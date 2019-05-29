نتعرف اليوم من خلال هذه المقالة على معنى اسم طلال، وقد يمكث الأب والأم أياماً طويلة ليختاروا لمولودهما اسم مميز يميزه عن أقرانه وزملائه، ويحبه الطفل حينما يكبر ويصبح فى المدرسة، وقد انتشر اسم طلال بقوة فى المجتمعات الشرقية والعربية وخاصة فى مصر والمملكة العربية السعودية، ونحن فى “نجوم مصرية” كنا قد وضحنا فى مقالات سابقة معانى لأسماء بارزة، فهيا بنا الآن لنتعرف معاً على معنى اسم طلال وأبرز صفاته.

معنى اسم طلال

بسبب انتشار اسم طلال في الكثير من الدول العربية جاءنا على موقعنا الكثير من الأسئلة التي تسأل عن معنى الإسم وصفاته، ونوضح لكم تفاصيل الإسم حيث أنه اسم علم يُسمى به الذكور ويرجع أصل الإسم إلى الأصول العربية، ويُعنى المطر الخفيف، وعامة يُشير اسم طلال إلى البهجة والمرح والسرور.

صفات اسم طلال

هناك الكثير والكثير من الصفات التى تُميز اسم طلال عن غيره من الأسماء، ولا يسعنا إلا ذكر أبرزها كالتالى:

شخصية مُبتسمة وبشوشة فى أغلب الأوقات.

يحب الضحك والمرح ويكره الكآبة والعزلة.

شخصية حنونة على أهله وأسرته.

واثق فى نفسه ولكنه ليس بمغرور.

يحب المشاركة فى أي عمل تطوعي يخدم المجتمع والناس.

طيب القلب متسامح لا يحمل ضغينة لأي أحد.

شخصية قيادية وتستطيع التدرج في المناصب القيادية فى حياته المهنية.

صور اسم طلال

نوضح لكم أفضل صور اسم طلال كالتالي:

وفى نهاية مقالنا نود أن نشكركم على حسن متابعتكم لنا، ونتمنى أن نكون دائماً عند حسن ظنكم، ولأى سؤال فقط اترك تعليق وسنجيبك خلال ساعات قليلة

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