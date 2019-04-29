كثُرت عمليات البحث عن معنى اسم دانة فى الآونة الأخيرة، ونود التذكير أن الغرب نجح إلى حد ما فى غزونا فى ثقافتنا العربية حيث بدأ الكثير من العرب فى الفترة الأخيرة تسمية أولادهم بأسماء أعجمية ظناً منهم أنهم هكذا سيصبحون مميزين، ولكننا فى “نجوم مصرية” كتبنا مئات المقالات عن معاني الأسماء العربية حتى نُذكر الناس بها ونُشجعهم على العودة للتسمية بها، وكنا قد وضحنا معاني أسماء عربية مثل معنى اسم ياسين ومعنى اسم عمر ومعنى اسم سيف ومعنى اسم عماد، ونوضح الآن معنى اسم دانة وأبرز صفاته، فإلى نص المقال.

معنى اسم دانة

يعتقد البعض أن اسم دانة من أصل أعجمي وهذا خطأ فهو من أصل عربى مائة فى المائة، وقد بحثنا فى معجم المعانى عنه ووجدنا أنه اسم علم للمؤنث يُعنى اللؤلؤ.

صفات اسم دانة

يعتقد البعض أن اسم دانة يُشير إلى شخصية رقيقة المشاعر رومانسية وهذا عكس الواقع تماماً، ونوضح لكم صفات حامل اسم دانة كالتالى:

شخصية شديدة صارمة قوية.

صريح بشكل كبير وجريء ولا يُخفى ما يريد قوله.

يتميز نجاحه في حياته المهنية.

لا يحب المشاكل ويتمتع بثقة كبيرة فى نفسه.

صور اسم دانة

إليكم أجمل صور اسم دانة كالتالي:

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