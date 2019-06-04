أبشر التسجيل 1440 برقم الهوية وتفعيل حساب عبر موقع وزارة الداخلية السعودية

رابط أبشر التسجيل وطريقة تفعيل حساب جديد، حيث حرصت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية بعمل موقع الكتروني أبشر، ويجب على كل مواطن أو مقيم عمل حساب خاص على بوابة ابشر الأعمال حتى يستفيد من الخدمات الالكترونية التي تقدمها الوزارة مثل خدمات استعلام الجوازات، الأحوال المدنية، خدمات المرور وغيرها من خدمات يحتاج لها المواطنين والمقيمين على أراضي المملكة لهذا نرفق كيفية تسجيل مستخدم لأول مرة في ابشر.

موقع ابشر الأعمال يعد سهل وبسيط، ومميزات هذا الموقع توفير الوقت والجهد حيث يتمكن المواطن من عمل مهام عديدة من خلاله، ويجب تحري الدقة في المعلومات عند عمل الحساب في أبشر التسجيل للمقيمين، وبالأخص رقم الهوية الوطنية ورقم الهاتف لضمان إتمام عملية التسجيل.

أبشر التسجيل برقم الهوية

طريقة عمل حساب على موقع ابشر، تتطلب تقديم بعض البيانات الهامة اللازمة عن المسجلين لتفعيل التواصل المباشر بين المقيم أو الوافد ووزارة الداخلية، وحتى يتمكن المواطن من عمل حساب خاص على موقع أبشر يجب عليه إدخال هذه البيانات:

رقم الهوية ورقم الجوال المستخدم.

الاسم باللغة الانجليزية.

كلمة المرور.

عنوان البريد الإلكتروني الخاص به.

إدخال الرمز المرئي الظاهر على الصفحة.

التسجيل في ابشر الأعمال عن طريق الجوال

أولاً يجب عليك تسجيل الدخول على الرابط الرسمي لوزارة الداخلية، الضغط على زر مستخدم جديد، يليه إدخال الحقول التالية: رقم جوال المستخدم، البريد الإلكتروني، وسوف تصلك رسالة نصية sms تفعيل الحساب على رقم الهاتف للتأكد من ملكية الهاتف.

الاستعلام عن أبشر للمقيمين

بعد أن تصلك رسالة التفعيل على الجوال يجب بعد ذلك إدخال رقم التفعيل ورقم هوية المواطن، سيتم بعد ذلك إدخال كل من اسم المستخدم وكلمة السر ومن ثم إختيار الأسئلة السرية، بعد ذلك سيعرض النظام رسالة تفيد بإتمام عملية إنشاء الحساب وطباعة النموذج وتوقيعه ومن ثم تسليمه للموظف المسئول عن التفعيل في أحد مراكز التفعيل.

استعلام عن انتهاء الإقامة

طريقة عمل حساب على رابط أبشر التسجيل برقم الهوية، تمت بالخطوات السابقة وبهذا يكون لك حساب على موقع ابشر، وتتمكن من الاستفادة من الخدمات الالكترونية المتاحة من المديرية العامة للجوازات السعودية ووزارة الداخلية.

← إقرأ أيضاً: