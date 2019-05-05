امساكية رمضان 2019 – 1440 لدولة فلسطين

نقدم لكم امساكية شهر رمضان 2019- 1440 في فلسطين ، سيكون بإذن الله اول يوم في شهر رمضان هو يوم الاثنين 2019/05/06م ، وفيما يلي جدول الامساكية في جميع مدن دولة فلسطين حسب توقيت مدينة القدس ، يرجي مراعاة فوارق التوقيت بين المدن الفلسطينية .

ويتم اداء صلاة التراويح بعد صلاة العشاء يوم الاحد 2019/05/05م الموافق 1440/08/30هـ

اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء الاثنين 1 06 مايو, 2019 03:13 صباحا 11:36 صباحًا 03:18 مساءً 06:25 مساءً 07:55 مساءً الثلاثاء 2 07 مايو, 2019 03:12 صباحا 11:36 صباحًا 03:18 مساءً 06:26 مساءً 07:56 مساءً الأربعاء 3 08 مايو, 2019 03:11 صباحا 11:36 صباحًا 03:18 مساءً 06:26 مساءً 07:56 مساءً الخميس 4 09 مايو, 2019 03:10 صباحا 11:36 صباحًا 03:18 مساءً 06:27 مساءً 07:57 مساءً الجمعة 5 10 مايو, 2019 03:08 صباحا 11:36 صباحًا 03:18 مساءً 06:28 مساءً 07:58 مساءً السبت 6 11 مايو, 2019 03:07 صباحا 11:36 صباحًا 03:18 مساءً 06:29 مساءً 07:59 مساءً الأحد 7 12 مايو, 2019 03:06 صباحا 11:36 صباحًا 03:18 مساءً 06:29 مساءً 07:59 مساءً الاثنين 8 13 مايو, 2019 03:05 صباحًا 11:36 صباحًا 03:18 مساءً 06:30 مساءً 08:00 مساءً الثلاثاء 9 14 مايو, 2019 03:04 صباحا 11:36 صباحًا 03:18 مساءً 06:31 مساءً 08:01 مساءً الأربعاء 10 15 مايو, 2019 03:03 صباحا 11:36 صباحًا 03:18 مساءً 06:32 مساءً 08:02 مساء الخميس 11 16 مايو, 2019 03:02 صباحا 11:36 صباحًا 03:18 مساءً 06:32 مساءً 08:02 مساء الجمعة 12 17 مايو, 2019 03:01 صباحا 11:36 صباحًا 03:19 مساءً 06:33 مساءً 08:03 السبت 13 18 مايو, 2019 03:00 صباحًا 11:36 صباحًا 03:19 مساءً 06:34 مساءً 08:04 مساءً الأحد 14 19 مايو, 2019 02:59 صباحًا 11:36 صباحًا 03:19 مساءً 06:34 مساءً 08:04 مساءً الاثنين 15 20 مايو, 2019 02:58 صباحًا 11:36 صباحًا 03:19 مساءً 06:35 مساءً 08:05 مساءً اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء الثلاثاء 16 21 مايو, 2019 02:57 صباحًا 11:36 صباحًا 03:19 مساءً 06:36 مساءً 08:06 مساءً الأربعاء 17 22 مايو, 2019 02:56 صباحًا 11:36 صباحًا 03:19 مساءً 06:37 مساءً 08:07 مساءً الخميس 18 23 مايو, 2019 02:55 صباحا 11:36 صباحًا 03:19 مساءً 06:37 مساءً 08:07 مساءً الجمعة 19 24 مايو, 2019 02:55 صباحا 11:36 صباحًا 03:19 مساءً 06:38 مساءً 08:08 مساءً السبت 20 25 مايو, 2019 02:54 صباحًا 11:37 صباحًا 03:19 مساءً 06:39 مساءً 08:09 مساءً الأحد 21 26 مايو, 2019 02:53 صباحًا 11:37 صباحًا 03:19 مساءً 06:39 مساءً 08:09 مساءً الاثنين 22 27 مايو, 2019 02:52 صباحًا 11:37 صباحًا 03:20 مساءً 06:40 مساءً 08:10 مساءً الثلاثاء 23 28 مايو, 2019 02:52 صباحًا 11:37 صباحًا 03:20 مساءً 06:40 مساءً 08:10 مساءً الأربعاء 24 29 مايو, 2019 02:51 صباحًا 11:37 صباحًا 03:20 مساءً 06:41 مساءً 08:11 مساءً الخميس 25 30 مايو, 2019 02:50 صباحًا 11:37 صباحًا 03:20 مساءً 06:42 مساءً 08:12 مساءً الجمعة 26 31 مايو, 2019 02:50 صباحًا 11:37 صباحًا 03:20 مساءً 06:42 مساءً 08:12 مساءً السبت 27 01 يونيو, 2019 02:49 صباحا 11:37 صباحًا 03:20 مساءً 06:43 مساءً 08:13 مساءً الأحد 28 02 يونيو, 2019 02:49 صباحا 11:38 صباحًا 03:20 مساءً 06:43 مساءً 08:13 مساءً الاثنين 29 03 يونيو, 2019 02:48 صباحا 11:38 صباحًا 03:21 مساءً 06:44 مساءً 08:14 مساءً الثلاثاء 30 04 يونيو, 2019 02:48 صباحا 11:38 صباحًا 03:21 مساءً 06:45 مساءً 08:15 مساءً

عبارات للتهنئة برمضان 2019.. تبادل مع أحبابك اجمل الجمل والعبارات • كل عام وأنتم بخير.

• مبارك عليكم الشهر.

• رمضان كريم.

← إقرأ أيضاً: