يبحث كثير من المصريين والعرب عن معنى اسم عمر، فهو أحد أشهر الأسماء التى لها جذور عربية الأصل، ولهذا نجد الإقبال على التسمية به كبير من العرب في مصر وشبه الجزيرة العربية ودول الخليج، ونحن فى “نجوم مصرية” نعمل بكامل طاقتنا فى كتابة مقالات توضح معاني أبرز الأسماء العربية حتى نشجع الناس على العودة للتسمية بها، ونوضح لكم الآن معنى اسم عمر وأبرز صفاته، فإلى نص المقال.

معنى اسم عمر

هناك بعض الأسماء التى تظل مستمرة فى كل الأزمنة والعصور واسم عمر أحد هذه الأسماء، وهو اسم علم يُطلق على المذكر عربى الأصل، ويُعنى الحياة أو العمر بمعنى دعوة أن يطيل الله عز وجل عمر هذا الإنسان، وهناك معنى آخر لكلمة عمر يُشير إلى العمرة أى زيارة مكة والإقامة بها والصلاة بها قبل موعد الحج.

صفات اسم عمر

عادة ما يكون هناك تأثير للإسم على صاحبه، وعندما نسمع اسم عمر يأتى فى أذهاننا جميعاً سيدنا “عمر بن الخطاب” رضى الله عنه، وهو سبب شهرة هذا الإسم حتى الآن حيث يُسمى المسلمون أبنائهم بإسم عمرو نسبة لعمر بن الخطاب، ونوضح لكم بعض صفات هذا الإسم كالتالى:

يتمتع بشخصية قوية إلى أبعد حد.

له القدرة على مواجهة الصعاب والشدائد.

لا يخشى فى الله لومة لائم ويقول الحق ولا يبالي بالعواقب.

له قبول اجتماعي كبير ويتميز بمكانة عالية بين الناس.

صور اسم عمر

نوضح لكم بعض صور اسم عمر كالتالي:

اترك تعليق بأى اسم تريد منا أن نوضح معناه وصفاته، وسنخصص له مقال في أقرب وقت

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