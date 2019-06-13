أسماء المرشحين للوظائف التعليمية بالسعودية 1440 : رابط الاستعلام عن أسماء المقبولين والمقبولات بوابة جدارة للتوظيف

أسماء المرشحين للوظائف التعليمية بالسعودية 1440 يبحث عنه قطاع كبير من المتقدمين عبر محركات البحث المختلفة حيث أعلنت وزارة التعليم السعودية أنه سيتم رفع نتائج المقبولين في الوظائف التعليمية اليوم الخميس الموافق 10 شوال 2019 ميلادية، ونقدم لكم من خلال هذا المحتوى رابط الاستعلام عن أسماء المرشحين والمرشحات للوظائف التعليمية 1440 من خلال هذا المحتوى عبر موقعنا موقع نجوم مصرية الرائد دائمًا في متابعة آخر الأخبار والمستجدات في المملكة العربية السعودية، فتابعونا.

أسماء المرشحين للوظائف التعليمية بالسعودية 2019

أسماء المرشحين في الوظائف التعليمية 2019 بالسعودية أصبحت جاهزة وسيتم الإعلان عنها مساء اليوم الخميس الموافق 13 يونيو 2019 ميلادية، حيث أكدت مصادر مسئولة بوزارة التعليم السعودية أنه سيتم الإعلان عن أسماء المقبولين مبدئيا للوظائف اليوم من خلال موقع الوزارة، وكانت قد أعلنت وزارة الخدمة المدنية عن توافر عدد 10456 وظيفة تعليمية شاغرة للجنسين بالمملكة للعام الدراسي القادم 2019/1441، وسنعلن عن قوائم الناجحين ونتائج المفاضلة في الوظائف التعليمية 1440فور الإعلان عنها.

رابط الاستعلام عن أسماء المقبولين

يمكن لجميع المتقدمين للوظائف التعليمية بالمملكة الدخول على رابط الاستعلام عن أسماء المرشحين للوظائف التعليمية 1440، حيث يتم الإعلان عن نتائج الوظائف إلكترونيا من خلال موقع وزارة التعليم السعودي عبر شبكة الانترنت، حيث بدأ التقديم على هذه الوظائف من خلال بوابة جدارة للتوظيف الإلكتروني من يوم الأربعاء 17 رمضان 1140 هجرية.

وعلى الجانب الآخر ذكر المتحدث الرسمي لوزارة التعليم السعودية السيد مبارك العصيمي بأن عدد الوظائف بلغت 5503 وظيفة تعليمية للنساء، و 4953 وظيفة شاغرة للرجال، حيث بلغ إجمالي الوظائف التعليمية المعلنة 10456 لحملة شهادة البكالوريوس مع اجتياز اختبار كفايات المعلمين المعلمات في التخصص والعام عبر المركز الوطني للقياس والتقويم.

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