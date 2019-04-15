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أرامكو تعلن أسعار البنزين الجديدة في السعودية من أبريل إلى يونيو 2019

كتب رضوى علي آخر تحديث

أعلنت شركة أرامكو السعودية عن الأسعار الجديدة للبنزين في الربع الحالي من سنة 2019 من أبريل 2019 حتى يونيو 2019، حيث جاء بزيادة على أسعار البنزين والوقود أكثر من الربع الماضي.

أسعار البنزين الجديدة في السعودية

يذكر أن اسعار البنزين تغيرت مرتين خلال الربعين الماضيين بداية من الربع الأخير من سنة 2018 مروراً بالربع الأول من عام 2019 وحتى الربع الحالي، ولكن لم يكن هناك تغير ملحوظ في الأسعار في الفترة من الربع الأخير في 2018 وحتى الريع الأول من 2019 حيث كانت الأسعار كما هي مع إختلاف بسيط في سعر بنزين 95 حيث جاء بالنقص بمقدار 2 هللة لكل لتر، واليوم تم الإعلان عن الأسعار الجديدة للربع الحالي من سنة 2019 من أبريل وحتى يونيو وفيما يلي جدول لتبين الزيادة في أسعار البنزين والوقود كما أعلنت عنها شركة أرامكو السعودية

الوقودالربع الأول من عام 2019 (يناير _ مارس)الربع الأول من عام 2019 (إبريل – يونيو )مقدار الزيادة
سعر البنزين 91
1.37 ريال لكل لتر1.44 ريال لكل لتر٧ هللة  لكل لتر
سعر البنزين 95
2.02 ريال لكل لتر2.10 ريال لكل لتر8 هللة  لكل لتر
سعر الديزل
0.47 ريال لكل لترلم يتغير سعرهصفر
سعر الكيروسين
0.64 ريال لكل لترلم يتغير سعرهصفر
سعر الغاز و البترول السائل0.75 ريال لكل لترلم يتغير سعرهصفر

ويمكنك حساب التغير في سعر البنزين من خلال الدخول إلى رابط احسبلي والذي يمكنك من معرفة قيمة التغير من الأسعار القديمة الي الجديدة للبنزين من خلال إتباع هذا الرابط

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عن الكاتب

رضوى علي

كاتبة ومحررة مصرية ، مواليد 1 يناير 1991، حاصلة على بكالوريوس الأقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، مهتمة بمجال التدوين الإلكتروني، من هوياتي القراءة، السفر، قمت بإنشاء موقع زنقة الستات وهو موقع إجتماعي مهتم بما يخص المرأة والأسرة والمنزل وحاليا اقوم بالعمل ككاتبة في موقع نجوم مصرية.

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