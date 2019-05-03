يبحث الكثير من العرب عن معنى اسم تميم، ولعلك تسمع هذا الإسم كثيراً سواء فى أسماء الأهل والأقارب أو الأصدقاء أو فى عملك، فهو أحد أكثر الأسماء شهرة وانتشاراً فى مصر والدول العربية خاصة المملكة العربية السعودية ودول الخليج، فالإسم كان منتشراً في فترة ما قبل الإسلام في شبه الجزيرة العربية حينئذ، ونحن فى “نجوم مصرية” نخصص هذا المقال للرد على كافة استفساراتكم وأسئلتكم عن معنى اسم تميم وأبرز صفاته، فإلى نص المقال.

معنى اسم تميم

مما لا شك فيه أن اسم تميم اسم عربى أصيل مائة بالمائة ولا يوجد أى شكوك حول هذا، وهو اسم علم يُستخدم في تسمية الأولاد الذكور، ويُعنى الرجل الحكيم عالى المكانة، ويُمكنك الإطلاع على مقالاتنا عن أجمل أسماء أولاد، وأسماء أولاد من القرآن.

صفات اسم تميم

هناك العديد من الصفات الجميلة لحامل اسم يزيد التى يتمناها أي رجل، وهى كالتالى:

شخصية مقدامة وجريئة وشجاعة ولا تخاف من شىء.

له الكثير من الأهداف التي يسعى لتحقيقها.

عنده القدرة على تحمل المسئولية ومواجهة الشدائد والصعاب.

يتميز بالشهامة والرجولة والكرم والأمانة.

متقلب المزاج ويغضب غضباً شديداً.

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صور اسم تميم

بحثنا عن أفضل صور اسم تميم لكى نعرضها لكم لتتشاركونها على مواقع التواصل الإجتماعى الخاصة بكم.

وأخيراً وليس بآخر نود أن نرى تعليقاتكم بخصوص المقال، وسنرد على كافة استفساراتكم فى أقرب وقت

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