أسعار الثلاجات في السعودية 2019 | جميع الماركات والموديلات وأفضل الأنواع بسعر السوق الأن

أسعار كافة ماركات وموديلات الثلاجات في المملكة العربية السعودية للعام الحالي 2019، هو الملف والتقرير الذي يستحوذ على الأهمية الكُبرى لدى كافة عُملاء سوق الأجهزة الكهربائية والمنزلية داخل المملكة، ومن هذا المنطلق كان من المهم أن نناقش ملف أسعار الثلاجات بالمملكة وفق أحدث بيانات السوق السعودية للأجهزة المنزلية والتي نتابعها ونقدمها إليكم أول بأول حديثة ومُحدثة … فإليكم كامل التفاصيل حسب أسعار السوق الأن .

قائمة أسعار كافة ماركات الثلاجات في السعودية للعام 2019

والأن وعبر جدول الأسعار الشامل والتالي ذكره .. نقدم إليكم الأسعار الخاصة بالثلاجات داخل السعودية شامل جميع الماركات والموديلات للعام الحالي 2019 من :

أسعار ثلاجات نيكاى .

أسعار ثلاجات سامسونج .

أسعار ثلاجات ميديا .

أسعار ثلاجات توشيبا .

أسعار ثلاجات شارب .

أسعار ثلاجات اى تى سى .

أسعار ثلاجات هاس .

أسعار ثلاجات ال جى .

أسعار ثلاجات رولك .

أسعار ثلاجات هيتاشى .

أسعار ثلاجات هايسينس .

أسعار ثلاجات باناسونيك .

أسعار ثلاجات جيبسون .

ليس هذا وفقط بل ستشمل قائمة أسعار الثلاجات في السعودية 2019 على ماركات وموديلات أخرى .. أو بمعنى أوضح سوف نرصد أسعار جميع الماركات الخاصة بالثلاجات في السعودية وفق أسعار السوق الأن .

ماركة وموديل الثلاجة مواصفات الثلاجة السعر بالسعودية ثلاجة رولك صغيرة السعة 100 لتر 800 ريال سعودى ثلاجة نيكاى فريزر علوى الحجم : 6.829 قدم مُصنعة من الإستانلس ستيل 1200 ريال سعودى ثلاجة نيكاى الحجم : 7.51 قدم 1400 ريال سعودى ثلاجة اكاى السعة : 129 لتر 650 ريال سعودى ثلاجة سامسونج الموديل : ببابين الحجم : 6.6 قدم 1350 ريال سعودى ثلاجة اكاى السعة 219 لتر 950 ريال سعودى ثلاجة سامسونج الحجم : 8.5 قدم 1400 ريال سعودى ثلاجة سامسونج الحجم : 9 قدم موديل : بابين 1650 ريال سعودى ثلاجة سامسونج الحجم : 22 قدم 3500 ريال سعودى

ثلاجة وايت ويستينج هاوس السعة 251 لتر الموديل مزود بفريزر علوى 1300 ريال سعودى ثلاجة سامسونج الحجم : 20.8 قدم 3350 ريال سعودى ثلاجة سامسونج الحجم : 13.5 قدم 2250 ريال سعودى ثلاجة ميديا مزودة بتقنية مقاومة التجمد ببابين الحجم : 18 قدم 4200 ريال سعودى ثلاجة ال جى بفريزر علوى الحجم : 18.07 قدم 4200 ريال سعودى ثلاجة ميديا موديل : بابين من الجانب الحجم : 19 قدم مصنعه من ستانلس ستيل 3700 ريال سعودى ثلاجة توشيبا السعة : 336 لتر 1900 ريال سعودى ثلاجة هاير الحجم : 6.18 قدم 1300 ريال سعودى ثلاجة اى تى سى الحجم : 9.70 قدم 1000 ريال سعودى ثلاجة شارب الحجم : 11.1 قدم 2650 ريال سعودى

ثلاجة هيتاشى الحجم : 21.2 قدم 4250 ريال سعودى ثلاجة دايو السعة : 120 لتر 850 ريال سعودى ثلاجة هيتاشى الحجم : 19.4 قدم 3700 ريال سعودى ثلاجة صغيرة من دايو الحجم : 2.5 قدم 670 ريال سعودى ثلاجة هيتاشى الحجم : 15.8 قدم 3100 ريال سعودى ثلاجة هايسينس الحجم : 8 قدم 1630 ريال سعودى ثلاجة هاير الحجم : 6.18 قدم 1260 ريال سعودى ثلاجة هيتاشى الحجم : 21 قدم 4700 ريال سعودى ثلاجة هايسينس الحجم : 19.2 قدم 3450 ريال سعودى ثلاجة هايسينس الحجم : 11.2 قدم 1880 ريال سعودى

ثلاجة هيتاشى الحجم : 21.2 قدم 5300 ريال سعودى ثلاجة سامسونج الموديل : باب جنب باب الحجم : 19.5 قدم 4400 ريال سعودى ثلاجة هيتاشى السعة : 550 لتر 4250 ريال سعودى ثلاجة بيكو الحجم : 19.9 قدم بتكنولوجيا ضد التجميد 3880 ريال سعودى ثلاجة جيبسون الحجم : 16.7 قدم 4520 ريال سعودى ثلاجة جيبسون موديل : عمودى باب واحد 5270 ريال سعودى ثلاجة سامسونج موديل : باب جانب باب الحجم : 19.5 قدم 4600 ريال سعودى ثلاجة كلاس برو السعة : 181 لتر 1050 ريال سعودى ثلاجة كلاس برو السعة 222 لتر 1350 ريال سعودى ثلاجة كلاس برو السعة : 326 لتر 1780 ريال سعودى

ثلاجة باناسونيك الحجم : 15.7 قدم 3050 ريال سعودى ثلاجة باناسونيك الحجم : 19.4 قدم اللون : فضى 4310 ريال سعودى ثلاجة باناسونيك الحجم : 19.4 قدم اللون : أبيض 3880 ريال سعودى ثلاجة باناسونيك الحجم : 18.8 قدم 3150 ريال سعودى ثلاجة بيكو الحجم : 8.5 قدم 1620 ريال سعودى ثلاجة إل جى الحجم : 22.1 قدم 8000 ريال سعودى ثلاجة إل جى الحجم : 24.7 قدم الموديل : 3 أبواب دولابى باب داخل باب 9500 ريال سعودى ثلاجة باناسونيك الموديل : باب واحد الحجم : 3.32 قدم 800 ريال سعودى ثلاجة باناسونيك الموديل : باب واحد الحجم : 2.39 قدم 680 ريال سعودى ثلاجة وايت وستنجهاوس الحجم : 8.7 قدم الموديل : اينوكس 1450 ريال سعودى

ثلاجة باناسونيك الحجم : 23 قدم عدد الأبواب : ستة 19850 ريال سعودى ثلاجة إل جى الحجم : 30.7 قدم موديل : دولابى 14000 ريال سعودى ثلاجة إل جى الحجم : 24.7 قدم الموديل : دولابى بعدد 3 أبواب باب بداخل باب 9500 ريال سعودى ثلاجة إل جى الحجم : 22.1 قدم الموديل : دولابى بعدد 4 باب باب بداخل باب 9500 ريال سعودى ثلاجة هيتاشى الحجم : 20.5 قدم بعدد 4 باب 6750 ريال سعودى ثلاجة هيتاشى الحجم : 20.8 قدم بعدد 2 باب 6450 ريال سعودى ثلاجة هيتاشى الحجم : 22 قدم فريزر علوى + باب واحد مع تقنية التبريد المزدوج 5800 ريال سعودى ثلاجة جيبسون موديل عمودى بباب واحد 5300 ريال سعودى ثلاجة باناسونيك الحجم : 19.4 قدم بفريزر علوى 4400 ريال سعودى ثلاجة سامسونج الحجم : 22 قدم 5500 ريال سعودى

ثلاجة هاير الحجم : 18.13 قدم الموديل دولابى 4000 ريال سعودى ثلاجة هيتاشى الحجم : 15.8 قدم اللون أسود زجاجى 4000 ريال سعودى ثلاجة بيكو الحجم : 19.9 قدم بتكنولوجيا مانعة للتجمد ستانليس 4100 ريال سعودى ثلاجة هايسينس الحجم : 19.6 قدم باب جنب باب 4050 ريال سعودى ثلاجة سامسونج الحجم : 20.8 قدم 5300 ريال سعودى ثلاجة سامسونج موديل : باب جنب باب الحجم : 19.5 قدم 4400 ريال سعودى ثلاجة هاير انفيرتر الحجم : 18.9 قدم اللون : فضى 3800 ريال سعودى ثلاجة هاير انفيرتر الحجم : 18.1 قدم اللون أبيض عادى 3600 ريال سعودى ثلاجة توشيبا تكنولوجيا : الإنفيرتر الحجم : 21.8 قدم اللون : فضى 4200 ريال سعودى ثلاجة إل جى الحجم : 17.98 قدم اللون فضى واى فاى 3500 ريال سعودى

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وفي الصفحة التالية تعرف على أفضل ماركات الثلاجات بالسعودية