استعلم عن فاتورة كهرباء شهر مايو 2019 من خلال رابط شركة كهرباء السعودية se.com.sa

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالمملكة العربية السعودية هو من الأمور الشائعة والتي تشغل الكثيرين مع اقتراب نهاية كل شهر، ومتابعة منا عبر موقعنا “نجوم مصرية” سنقوم بتوضيح الخطوات اللازمة للاستعلام عن قيمة فاتورة كهرباء شهر مايو 2019 عبر رابط الشركة السعودية للكهرباء، ويشار إلى أنه في وقت سابق كشفت شركة كهرباء السعودية وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج عن التفاصيل الكاملة الخاصة بزيادة أسعار منتجات الطاقة بشكل تدريجي، والذي يتضمن تعديل جذري في التعريفة الكهربائية، كما أوضحت بأن تلك الأسعار الجديدة هي التي تم تطبيقها مع بداية شهر يناير من العام المنصرم.

شركة الكهرباء السعودية

ومن جانبها، فقد أكدت شركة كهرباء السعودية أن اتخاذ قرار زيادة أسعار الكهرباء يصب في المصلحة العامة للمملكة، ومن خلال بيان لها أفادت الشركة المعنية بأن هذه الخطوة تهدف إلى رفع الكفاءة الاقتصادية، بالإضافة إلى مساهمة القطاعات غير النفطية كمحرك تنموي اقتصادي دائم، بجانب ترشيد استهلاك الموارد الطبيعية ومنتجات الطاقة.

وأضافت الهيئة بأن تعديل تعريفة الكهرباء يهدف أيضاً إلى رفع كفاءة الدعم الحكومي، وذلك من خلال تعظيم الاستفادة منه، العمل على إعادة توجيهه لمن يستحقه فقط من المواطنين من خلال برنامج حساب المواطن، والذي تقوم بتنفيذه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بقيادة وزير العمل السعودي.

هذا وأوضحت الهيئة أيضاً أن التعريفة المعتمدة تم تصميمها كي تغطي تكاليف الخدمة وضمان وفرة الكهرباء في كافة أنحاء المملكة، بالإضافة إلى أن تلك التعريفة تساهم في تحسين جودة الخدمة وزيادة الإنتاجية، بجانب فتح مجال المنافسة وتنويع المصادر.

قائمة الأسعار الجديدة للكهرباء في المملكة العربية السعودية

فئة الاستهلاك السكني

شرائح الاستهلاك (1 : 600 كيلو واط ساعة) التعريفة الجديدة 18 هللة.

شرائح الاستهلاك (أكثر من 600 كيلو واط ساعة) التعريفة 30 هللة.

فئة الاستهلاك التجاري

شرائح الاستهلاك (1 : 6000 كيلو واط ساعة) التعريفة 20 هللة

شارئح الاستهلاك ( أكثر من 6000 كيلو واط ساعة) التعريفة 30 هللة.

فئة الاستهلاك الزراعي والمؤسسات والجمعيات الخيرية وما في حكم ذلك

شرائح الاستهلاك (1:6000 كيلو واط ساعة) التعريفة 16 هللة.

شرائح الاستهلاك(أكثر من 6000 كيلو واط ساعة) التعريفة 20 هللة.

فئة الاستهلاك للمنشآت الصحية الخاصة والمؤسسات والمعاهد والمدارس الأهلية

شرائح الاستهلاك (جميع الاستهلاك) التعريفة 21 هللة.

فئتي الاستهلاك الصناعي والحكومي

والجدير بالذكر أن فئتي الاستهلاك الصناعي والحكومي لم يطرأ أي تغيير على التعريفة الخاصة بهما.

فئة الاستهلاك الصناعي

شرائح الاستهلاك (جميع الاستهلاك) التعريفة 18 هللة.

فئة الاستهلاك الحكومي

شرائح الاستهلاك (جميع الاستهلاك) التعريفة 23 هللة.

رابط معرفة القيمة الاستهلاكية للاستهلاك السكني للكهرباء

وتيسيراً على المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية، فقد أدرجت شركة كهرباء السعودية على موقعها الإلكتروني بحيث يستطيع المستهلك معرفة القيمة الاستهلاكية الشهرية للكهرباء وذلك من خلال الضغط على الرابط التالي ومن ثم تحريك المؤشر وفقاً للكيلو واط المستهلك.

رابط شركة كهرباء السعودية: https://www.se.com.sa/ar-sa/Pages/home.aspx

وأكدت الهيئة المعنية أنها تتابع عن كثب مدى التزام المخول لهم تفعيل القرار، مشيرة بأن قنوات التواصل مستمرة دائما بينها وبين المستهلك حيث يمكن لأي مستهلك أن يتواصل معها سواء للاستفسار أو لتقديم شكوى من خلال القنوات المخصصة لذلك وهي: رقم الهاتف المجاني: 8001259000

البريد الإلكتروني: [email protected]

موقع الهيئة: http://www.ecra.gov.sa بالخطوات … معرفة قيمة فاتورة الكهرباء من خلال الموقع الإلكتروني الخاصة بشركة الكهرباء السعودية يمكن لأي مواطن أو مقيم معرفة قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية وذلك من خلال الخطوات التالية: الدخول إلى موقع شركة الكهرباء من خلال الضغط هنا ، وذلك من خلال الحساب الخاص بالمستخدم، أو أن يقوم بعملية تسجيل لمستخدم جديد في حال عدم امتلاك حساب على الموقع. يقوم المستخدم بإدخال البريد الإلكتروني، مع كتابة كلمة المرور الخاصة به ومن ثم يكبس على أيقونة التسجيل. بعد ذلك ستظهر للمستخدم شاشة موضح بها جميع الخدمات التي تقدمها الشركة، هنا قم باختيار استعراض الفواتير لمعرفة استهلاكك الشهري للكهرباء. بعد ذلك ستظهر لك الفاتورة الخاصة لك موضحا فيها رقم الحساب الخاص بك مع قيمة استهلاك بالكيلو وات وقيمة الفاتورة كما يكون موضحاً فيها آخر ميعاد للسداد الفاتورة. كما يمكن لجميع المستهلكين الدخول على هذا الرابط “هنا” لمعرفة كل ما هو يطرأ من جديد حول التعريفة الكهربائية أو أي إجراء تقوم به شركة كهرباء السعودية. خطوات احتساب الاستهلاك في ل فواتير الكهرباء الإلكترونية عبر حسابها الشخصي، أوضحت الشركة السعودية للكهرباء أن المشتركين الذين لم يتم إصدار فواتير هم، سوف يتم إصدار الفواتير تباعاً حيث أن عمليات إصدار فواتير الكهرباء بدأت منذ يوم 10 مايو الجاري وستستمر لعدة أيام. كما دعت الشركة المشتركين بالاشتراك في خدمة الرسائل النصية المجانية وذلك من خلال إرسال رقم الحساب إلى رقم 500120 لكي يتم إرسال شعار “تنبيه” فور صدور الفاتورة. أرقام التواصل مع الشركة السعودية للكهرباء ومن جانبها، دعت الشركة السعودية للكهرباء جميع مشتركيها الذين لديهم اعتراض أو ملاحظات على فواتير الكهرباء، بضرورة التواصل معها من خلال قنوات اتصالات متعددة، ومنها: مركز الاتصال: 920001100 الموقع الإلكتروني: se.com.sa حساب تويتر لخدمات المشتركين: [email protected] أيام قليلة وسيتم إصدار فاتورة كهرباء شهر مايو 2019، حيث أنه وفقاً للمرسوم الملكي الصادر من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، فإن موعد إصدار فاتورة الكهرباء الإلكترونية سيكون يوم الثلاثاء المقبل الموافق 28 مايو 2019.

← إقرأ أيضاً: