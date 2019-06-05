أسماء المستحقين للدعم السكني من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقاري، أصدر وزير الإسكان السعودي تفاصيل خاصه بالدفعة الجديدة من برنامج سكنى من خلال الموقع الرسمي لوزارة الإسكان وحملة سكنى 2019 والتفاصيل كانت عبارة عن إعداد المنتجات المدعومة من الوزارة للفئات قد تم ذكرها في الدفعات ومستحقي الدعم وطريقة استعلام سكنى الدفعة الجديدة لاستكمال الاجرائات الخاصة بالتخصيص عن طريق الدخول على موقع سكنى وقبول المنتج أو رفضه ونفس الأمر بمنتجات صندوق التنمية العقاري، وقد أعلنت وزارة الإسكان بالاشتراك مع صندوق التنمية العقاري عن أسماء 200 ألف اسره مستحقه لدعم سكنى 2019، حيث ان الإعلان عن مستحقي دعم وزارة الإسكان السعودي على دفعات أرجعت وزارة الإسكان هذا إلى اهتمامها بتحقيق هدف تمليك المسكن حسب رؤية المملكة 2030 بالإضافة إلى خدمات اخرى تقدمها وزارة الإسكان في برنامج سكنى من ضمن حملتها الكبيرة في تقديم دعمها للمواطنين والأسر المستحقة وأولها تقديم الدعم المالي عن طريق تمويل قروض عقاريه وتسهيل البناء على الأراضي المعدة لذلك.

أسماء المستحقين للدعم السكني

وقد صدر بيان صحفي من مسؤولين برنامج سكنى انه قد وصل عدد المسجلين في قوائم وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقاري إلى 12.877 وكان بينهم 6499 من الأسر قد تم تسليمهم منازلهم بالفعل وبلغ عدد الأسر المستفيدة من البرنامج إلى اكثر من 157 ألف اسره بالمملكة.

خطوات تفعيل خدمة اختيار المخطط السكني

أولا قم بزيارة البوابة الإلكترونية لبرنامج سكني.

ثم اختيار الحلول السكنية.

ثم الضغط علي خيار الأراضي السكنية المجانية.

ثم اختيار المخطط المناسب.

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