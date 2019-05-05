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امساكية رمضان 2019 – 1440 لدولة فلسطين

كتب أبو إسلام البريم آخر تحديث

نقدم لكم امساكية شهر رمضان 2019- 1440  في فلسطين ، سيكون بإذن الله اول يوم في شهر رمضان هو يوم الاثنين 2019/05/06م ، وفيما يلي جدول الامساكية في جميع مدن دولة فلسطين حسب توقيت مدينة القدس ، يرجي مراعاة فوارق التوقيت بين المدن الفلسطينية  .

ويتم اداء صلاة التراويح بعد صلاة العشاء يوم الاحد 2019/05/05م الموافق 1440/08/30هـ

اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء
الاثنين 1 06 مايو, 2019 03:13 صباحا 11:36 صباحًا 03:18 مساءً 06:25 مساءً 07:55 مساءً
الثلاثاء 2 07 مايو, 2019 03:12 صباحا 11:36 صباحًا 03:18 مساءً 06:26 مساءً 07:56 مساءً
الأربعاء 3 08 مايو, 2019 03:11 صباحا 11:36 صباحًا 03:18 مساءً 06:26 مساءً 07:56 مساءً
الخميس 4 09 مايو, 2019 03:10 صباحا 11:36 صباحًا 03:18 مساءً 06:27 مساءً 07:57 مساءً
الجمعة 5 10 مايو, 2019 03:08 صباحا 11:36 صباحًا 03:18 مساءً 06:28 مساءً 07:58 مساءً
السبت 6 11 مايو, 2019 03:07 صباحا 11:36 صباحًا 03:18 مساءً 06:29 مساءً 07:59 مساءً
الأحد 7 12 مايو, 2019 03:06 صباحا 11:36 صباحًا 03:18 مساءً 06:29 مساءً 07:59 مساءً
الاثنين 8 13 مايو, 2019 03:05 صباحًا 11:36 صباحًا 03:18 مساءً 06:30 مساءً 08:00 مساءً
الثلاثاء 9 14 مايو, 2019 03:04 صباحا 11:36 صباحًا 03:18 مساءً 06:31 مساءً 08:01 مساءً
الأربعاء 10 15 مايو, 2019 03:03 صباحا 11:36 صباحًا 03:18 مساءً 06:32 مساءً 08:02 مساء
الخميس 11 16 مايو, 2019 03:02 صباحا 11:36 صباحًا 03:18 مساءً 06:32 مساءً 08:02 مساء
الجمعة 12 17 مايو, 2019 03:01 صباحا 11:36 صباحًا 03:19 مساءً 06:33 مساءً 08:03
السبت 13 18 مايو, 2019 03:00 صباحًا 11:36 صباحًا 03:19 مساءً 06:34 مساءً 08:04 مساءً
الأحد 14 19 مايو, 2019 02:59 صباحًا 11:36 صباحًا 03:19 مساءً 06:34 مساءً 08:04 مساءً
الاثنين 15 20 مايو, 2019 02:58 صباحًا 11:36 صباحًا 03:19 مساءً 06:35 مساءً 08:05 مساءً
اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء
الثلاثاء 16 21 مايو, 2019 02:57 صباحًا 11:36 صباحًا 03:19 مساءً 06:36 مساءً 08:06 مساءً
الأربعاء 17 22 مايو, 2019 02:56 صباحًا 11:36 صباحًا 03:19 مساءً 06:37 مساءً 08:07 مساءً
الخميس 18 23 مايو, 2019 02:55 صباحا 11:36 صباحًا 03:19 مساءً 06:37 مساءً 08:07 مساءً
الجمعة 19 24 مايو, 2019 02:55 صباحا 11:36 صباحًا 03:19 مساءً 06:38 مساءً 08:08 مساءً
السبت 20 25 مايو, 2019 02:54 صباحًا 11:37 صباحًا 03:19 مساءً 06:39 مساءً 08:09 مساءً
الأحد 21 26 مايو, 2019 02:53 صباحًا 11:37 صباحًا 03:19 مساءً 06:39 مساءً 08:09 مساءً
الاثنين 22 27 مايو, 2019 02:52 صباحًا 11:37 صباحًا 03:20 مساءً 06:40 مساءً 08:10 مساءً
الثلاثاء 23 28 مايو, 2019 02:52 صباحًا 11:37 صباحًا 03:20 مساءً 06:40 مساءً 08:10 مساءً
الأربعاء 24 29 مايو, 2019 02:51 صباحًا 11:37 صباحًا 03:20 مساءً 06:41 مساءً 08:11 مساءً
الخميس 25 30 مايو, 2019 02:50 صباحًا 11:37 صباحًا 03:20 مساءً 06:42 مساءً 08:12 مساءً
الجمعة 26 31 مايو, 2019 02:50 صباحًا 11:37 صباحًا 03:20 مساءً 06:42 مساءً 08:12 مساءً
السبت 27 01 يونيو, 2019 02:49 صباحا 11:37 صباحًا 03:20 مساءً 06:43 مساءً 08:13 مساءً
الأحد 28 02 يونيو, 2019 02:49 صباحا 11:38 صباحًا 03:20 مساءً 06:43 مساءً 08:13 مساءً
الاثنين 29 03 يونيو, 2019 02:48 صباحا 11:38 صباحًا 03:21 مساءً 06:44 مساءً 08:14 مساءً
الثلاثاء 30 04 يونيو, 2019 02:48 صباحا 11:38 صباحًا 03:21 مساءً 06:45 مساءً 08:15 مساءً
موعد رمضان 2019-1440
موعد رمضان 2019-1440

عبارات للتهنئة برمضان 2019.. تبادل مع أحبابك اجمل الجمل والعبارات

• كل عام وأنتم بخير.
• مبارك عليكم الشهر.
• رمضان كريم.

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عن الكاتب

أبو إسلام البريم

خريج الجامعه الاسلامية غزة اعمل في تصميم 2D,3D و كتابة محتوى SEO .. من هواياتي متابعة كل جديد من اخبار التقنية كما اهوى واعشق القراءة بجميع مجالاتها ...

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