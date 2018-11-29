أبشر المرور، الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية، تٌخصص وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية موقع “أبشر” لتقديم عدة خدمات للمواطن السعودي وذلك عبر الإنترنت بهدف تسهيل الأمور على المواطنين وتوفير الوقت والجهد، حيث يقدم نظام أبشر عدة خدمات إلكترونية مثل المخالفات المرورية، خدمات الجوازات، الخدمات العامة، الأحوال المدنية وأبشر الأعمال، بالإضافة الوظائف التي توفرها وزارة الداخلية عن طريق موقع أبشر الإلكتروني.

أبشر المرور

هو نظام خصصته وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية للمواطنين المقيمين بها من حيث الاستعلام عن المخالفات المرورية أو حول تأمين السيارة فجميع الاستفسارات متاحة عبر موقع أبشر الإلكتروني، كما تسعى المملكة السعودية لتحقيق الخدمات بقدر الإمكان بدلاً من ذهاب المواطن السعودي إلى أقسام الشرطة وتقديم الطلبات ومعرفة المخالفات، فأصبح التسجيل من خلال موقع أبشر للاستفسار عن المخالفات المرورية والجوازات والأحوال المدنية فضلاً عن الاستفسار لجميع التأشيرات.

أبشر الاستعلام عن المخالفات المرورية

نقدم لكم من خلال موقعنا نجوم مصرية بالخطوات موضحة بالصورة أمام حضراتكم شرح طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية عن طريق موقع أبشر برقم الهوية وذلك بخطوات سهلة وبسيطة كالتالي:-