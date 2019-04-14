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أسعار البنزين الجديدة اليوم في السعودية بعد إعلان الزيادة من أرامكو

كتب أحمد آخر تحديث

تم الإعلان أسعار البنزين الجديدة اليوم من قبل شركة أرامكو السعودية للربع الثاني من العام الميلادي الجاري، حيث يتم توفير أفضل أنواع الوقود بالمملكة العربية السعودية من جانب شركة أرامكو بالمملكة العربية السعودية من أجل تلبية الاحتياجات المتجددة للمحركات بشكل يومي، ويتوفر البنزين بنوعيه (91، 95) لتلبية احتياجات كافة أنواع السيارات التي تعمل محركاتها بالبنزين، ومن خلال موقع نجوم مصرية ننشر أسعار البنزين في السعودية للربع الثاني من العام الميلادي الجاري بعد مراجعتها بتاريخ 14 أبريل 2019 الموافق لتاريخ 9 شعبان 1440هـ، بالإضافة إلى أسعار البنزين 2019 السابقة (بنزين 91، بنزين 95، ديزل، الكيروسين، غاز البترول المسال).

أسعار البنزين الجديدة اليوم

بعد أن أعلنت شركة أرامكو السعودية عن زيادة في أسعار البنزين اعتباراً من يوم الأحد 14 أبريل 2019م الموافق لتاريخ 9 شعبان 1440هـ، فمن المقرر أن يكون سعر بنزين 91 وسعر البنزين 95 وفقاً للنقاط التالية:

  • سعر البنزين 91 أبريل- يونيو 2019م: (1.44 ريال سعودي/لتر).
  • سعر البنزين 95 أبريل- يونيو 2019م: (2.10 ريال سعودي/لتر).
أسعار البنزين الجديدة اليوم
سعر البنزين في السعودية

مقارنة أسعار الوقود في السعودية (السابقة والحالية)

بدأت المملكة العربية السعودية في تصحيح أسعار منتجات الوقود (البنزين، ديزل، الكيروسين، غاز البترول المُسال) اعتباراً من الربع الثاني من العام الميلادي الماضي 2018م تماشياً مع رؤية المملكة 2030 الحكيمة، ويمكنكم التعرف على أسعار الوقود السابق ومقارنتها بـ أسعار البنزين الجديدة 2019 وغيرها من المنتجات الأخرى من خلال الجدول التالي:
مالمنتجاتالربع الثاني 2018الربع الثالث 2018الربع الرابع 2018الربع الأول 2019الربع الثاني 2019
1بنزين 911.37 ريال/لتر1.37 ريال/لتر1.37 ريال/لتر1.37 ريال/لتر1.44 ريال/لتر
2بنزين 952.04 ريال/لتر2.04 ريال/لتر2.04 ريال/لتر2.02 ريال/لتر2.10 ريال/لتر
3ديزل0.47 ريال0.47 ريال0.47 ريال0.47 ريال
4الكيروسين0.64 ريال0.64 ريال0.64 ريال0.64 ريال
5غاز البترول المُسال0.75 ريال0.75 ريال0.75 ريال0.75 ريال
وقد تم الإعلان من قبل المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن السعودي عن أن الدعم الذي يُقدمه البرنامج للمستفيدين منذ أن تم انطلاقه يتضمن تصحيح أسعار البنزين الجديدة 2019، حيث يُغطي برنامج حساب المواطن فارق الأسعار بين ما كان عليه قبل التصحيح وما هو عليه الوضع حالياً، ويمكنكم التعرف على موعد نزول حساب المواطن أو تاريخ صرف حساب المواطن بالتاريخ الهجري والميلادي، بالإضافة إلى إمكانية التعرف على رقم حساب المواطن المجاني من خلال موقعنا موقع نجوم مصرية.

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عن الكاتب

أحمد

حاصل على ماجستير في العلوم الإدارية، أهوى الكتابة وتقديم العديد من الخدمات الإلكترونية بشكل يسير لكافة المستفيدين من البرامج الخدمية التي ترعاها الجهات الرسمية بالدولة لتسهيل الوصول للخدمة والتعرف على تفاصيلها لمتابعي موقع نجوم مصرية.

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