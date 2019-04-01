أسعار الثلاجات في السعودية 2019 | جميع الماركات والموديلات وأفضل الأنواع بسعر السوق الأن

أسعار كافة ماركات وموديلات الثلاجات في المملكة العربية السعودية للعام الحالي 2019، هو الملف والتقرير الذي يستحوذ على الأهمية الكُبرى لدى كافة عُملاء سوق الأجهزة الكهربائية والمنزلية داخل المملكة، ومن هذا المنطلق كان من المهم أن نناقش ملف أسعار الثلاجات بالمملكة وفق أحدث بيانات السوق السعودية للأجهزة المنزلية والتي نتابعها ونقدمها إليكم أول بأول حديثة ومُحدثة … فإليكم كامل التفاصيل حسب أسعار السوق الأن .
قائمة أسعار كافة ماركات الثلاجات في السعودية للعام 2019
والأن وعبر جدول الأسعار الشامل والتالي ذكره .. نقدم إليكم الأسعار الخاصة بالثلاجات داخل السعودية شامل جميع الماركات والموديلات للعام الحالي 2019 من :
- أسعار ثلاجات نيكاى .
- أسعار ثلاجات سامسونج .
- أسعار ثلاجات ميديا .
- أسعار ثلاجات توشيبا .
- أسعار ثلاجات شارب .
- أسعار ثلاجات اى تى سى .
- أسعار ثلاجات هاس .
- أسعار ثلاجات ال جى .
- أسعار ثلاجات رولك .
- أسعار ثلاجات هيتاشى .
- أسعار ثلاجات هايسينس .
- أسعار ثلاجات باناسونيك .
- أسعار ثلاجات جيبسون .
ليس هذا وفقط بل ستشمل قائمة أسعار الثلاجات في السعودية 2019 على ماركات وموديلات أخرى .. أو بمعنى أوضح سوف نرصد أسعار جميع الماركات الخاصة بالثلاجات في السعودية وفق أسعار السوق الأن .
|ماركة وموديل
الثلاجة
|مواصفات الثلاجة
|السعر
بالسعودية
|ثلاجة رولك صغيرة
|السعة 100 لتر
|800
ريال سعودى
|ثلاجة نيكاى
|فريزر علوى
الحجم : 6.829 قدم
مُصنعة من الإستانلس ستيل
|1200
ريال سعودى
|ثلاجة نيكاى
|الحجم : 7.51 قدم
|1400
ريال سعودى
|ثلاجة اكاى
|السعة : 129 لتر
|650
ريال سعودى
|ثلاجة سامسونج
|الموديل : ببابين
الحجم : 6.6 قدم
|1350
ريال سعودى
|ثلاجة اكاى
|السعة 219 لتر
|950
ريال سعودى
|ثلاجة سامسونج
|الحجم : 8.5 قدم
|1400
ريال سعودى
|ثلاجة سامسونج
|الحجم : 9 قدم
موديل : بابين
|1650
ريال سعودى
|ثلاجة سامسونج
|الحجم : 22 قدم
|3500
ريال سعودى
|ثلاجة
وايت ويستينج هاوس
|السعة 251 لتر
الموديل مزود بفريزر علوى
|1300
ريال سعودى
|ثلاجة سامسونج
|الحجم : 20.8 قدم
|3350
ريال سعودى
|ثلاجة سامسونج
|الحجم : 13.5 قدم
|2250
ريال سعودى
|ثلاجة ميديا
|مزودة بتقنية مقاومة التجمد
ببابين
الحجم : 18 قدم
|4200
ريال سعودى
|ثلاجة ال جى
|بفريزر علوى
الحجم : 18.07 قدم
|4200
ريال سعودى
|ثلاجة ميديا
|موديل : بابين من الجانب
الحجم : 19 قدم
مصنعه من ستانلس ستيل
|3700
ريال سعودى
|ثلاجة توشيبا
|السعة : 336 لتر
|1900
ريال سعودى
|ثلاجة هاير
|الحجم : 6.18 قدم
|1300
ريال سعودى
|ثلاجة اى تى سى
|الحجم : 9.70 قدم
|1000
ريال سعودى
|ثلاجة شارب
|الحجم : 11.1 قدم
|2650
ريال سعودى
|ثلاجة هيتاشى
|الحجم : 21.2 قدم
|4250
ريال سعودى
|ثلاجة دايو
|السعة : 120 لتر
|850
ريال سعودى
|ثلاجة هيتاشى
|الحجم : 19.4 قدم
|3700
ريال سعودى
|ثلاجة صغيرة من
دايو
|الحجم : 2.5 قدم
|670
ريال سعودى
|ثلاجة هيتاشى
|الحجم : 15.8 قدم
|3100
ريال سعودى
|ثلاجة هايسينس
|الحجم : 8 قدم
|1630
ريال سعودى
|ثلاجة هاير
|الحجم : 6.18 قدم
|1260
ريال سعودى
|ثلاجة هيتاشى
|الحجم : 21 قدم
|4700
ريال سعودى
|ثلاجة هايسينس
|الحجم : 19.2 قدم
|3450
ريال سعودى
|ثلاجة هايسينس
|الحجم : 11.2 قدم
|1880
ريال سعودى
|ثلاجة هيتاشى
|الحجم : 21.2 قدم
|5300
ريال سعودى
|ثلاجة سامسونج
|الموديل : باب جنب باب
الحجم : 19.5 قدم
|4400
ريال سعودى
|ثلاجة هيتاشى
|السعة : 550 لتر
|4250
ريال سعودى
|ثلاجة بيكو
|الحجم : 19.9 قدم
بتكنولوجيا ضد التجميد
|3880
ريال سعودى
|ثلاجة جيبسون
|الحجم : 16.7 قدم
|4520
ريال سعودى
|ثلاجة جيبسون
|موديل : عمودى
باب واحد
|5270
ريال سعودى
|ثلاجة سامسونج
|موديل : باب جانب باب
الحجم : 19.5 قدم
|4600
ريال سعودى
|ثلاجة كلاس برو
|السعة : 181 لتر
|1050
ريال سعودى
|ثلاجة كلاس برو
|السعة 222 لتر
|1350
ريال سعودى
|ثلاجة كلاس برو
|السعة : 326 لتر
|1780
ريال سعودى
|ثلاجة باناسونيك
|الحجم : 15.7 قدم
|3050
ريال سعودى
|ثلاجة باناسونيك
|الحجم : 19.4 قدم
اللون : فضى
|4310
ريال سعودى
|ثلاجة باناسونيك
|الحجم : 19.4 قدم
اللون : أبيض
|3880
ريال سعودى
|ثلاجة باناسونيك
|الحجم : 18.8 قدم
|3150
ريال سعودى
|ثلاجة بيكو
|الحجم : 8.5 قدم
|1620
ريال سعودى
|ثلاجة إل جى
|الحجم : 22.1 قدم
|8000
ريال سعودى
|ثلاجة إل جى
|الحجم : 24.7 قدم
الموديل : 3 أبواب دولابى
باب داخل باب
|9500
ريال سعودى
|ثلاجة باناسونيك
|الموديل : باب واحد
الحجم : 3.32 قدم
|800
ريال سعودى
|ثلاجة باناسونيك
|الموديل : باب واحد
الحجم : 2.39 قدم
|680
ريال سعودى
|ثلاجة وايت وستنجهاوس
|الحجم : 8.7 قدم
الموديل : اينوكس
|1450
ريال سعودى
|ثلاجة باناسونيك
|الحجم : 23 قدم
عدد الأبواب : ستة
|19850
ريال سعودى
|ثلاجة إل جى
|الحجم : 30.7 قدم
موديل : دولابى
|14000
ريال سعودى
|ثلاجة إل جى
|الحجم : 24.7 قدم
الموديل : دولابى بعدد 3 أبواب
باب بداخل باب
|9500
ريال سعودى
|ثلاجة إل جى
|الحجم : 22.1 قدم
الموديل : دولابى بعدد 4 باب
باب بداخل باب
|9500
ريال سعودى
|ثلاجة هيتاشى
|الحجم : 20.5 قدم
بعدد 4 باب
|6750
ريال سعودى
|ثلاجة هيتاشى
|الحجم : 20.8 قدم
بعدد 2 باب
|6450
ريال سعودى
|ثلاجة هيتاشى
|الحجم : 22 قدم
فريزر علوى + باب واحد
مع تقنية التبريد المزدوج
|5800
ريال سعودى
|ثلاجة جيبسون
|موديل عمودى بباب واحد
|5300
ريال سعودى
|ثلاجة باناسونيك
|الحجم : 19.4 قدم
بفريزر علوى
|4400
ريال سعودى
|ثلاجة سامسونج
|الحجم : 22 قدم
|5500
ريال سعودى
|ثلاجة هاير
|الحجم : 18.13 قدم
الموديل دولابى
|4000
ريال سعودى
|ثلاجة هيتاشى
|الحجم : 15.8 قدم
اللون أسود زجاجى
|4000
ريال سعودى
|ثلاجة بيكو
|الحجم : 19.9 قدم
بتكنولوجيا مانعة للتجمد
ستانليس
|4100
ريال سعودى
|ثلاجة هايسينس
|الحجم : 19.6 قدم
باب جنب باب
|4050
ريال سعودى
|ثلاجة سامسونج
|الحجم : 20.8 قدم
|5300
ريال سعودى
|ثلاجة سامسونج
|موديل : باب جنب باب
الحجم : 19.5 قدم
|4400
ريال سعودى
|ثلاجة هاير انفيرتر
|الحجم : 18.9 قدم
اللون : فضى
|3800
ريال سعودى
|ثلاجة هاير انفيرتر
|الحجم : 18.1 قدم
اللون أبيض عادى
|3600
ريال سعودى
|ثلاجة توشيبا
|تكنولوجيا : الإنفيرتر
الحجم : 21.8 قدم
اللون : فضى
|4200
ريال سعودى
|ثلاجة إل جى
|الحجم : 17.98 قدم
اللون فضى
واى فاى
|3500
ريال سعودى
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