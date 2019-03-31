قائمة مسلسلات رمضان 2019 وتفاصيل أبطالها وأحداثها

كعادة رمضان في دور الأعمال التليفزيونية دائماً ما تشتد المنافسة بين نجوم الفن، لتصدر أعمالهم خلال شهر رمضان المبارك، فكعادة الشهر فإن أعماله دائماً ما تكون واجهة النجم وما يتذكره له الجمهور حتى رمضان التالي، لذا فالمنافسة تكون مستحقة بين نخبة عمالقة الفن، وأيضاً النجوم الصاعدين الباحثين عن تعلق المشاهدين بهم، تلك المشاحنات على من هو يملك نصيب الأسد من إجمالي المشاهدات دائماً ما يعود بالفائدة على عشاق الدراما المصرية، مسلسلات رمضان 2019 تتحد هذا العام من أجل إمتاع المشاهدين بنخبة من أجمل المسلسلات نرصد لكم قصصها حتى يتسنى لك معرفه ما تدور حوله كل عمل من الأعمال لكن أولاً وأخيراً لا تجعلها تلهيك عن طاعات رمضان ورضا الرحمن فقسم وقتك تمنياتي برمضان سعيد عليكم أجمعين … ريم عبد الهادي.

مسلسل كلبش 3

وتتوالى أحداث سليم الأنصاري، بعد إثبات براءته وعودته إلى عمله، يبدأ بتقدمه للاستقالة إلى اللواء ( جلال خطاب)، ولكنه يرفض بشده طلب سليم طلب الاستقالة، ولكن مع إصرار الأول، يقوم اللواء ( جلال خطاب ) بالموافقة، يتجه “سليم: بعدها لعمله الخاص وذلك بفتح شركة أمن بمشاركه ( أكرم صفوان )، لكن الشراكة ينتابها الخلافات حتى تتحول إلى عداوات وصراعات لتتوالى قصة “كلبش” الجزء الثالث بعروض حماسية.

بطولة :

أمير كرارة

نبيل نور الدني

احمد عبد العزيز

هالة فاخر

مسلسل بركة بطولة عمرو سعد

ينافس مسلسل “بركة” سلسلة مسلسلات رمضان 2019 بعمل من بطولة الفنان عمرو سعد حيث يقوم بشخصية صعيدية مع والدته تأتي القاهرة، بحثاً عن الرزق وجمع المال، ولكنها تدخله تلك المساعي في تورطات مع كثير من أصحاب النفوذ، ولا يجد له سنداً إلا والدته وبنت الجيران التي تسكن بجواره وتحبه.

بطولة :

عمرو سعد

كمال أبو ريه

هالة صدقي

هنادي مهني

مسلسل “فالنتينو” للنجم عادل إمام

أيضاً ينافس عادل إمام ببطولة مسلسل “فالنتينو” ليزاحم الأبطال ويتصدر عليهم ببطولته لمسلسله الجديد، والذي تدور أحداثة حول “نور عبد المجيد” الذي يمتلك مجموعه مدارس إنترناشيونال مع زوجته، وكما حال الشراكة دوماً حتى مع الأزواج تقوم الخلافات طوال أحداث المسلسل لتعد حدثاً تشويقياً لعشاق النجم المصري.

بطولة :

عادل إمام

دلال عبد العزيز

داليا البحيري

رانيا محمود ياسين

مسلسل ولد الغلابة

تزداد منافسة رمضان بدخول النجم المصري “أحمد السقا” منافسة الأعمال الرمضانية بمسلسل ولد الغلابة حيث يجسد شخصية رجل صعيدي، يعاني من الفقر ويضغط في العمل بمهنتين بسبب ضيق الحياة، حيث يقوم بالوظيفة الأولى بمدرس بإحدى المدارس الحكومية، وأيضاً يقوم بالعمل كسائق تاكسي، في المفترة المسائية، ولكن ضغوط الحياة تدفعه للإتجار مجبراً للعمل في المخدرات الأمر الذي يدخله في كثير من المشاكل لتشتعل أحداث المسلسل.

مسلسل محمد رمضان “زلزال”

أيضاً منافس مسلسل رمضان بدخول مسلسل زلزال، تحديداً في إحدى الفترات الصعبة في عمر أجيال الثلاثينات الحالية وهو زلزال 1992، عن تفاصيل رجل يقوم بشراء منزلاً بالقسط، ولكن عند سداد القسط الأخير، يطالب حينها صاحب المنزل بالتنازل عن ملكية منزله خلال القسط الأخير إلا أن صاحب المنزل يستمر في المماطلة حتى يقع “زلزال 1992” ويلقى فيه صاحب المنزل حتفه وترث عائلة المالك قطعة الأرض للمنزل المنهار، مما يزيد المشاحنات بينه مع ابن المالك المتوفي، وتتوالى الأحداث في الاشتعال إلى أن يقع رمضان في حب ابنه صاحب الملك المتوفي والذي تقع عوائق بينه وببينها تحيل زواجهما، مع أثارة تشويق تجعل من العمل احد منافسي أعمال رمضان 2019.

بطولة:

محمد رمضان

حلا شيحه العائدة بعد غياب

حنان سليمان

احمد صيام

مسلسل لمس أكتاف

أيضاً ينافس البطل المصري ياسر جلال في أعمال رمضان 2019 ببطولة مسلسل “أدهم” وهو ملاكم مصري يتورط في أعمال إجرامية، بعدها يقرر التوبة والعيش في حياة آمنة مستقرة، إلا أن رجال العصابات الذين عمل معهم ورجال المافيا لا توافقه قرار الاعتزال وتستمر المطاردة والأحداث في التشويق.

بطولة:

ياسر جلال

كارولين خليل

حنان مطاوع

فتحي عبد الوهاب

مسلسل “هوجان”

ينافس نجلي بطلي السينما والفن المصري محمد إمام و كريم محمد عبد العزيز أيضاً منافسة سباق رمضان بصيغه تنافسيه تشويقية، حيث تقوم الأحداث حول شباب بطل في كمال الأجسام لقبه أبناء المنطقة، كما يعتبر من ذوي القدرات الخارقة، حيث يقوم بسحب السيارات بيده دون مساعدة أحد، وقدرته على ثني العملات المعدنية بأصبعيه، حتى يزيد صيته ويصبح من المشهورين وتزداد التشويقات المتلاحقة حول تلك الشخصية لتنافس اهم أعمال النجوم في رمضان 2019.

بطولة:

محمد إمام

كريم محمد عبد العزيز

عبير صبري

رياض الخولي