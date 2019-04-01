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أسعار الثلاجات في السعودية 2019 | جميع الماركات والموديلات وأفضل الأنواع بسعر السوق الأن

كتب محمد هلال آخر تحديث

أسعار كافة ماركات وموديلات الثلاجات في المملكة العربية السعودية للعام الحالي 2019، هو الملف والتقرير الذي يستحوذ على الأهمية الكُبرى لدى كافة عُملاء سوق الأجهزة الكهربائية والمنزلية داخل المملكة، ومن هذا المنطلق كان من المهم أن نناقش ملف أسعار الثلاجات بالمملكة وفق أحدث بيانات السوق السعودية للأجهزة المنزلية والتي نتابعها ونقدمها إليكم أول بأول حديثة ومُحدثة … فإليكم كامل التفاصيل حسب أسعار السوق الأن .

قائمة أسعار كافة ماركات الثلاجات في السعودية للعام 2019

والأن وعبر جدول الأسعار الشامل والتالي ذكره .. نقدم إليكم الأسعار الخاصة بالثلاجات داخل السعودية شامل جميع الماركات والموديلات للعام الحالي 2019 من :

  • أسعار ثلاجات نيكاى .
  • أسعار ثلاجات سامسونج .
  • أسعار ثلاجات ميديا .
  • أسعار ثلاجات توشيبا .
  • أسعار ثلاجات شارب .
  • أسعار ثلاجات اى تى سى .
  • أسعار ثلاجات هاس .
  • أسعار ثلاجات ال جى .
  • أسعار ثلاجات رولك .
  • أسعار ثلاجات هيتاشى .
  • أسعار ثلاجات هايسينس .
  • أسعار ثلاجات باناسونيك .
  • أسعار ثلاجات جيبسون .

ليس هذا وفقط بل ستشمل قائمة أسعار الثلاجات في السعودية 2019 على ماركات وموديلات أخرى .. أو بمعنى أوضح سوف نرصد أسعار جميع الماركات الخاصة بالثلاجات في السعودية وفق أسعار السوق الأن .

ماركة وموديل

الثلاجة

مواصفات الثلاجةالسعر

بالسعودية

ثلاجة رولك صغيرةالسعة 100 لتر800

ريال سعودى

ثلاجة نيكاىفريزر علوى

الحجم : 6.829 قدم

مُصنعة من الإستانلس ستيل

1200

ريال سعودى

ثلاجة نيكاىالحجم : 7.51 قدم1400

ريال سعودى

ثلاجة اكاىالسعة : 129 لتر650

ريال سعودى

ثلاجة سامسونجالموديل : ببابين

الحجم : 6.6 قدم

1350

ريال سعودى

ثلاجة اكاىالسعة 219 لتر950

ريال سعودى

ثلاجة سامسونجالحجم : 8.5 قدم1400

ريال سعودى

ثلاجة سامسونجالحجم : 9 قدم

موديل : بابين

1650

ريال سعودى

ثلاجة سامسونجالحجم : 22 قدم3500

ريال سعودى

ثلاجة

وايت ويستينج هاوس

السعة 251 لتر

الموديل مزود بفريزر علوى

1300

ريال سعودى

ثلاجة سامسونجالحجم : 20.8 قدم3350

ريال سعودى

ثلاجة سامسونجالحجم : 13.5 قدم2250

ريال سعودى

ثلاجة ميديامزودة بتقنية مقاومة التجمد

ببابين

الحجم : 18 قدم

4200

ريال سعودى

ثلاجة ال جىبفريزر علوى

الحجم : 18.07 قدم

4200

ريال سعودى

ثلاجة ميدياموديل : بابين من الجانب

الحجم : 19 قدم

مصنعه من ستانلس ستيل

3700

ريال سعودى

ثلاجة توشيباالسعة : 336 لتر1900

ريال سعودى

ثلاجة هايرالحجم : 6.18 قدم1300

ريال سعودى

ثلاجة اى تى سىالحجم : 9.70 قدم1000

ريال سعودى

ثلاجة شاربالحجم : 11.1 قدم2650

ريال سعودى

ثلاجة هيتاشىالحجم : 21.2 قدم4250

ريال سعودى

ثلاجة دايوالسعة : 120 لتر850

ريال سعودى

ثلاجة هيتاشىالحجم : 19.4 قدم3700

ريال سعودى

ثلاجة صغيرة من

دايو

الحجم : 2.5 قدم670

ريال سعودى

ثلاجة هيتاشىالحجم : 15.8 قدم3100

ريال سعودى

ثلاجة هايسينسالحجم : 8 قدم1630

ريال سعودى

ثلاجة هايرالحجم : 6.18 قدم1260

ريال سعودى

ثلاجة هيتاشىالحجم : 21 قدم4700

ريال سعودى

ثلاجة هايسينسالحجم : 19.2 قدم3450

ريال سعودى

ثلاجة هايسينسالحجم : 11.2 قدم1880

ريال سعودى

ثلاجة هيتاشىالحجم : 21.2 قدم5300

ريال سعودى

ثلاجة سامسونجالموديل : باب جنب باب

الحجم : 19.5 قدم

4400

ريال سعودى

ثلاجة هيتاشىالسعة : 550 لتر4250

ريال سعودى

ثلاجة بيكوالحجم : 19.9 قدم

بتكنولوجيا ضد التجميد

3880

ريال سعودى

ثلاجة جيبسونالحجم : 16.7 قدم4520

ريال سعودى

ثلاجة جيبسونموديل : عمودى

باب واحد

5270

ريال سعودى

ثلاجة سامسونجموديل : باب جانب باب

الحجم : 19.5 قدم

4600

ريال سعودى

ثلاجة كلاس بروالسعة : 181 لتر1050

ريال سعودى

ثلاجة كلاس بروالسعة 222 لتر1350

ريال سعودى

ثلاجة كلاس بروالسعة : 326 لتر1780

ريال سعودى

ثلاجة باناسونيكالحجم : 15.7 قدم3050

ريال سعودى

ثلاجة باناسونيكالحجم : 19.4 قدم

اللون : فضى

4310

ريال سعودى

ثلاجة باناسونيكالحجم : 19.4 قدم

اللون : أبيض

3880

ريال سعودى

ثلاجة باناسونيكالحجم : 18.8 قدم3150

ريال سعودى

ثلاجة بيكوالحجم : 8.5 قدم1620

ريال سعودى

ثلاجة إل جىالحجم : 22.1 قدم8000

ريال سعودى

ثلاجة إل جىالحجم : 24.7 قدم

الموديل : 3 أبواب دولابى

باب داخل باب

9500

ريال سعودى

ثلاجة باناسونيكالموديل : باب واحد

الحجم : 3.32 قدم

800

ريال سعودى

ثلاجة باناسونيكالموديل : باب واحد

الحجم : 2.39 قدم

680

ريال سعودى

ثلاجة وايت وستنجهاوسالحجم : 8.7 قدم

الموديل : اينوكس

1450

ريال سعودى

ثلاجة باناسونيكالحجم : 23 قدم

عدد الأبواب : ستة

19850

ريال سعودى

ثلاجة إل جىالحجم : 30.7 قدم

موديل : دولابى

14000

ريال سعودى

ثلاجة إل جىالحجم : 24.7 قدم

الموديل : دولابى بعدد 3 أبواب

باب بداخل باب

9500

ريال سعودى

ثلاجة إل جىالحجم : 22.1 قدم

الموديل : دولابى بعدد 4 باب

باب بداخل باب

9500

ريال سعودى

ثلاجة هيتاشىالحجم : 20.5 قدم

بعدد 4 باب

6750

ريال سعودى

ثلاجة هيتاشىالحجم : 20.8 قدم

بعدد 2 باب

6450

ريال سعودى

ثلاجة هيتاشىالحجم : 22 قدم

فريزر علوى + باب واحد

مع تقنية التبريد المزدوج

5800

ريال سعودى

ثلاجة جيبسونموديل عمودى بباب واحد5300

ريال سعودى

ثلاجة باناسونيكالحجم : 19.4 قدم

بفريزر علوى

4400

ريال سعودى

ثلاجة سامسونجالحجم : 22 قدم5500

ريال سعودى

ثلاجة هايرالحجم : 18.13 قدم

الموديل دولابى

4000

ريال سعودى

ثلاجة هيتاشىالحجم : 15.8 قدم

اللون أسود زجاجى

4000

ريال سعودى

ثلاجة بيكوالحجم : 19.9 قدم

بتكنولوجيا مانعة للتجمد

ستانليس

4100

ريال سعودى

ثلاجة هايسينسالحجم : 19.6 قدم

باب جنب باب

4050

ريال سعودى

ثلاجة سامسونجالحجم : 20.8 قدم5300

ريال سعودى

ثلاجة سامسونجموديل : باب جنب باب

الحجم : 19.5 قدم

4400

ريال سعودى

ثلاجة هاير انفيرترالحجم : 18.9 قدم

اللون : فضى

3800

ريال سعودى

ثلاجة هاير انفيرترالحجم : 18.1 قدم

اللون أبيض عادى

3600

ريال سعودى

ثلاجة توشيباتكنولوجيا : الإنفيرتر

الحجم : 21.8 قدم

اللون : فضى

4200

ريال سعودى

ثلاجة إل جىالحجم : 17.98 قدم

اللون فضى

واى فاى

3500

ريال سعودى

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وفي الصفحة التالية تعرف على أفضل ماركات الثلاجات بالسعودية 

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عن الكاتب

محمد هلال

كاتب صحفي بموقع " نجوم مِصرية " الإخباري، أُفضل كثيراً العمل في إعداد التقارير والتحقيقات الصحفية، أهوى متابعة الأحداث العالمية والبرامج الوثائقية، أرى العالم جميلاً كلما كان واضحاً بالمعلومة والمعرفة . للتواصل وإبداء الرأي : [email protected]

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