أولا قم بالدخول على الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي السعودي رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة .

ثم كتابة رقم السجل المدني الخاص بالمستفيد.

ثم نسخ رمز التحقق من الاستخدام البشري كما موجود بالصورة.

شروط الحصول علي المقطوعة

يجب كتابة جميع البيانات بشكل صحيح جدا.

المقطوعة تصرف لجميع الأرامل والمطلقات والشيوخ.

المقطوعة غير مرتبطة بسنة معينة وتصرف حين الموافقة علي الأسرة المستحقة لها.

ألا يقل سن الزوج والزوجة عن خمسة وثلاثون عام.

أن يكون الدخل موافي لكافة الشروط الموضحة 3000 ريال للعازب و8680 ريال للمتزوج ويعول.

عدم امتلاك أي سجلات تجارية.

عدم امتلاك مزرعة خاصة.

جميع المسجليين في المقطوعة يمكنهم عمل استعلام عن المقطوعة برقم الهوية من خلال موقع الوزارة.

تقديم اعتراض وشكوي وطلب استعجال

الاتصال بالخط الساخن 19911 والتحدث إلي خدمة العملاء ومعرفة حالة الطلب برقم لهوية وتقديم طلب استعجال في نفس الوقت.

قم بالدخول علي صفحة المقطوعة الموجودة علي مواقع التواصل الاجتماعي توتير وتقديم شكوي برقم الطلب ورقم السجل.

إرسال خطاب عاجل (مظلمة) إلي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وفية أفاده بالحالة الاجتماعية وجميع البيانات.

متابعة الحساب البنكي بشكل مستمر وتحديث البيانات بين الحين والأخر.

التأكد من البيانات المسجلة بطريقة صحيحة في موقع وزراه العمل والتنمية الاجتماعية قسم المساعدات المقطوعة.

تحميل تطبيق المقطوعة علي الجوال للتأكد من مواعيد صرف الدفعات المالية.

مراجعة شروط الاستحقاق والتأكد من انطباقها علي المستفيدين قبل التقديم.

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