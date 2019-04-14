أسعار البنزين الجديدة اليوم في السعودية بعد إعلان الزيادة من أرامكو

تم الإعلان أسعار البنزين الجديدة اليوم من قبل شركة أرامكو السعودية للربع الثاني من العام الميلادي الجاري، حيث يتم توفير أفضل أنواع الوقود بالمملكة العربية السعودية من جانب شركة أرامكو بالمملكة العربية السعودية من أجل تلبية الاحتياجات المتجددة للمحركات بشكل يومي، ويتوفر البنزين بنوعيه (91، 95) لتلبية احتياجات كافة أنواع السيارات التي تعمل محركاتها بالبنزين، ومن خلال موقع نجوم مصرية ننشر أسعار البنزين في السعودية للربع الثاني من العام الميلادي الجاري بعد مراجعتها بتاريخ 14 أبريل 2019 الموافق لتاريخ 9 شعبان 1440هـ، بالإضافة إلى أسعار البنزين 2019 السابقة (بنزين 91، بنزين 95، ديزل، الكيروسين، غاز البترول المسال).

أسعار البنزين الجديدة اليوم

بعد أن أعلنت شركة أرامكو السعودية عن زيادة في أسعار البنزين اعتباراً من يوم الأحد 14 أبريل 2019م الموافق لتاريخ 9 شعبان 1440هـ، فمن المقرر أن يكون سعر بنزين 91 وسعر البنزين 95 وفقاً للنقاط التالية:

سعر البنزين 91 أبريل- يونيو 2019م: (1.44 ريال سعودي/لتر).

أبريل- يونيو 2019م: (1.44 ريال سعودي/لتر). سعر البنزين 95 أبريل- يونيو 2019م: (2.10 ريال سعودي/لتر).

مقارنة أسعار الوقود في السعودية (السابقة والحالية)

بدأت المملكة العربية السعودية في تصحيح أسعار منتجات الوقود (البنزين، ديزل، الكيروسين، غاز البترول المُسال) اعتباراً من الربع الثاني من العام الميلادي الماضي 2018م تماشياً مع رؤية المملكة 2030 الحكيمة، ويمكنكم التعرف على أسعار الوقود السابق ومقارنتها بـ أسعار البنزين الجديدة 2019 وغيرها من المنتجات الأخرى من خلال الجدول التالي: م المنتجات الربع الثاني 2018 الربع الثالث 2018 الربع الرابع 2018 الربع الأول 2019 الربع الثاني 2019 1 بنزين 91 1.37 ريال/لتر 1.37 ريال/لتر 1.37 ريال/لتر 1.37 ريال/لتر 1.44 ريال/لتر 2 بنزين 95 2.04 ريال/لتر 2.04 ريال/لتر 2.04 ريال/لتر 2.02 ريال/لتر 2.10 ريال/لتر 3 ديزل 0.47 ريال 0.47 ريال 0.47 ريال 0.47 ريال – 4 الكيروسين 0.64 ريال 0.64 ريال 0.64 ريال 0.64 ريال – 5 غاز البترول المُسال 0.75 ريال 0.75 ريال 0.75 ريال 0.75 ريال –

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