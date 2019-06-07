أبشر فرجت … كيفية الاستعلام عن ديون السجناء وتسديد المبالغ المالية كلها أو جزء منها

أبشر فرجت، صرح اللواء محمد ألأسمري مدير عام السجون في منطقة الدمام، أن عدد المستفيدين من (مبادرة فرجت) وصل حتى الآن إلى 450 سجيناً، وذلك من يوم 24 رمضان الذي شهد إطلاق المبادرة وحتى اليوم الحالي. واكد سيادته أن المبالغ المالية قد تجاوزت اكثر من 30 مليون ريال سعودي وشملت الجنسيات التي تم سداد ديونهم اكثر من 25 جنسية عربية ومن جنسيات أخري مختلفة. بالنسب الأتية، السعوديين 37% وهي النسبة الأعلى، والباكستانيين 12%، ثم اليمنيين 10%، والمصريين 6%، والبنجلاديشيين 5%. واكد سيادته أن منصة أبشر التي تتضمن نظام فرجت واحدة من اهم المبادرات التي تهدف من خلالها وزارة الداخلية السعودية إلي إشراك مد يد العون للكثير من الغارمين والغارمات والموقوفين بخصوص قضايا مالية.

نظام فرجت

۞ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (60)

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ ۖ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ (18)

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (سبعة يظلهم الله يوم القيامة في ظله يوم لا ظلّ إلا ظلّه : إمام عادل ، وشاب نشأ في عبادة الله ، ورجل ذكر الله في خلاء ففاضت عيناه ، ورجل قلبه معلق في المسجد ، ورجلان تحابا في الله ، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسها فقال : إني أخاف الله ، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمينه) البخاري.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة؛ متفق عليه.

الصدقة شعار المتقين، ولواء الصالحين المصلحين، زكاة للنفوس، ونماء في المال، وطهرة للبدن، مرضاة للرب، بها تُدفع عن الأمة البلايا والرزايا، تطهّر القلوب من أدران التعلق بهذه الدنيا وأوضارها وشهواتها وملذاتها؛ {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ}.

{يَمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ} [البقرة: 276]

الصدقة تجعل الملائكة تدعو بالخلف على المتصدق فتقول “اللهم اعط منفقا خلفا”

الصدقة تعالج المرضى ,قال صلى الله عليه وسلم “داووا مرضاكم بالصدقة “

الصدقة تطفئ غضب ربك ,قال صلى الله عليه وسلم “أن الصدقة لتطفئ غضب الرب”

الصدقة تمحو خطاياك ,قال صلى الله عليه وسلم “الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار”

الصدقة تحسن ختامك ,قال صلى الله عليه وسلم “صنائع المعروف تقي مصارع السوء”, قال صلى الله عليه وسلم “أن الصدقة لتطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء”

الصدقة ظلك من اللهب ,قال صلى الله عليه وسلم “كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس”



الصدقة تفك رهانك يوم القيامة ,قال صلى الله عليه وسلم “من فك رهان ميت (عليه الدين) فك الله رهانه يوم القيامة”



الصدقة سترك من النار ,قال صلى الله عليه وسلم “يا عائشة استتري من النار ولو بشق تمرة.



من فرج عن أخيه المؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر على مسلم ستر الله عليه في الدنيا والآخرة

مبارده أبشر فرجت

سوف نقوم بشرح خطوات خدمة فرجت في نظام أبشر يمكنكم من خلال هذه الخدمة الدخول إلي ومعرفة ديون السجناء كلهم وطريق سداد جزء من ديونهم أو سداد ديونهم كلها. يمكنكم دفع ريال واحد أو خمسة ريال أو مئة أو مليون وفقنا الله وأياكم لفعل الخير. وبعد انقضاء الديون عن المسجون سوف يتم فك كربة وخروجه من السجن أن شاء الله. ملحوظة جميع بيانات السجناء الموجودة في نظام ابشر فرجت هم مسجونين في قضايا مالية فقط وليست قضايا جنائية أو غيرها.

كيفية التسجيل في نظام فرجت

يمكنكم الدخول علي نظام ابشر أفراد وإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق ومتابعة زر خدمات وبعد ذلك اختيار المديرية العامة للسجون احفظ الرقم المفوتر وسوف تظهر قائمة تقدر تحدد منها منطقة السجين والجنسية والجنس والحالة الاجتماعية والضغط علي بحث سوف يظهر جميع السجناء الذين تم البحث عليهم ويتوافقون مع عملية البحث التي تخصك وسوف يظهر لك معلومات السجين والتاريخ الذي دخل في السجن ورقم فاتورة السداد الخاصة به والمبلغ المتبقي علية حتي يتم سداده. ويمكنكم تحويل الأموال عبر تطبيق البنك الأهلي وعبر مصرف الراجحي.

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