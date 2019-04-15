أرامكو تعلن أسعار البنزين الجديدة في السعودية من أبريل إلى يونيو 2019

أعلنت شركة أرامكو السعودية عن الأسعار الجديدة للبنزين في الربع الحالي من سنة 2019 من أبريل 2019 حتى يونيو 2019، حيث جاء بزيادة على أسعار البنزين والوقود أكثر من الربع الماضي.

أسعار البنزين الجديدة في السعودية

يذكر أن اسعار البنزين تغيرت مرتين خلال الربعين الماضيين بداية من الربع الأخير من سنة 2018 مروراً بالربع الأول من عام 2019 وحتى الربع الحالي، ولكن لم يكن هناك تغير ملحوظ في الأسعار في الفترة من الربع الأخير في 2018 وحتى الريع الأول من 2019 حيث كانت الأسعار كما هي مع إختلاف بسيط في سعر بنزين 95 حيث جاء بالنقص بمقدار 2 هللة لكل لتر، واليوم تم الإعلان عن الأسعار الجديدة للربع الحالي من سنة 2019 من أبريل وحتى يونيو وفيما يلي جدول لتبين الزيادة في أسعار البنزين والوقود كما أعلنت عنها شركة أرامكو السعودية

الوقود الربع الأول من عام 2019 (يناير _ مارس) الربع الأول من عام 2019 (إبريل – يونيو ) مقدار الزيادة سعر البنزين 91 1.37 ريال لكل لتر 1.44 ريال لكل لتر ٧ هللة لكل لتر سعر البنزين 95 2.02 ريال لكل لتر 2.10 ريال لكل لتر 8 هللة لكل لتر سعر الديزل 0.47 ريال لكل لتر لم يتغير سعره صفر سعر الكيروسين 0.64 ريال لكل لتر لم يتغير سعره صفر سعر الغاز و البترول السائل 0.75 ريال لكل لتر لم يتغير سعره صفر

ويمكنك حساب التغير في سعر البنزين من خلال الدخول إلى رابط احسبلي والذي يمكنك من معرفة قيمة التغير من الأسعار القديمة الي الجديدة للبنزين من خلال إتباع هذا الرابط

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