أبشر: الاستعلام عن صلاحية التأمين على السيارات

تعمل وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية على تطوير الخدمات الإلكترونية التي لا غنى عنها من المقيمين أو المغتربين في المملكة ومن الخدمات الخاصة بالمغتربين خدمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة، وخدمات الاستعلام عن المخالفات المرورية والعديد من الخدمات التي سنشرحها في مقالات لاحقة وعن خدمة التأمين على السيارات والاستعلام عن صلاحيتها تابعوا السطور القادمة.

كيفية الاستعلام عن صلاحية التأمين على السيارات

يمكنك الاستعلام عن صلاحية التأمين على المركبات من خلال الموقع الإلكتروني أبشر، واختيار الاستعلامات الإلكترونية من الصفحة الرئيسية من ثم اختيار ما ترغب من الخدمات الإلكترونية وهنا نختار خدمة الاستعلام عن صلاحية التأمين على المركبة، تلك الخدمة متاحة للمغتربين المقيمين في المملكة والمقيمين على حد سواء وبعد ذلك قم بإدخال رقم الهوية ورقم اللوحة المعدنية في الخانات المخصصة لذلك وبعد ذلك أضغط على أعرض.

ملحوظة هامة :- الموقع يقبل رقم اللوحات باللغة العربية فقط فالإدخال بالغة أخرى غير العربية لن يتم توجيهك للصفحة التالية للاستعلام وهي عرض حالة التأمين إن كان ساري أم غير ساري وكم المدة الزمنية المتبقية في ترخيص السيارة حتى يلزم تجديدها في الوقت المحدد بحسب سيارتك، وعلى المغتربين مراعاة أن يتم التجديد قبل الموعد بعدة أيام حتى يتسنى الوقت لدفع مبلغ التأمين دون أي تأخير.

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