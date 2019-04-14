أسعار البنزين الجديدة اليوم في السعودية بعد إعلان الزيادة من أرامكو

تم الإعلان أسعار البنزين الجديدة اليوم من قبل شركة أرامكو السعودية للربع الثاني من العام الميلادي الجاري، حيث يتم توفير أفضل أنواع الوقود بالمملكة العربية السعودية من جانب شركة أرامكو بالمملكة العربية السعودية من أجل تلبية الاحتياجات المتجددة للمحركات بشكل يومي، ويتوفر البنزين بنوعيه (91، 95) لتلبية احتياجات كافة أنواع السيارات التي تعمل محركاتها بالبنزين، ومن خلال موقع نجوم مصرية ننشر أسعار البنزين في السعودية للربع الثاني من العام الميلادي الجاري بعد مراجعتها بتاريخ 14 أبريل 2019 الموافق لتاريخ 9 شعبان 1440هـ، بالإضافة إلى أسعار البنزين 2019 السابقة (بنزين 91، بنزين 95، ديزل، الكيروسين، غاز البترول المسال).
أسعار البنزين الجديدة اليوم
بعد أن أعلنت شركة أرامكو السعودية عن زيادة في أسعار البنزين اعتباراً من يوم الأحد 14 أبريل 2019م الموافق لتاريخ 9 شعبان 1440هـ، فمن المقرر أن يكون سعر بنزين 91 وسعر البنزين 95 وفقاً للنقاط التالية:
- سعر البنزين 91 أبريل- يونيو 2019م: (1.44 ريال سعودي/لتر).
- سعر البنزين 95 أبريل- يونيو 2019م: (2.10 ريال سعودي/لتر).
مقارنة أسعار الوقود في السعودية (السابقة والحالية)
|م
|المنتجات
|الربع الثاني 2018
|الربع الثالث 2018
|الربع الرابع 2018
|الربع الأول 2019
|الربع الثاني 2019
|1
|بنزين 91
|1.37 ريال/لتر
|1.37 ريال/لتر
|1.37 ريال/لتر
|1.37 ريال/لتر
|1.44 ريال/لتر
|2
|بنزين 95
|2.04 ريال/لتر
|2.04 ريال/لتر
|2.04 ريال/لتر
|2.02 ريال/لتر
|2.10 ريال/لتر
|3
|ديزل
|0.47 ريال
|0.47 ريال
|0.47 ريال
|0.47 ريال
|–
|4
|الكيروسين
|0.64 ريال
|0.64 ريال
|0.64 ريال
|0.64 ريال
|–
|5
|غاز البترول المُسال
|0.75 ريال
|0.75 ريال
|0.75 ريال
|0.75 ريال
|–
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