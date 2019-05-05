امساكية رمضان 2019 – 1440 لدولة فلسطين

نقدم لكم امساكية شهر رمضان 2019- 1440 في فلسطين ، سيكون بإذن الله اول يوم في شهر رمضان هو يوم الاثنين 2019/05/06م ، وفيما يلي جدول الامساكية في جميع مدن دولة فلسطين حسب توقيت مدينة القدس ، يرجي مراعاة فوارق التوقيت بين المدن الفلسطينية .
ويتم اداء صلاة التراويح بعد صلاة العشاء يوم الاحد 2019/05/05م الموافق 1440/08/30هـ
|اليوم
|رمضان
|ميلادي
|فجر
|ظهر
|عصر
|مغرب
|عشاء
|الاثنين
|1
|06 مايو, 2019
|03:13 صباحا
|11:36 صباحًا
|03:18 مساءً
|06:25 مساءً
|07:55 مساءً
|الثلاثاء
|2
|07 مايو, 2019
|03:12 صباحا
|11:36 صباحًا
|03:18 مساءً
|06:26 مساءً
|07:56 مساءً
|الأربعاء
|3
|08 مايو, 2019
|03:11 صباحا
|11:36 صباحًا
|03:18 مساءً
|06:26 مساءً
|07:56 مساءً
|الخميس
|4
|09 مايو, 2019
|03:10 صباحا
|11:36 صباحًا
|03:18 مساءً
|06:27 مساءً
|07:57 مساءً
|الجمعة
|5
|10 مايو, 2019
|03:08 صباحا
|11:36 صباحًا
|03:18 مساءً
|06:28 مساءً
|07:58 مساءً
|السبت
|6
|11 مايو, 2019
|03:07 صباحا
|11:36 صباحًا
|03:18 مساءً
|06:29 مساءً
|07:59 مساءً
|الأحد
|7
|12 مايو, 2019
|03:06 صباحا
|11:36 صباحًا
|03:18 مساءً
|06:29 مساءً
|07:59 مساءً
|الاثنين
|8
|13 مايو, 2019
|03:05 صباحًا
|11:36 صباحًا
|03:18 مساءً
|06:30 مساءً
|08:00 مساءً
|الثلاثاء
|9
|14 مايو, 2019
|03:04 صباحا
|11:36 صباحًا
|03:18 مساءً
|06:31 مساءً
|08:01 مساءً
|الأربعاء
|10
|15 مايو, 2019
|03:03 صباحا
|11:36 صباحًا
|03:18 مساءً
|06:32 مساءً
|08:02 مساء
|الخميس
|11
|16 مايو, 2019
|03:02 صباحا
|11:36 صباحًا
|03:18 مساءً
|06:32 مساءً
|08:02 مساء
|الجمعة
|12
|17 مايو, 2019
|03:01 صباحا
|11:36 صباحًا
|03:19 مساءً
|06:33 مساءً
|08:03
|السبت
|13
|18 مايو, 2019
|03:00 صباحًا
|11:36 صباحًا
|03:19 مساءً
|06:34 مساءً
|08:04 مساءً
|الأحد
|14
|19 مايو, 2019
|02:59 صباحًا
|11:36 صباحًا
|03:19 مساءً
|06:34 مساءً
|08:04 مساءً
|الاثنين
|15
|20 مايو, 2019
|02:58 صباحًا
|11:36 صباحًا
|03:19 مساءً
|06:35 مساءً
|08:05 مساءً
|اليوم
|رمضان
|ميلادي
|فجر
|ظهر
|عصر
|مغرب
|عشاء
|الثلاثاء
|16
|21 مايو, 2019
|02:57 صباحًا
|11:36 صباحًا
|03:19 مساءً
|06:36 مساءً
|08:06 مساءً
|الأربعاء
|17
|22 مايو, 2019
|02:56 صباحًا
|11:36 صباحًا
|03:19 مساءً
|06:37 مساءً
|08:07 مساءً
|الخميس
|18
|23 مايو, 2019
|02:55 صباحا
|11:36 صباحًا
|03:19 مساءً
|06:37 مساءً
|08:07 مساءً
|الجمعة
|19
|24 مايو, 2019
|02:55 صباحا
|11:36 صباحًا
|03:19 مساءً
|06:38 مساءً
|08:08 مساءً
|السبت
|20
|25 مايو, 2019
|02:54 صباحًا
|11:37 صباحًا
|03:19 مساءً
|06:39 مساءً
|08:09 مساءً
|الأحد
|21
|26 مايو, 2019
|02:53 صباحًا
|11:37 صباحًا
|03:19 مساءً
|06:39 مساءً
|08:09 مساءً
|الاثنين
|22
|27 مايو, 2019
|02:52 صباحًا
|11:37 صباحًا
|03:20 مساءً
|06:40 مساءً
|08:10 مساءً
|الثلاثاء
|23
|28 مايو, 2019
|02:52 صباحًا
|11:37 صباحًا
|03:20 مساءً
|06:40 مساءً
|08:10 مساءً
|الأربعاء
|24
|29 مايو, 2019
|02:51 صباحًا
|11:37 صباحًا
|03:20 مساءً
|06:41 مساءً
|08:11 مساءً
|الخميس
|25
|30 مايو, 2019
|02:50 صباحًا
|11:37 صباحًا
|03:20 مساءً
|06:42 مساءً
|08:12 مساءً
|الجمعة
|26
|31 مايو, 2019
|02:50 صباحًا
|11:37 صباحًا
|03:20 مساءً
|06:42 مساءً
|08:12 مساءً
|السبت
|27
|01 يونيو, 2019
|02:49 صباحا
|11:37 صباحًا
|03:20 مساءً
|06:43 مساءً
|08:13 مساءً
|الأحد
|28
|02 يونيو, 2019
|02:49 صباحا
|11:38 صباحًا
|03:20 مساءً
|06:43 مساءً
|08:13 مساءً
|الاثنين
|29
|03 يونيو, 2019
|02:48 صباحا
|11:38 صباحًا
|03:21 مساءً
|06:44 مساءً
|08:14 مساءً
|الثلاثاء
|30
|04 يونيو, 2019
|02:48 صباحا
|11:38 صباحًا
|03:21 مساءً
|06:45 مساءً
|08:15 مساءً
عبارات للتهنئة برمضان 2019.. تبادل مع أحبابك اجمل الجمل والعبارات
• كل عام وأنتم بخير.
• مبارك عليكم الشهر.
• رمضان كريم.
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