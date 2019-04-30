أستعلم الآن عن نتائج الطلاب عبر نظام نور الفصل الدراسي الثاني 1440

أتاحت وزارة التعليم، للطلاب والسادة أولياء الأمور معرفة النتيجة بكل سهولة ويسر عبر نظام نور ، وبرقم الهوية فقط، حيث يقوم ولي الأمور فقط بكتابة رقم الهوية ورمز التحقق الموجود أمامه لتظهر بعدها النتيجة وبشكل مباشر، كما يقدم نظام نور عدد من الخدمات لكل من الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين، حيث يمكن للمعلم عبر نظام نور القيام بالتقديم على الاجازات من خلال نظام نور.

رابط الاستعلام عن النتائج عبر نظام نور برقم الهوية:-

تسهيلاً على الطلاب والسادة أولياء الأمور قامت وزارة التعليم بالإعلان عن نتائج الطلاب في كافة المراحل الدراسية عبر نظام نور وبرقم الهوية من خلال الضغط هنا

حيث يقوم ولي الأمر وبكل سهولة ويسر

خطوات التسجيل في نظام نور :

1- يقوم أولياء الأمور بالدخول على نظام نور ثم اختيار مستخدم جديد في حالة التسجيل لأول مرة لتسجيل الطلاب الجدد أو الحصول على نتائج الاختبارات من خلال الضغط هنا

2- يقوم ولي الأمر بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور ثم الرمز التأكيدي ومن ثم بعد ذلك الدخول على نظام نور للنتائج ثم الضغط على كلمة التالي.

ويتيح نظام نور العديد من الخدمات للسادة أولياء الأمور كما يلي:-

1- تسجيل الأبناء والبنات في الصف الأول الابتدائي وفق للجداول الزمنية التي تعلنها وزارة التعليم في هذا الشأن وذلك بنفس المستخدم وكلمة السر.

2- الاطلاع عن نتائج الاختبارات الشهرية والفصلية والتقارير الشهرية التي يقوم المعلمون بإعدادها عن الطلاب والتي تبين المستوي الدراسي لكل طالب.

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