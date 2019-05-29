يبحث الكثير عن معنى اسم ماجد، وقد انتشر اسم ماجد فى مصر والمنطقة العربية ليكون ضمن أبرز الأسماء المنتشرة حالياً، والاسم فى حياتنا له مدلول هام جداً، فنحن نعرف بعضنا البعض عن طريق الأسماء، ونعرف التاريخ عن طريق تسلسل الأسماء والأزمنة، ومن هنا جائت أهمية أن يكون لكل شيء اسماً، ونستدل بهذا عندما علم الله عز وجل سيدنا آدم الأسماء كلها، ونحن فى “نجوم مصرية” اخترنا بعض أبرز الأسماء ووضحنا معانيها، ونوضح الآن معنى اسم ماجد وأبرز صفاته، فإلى نص المقال.

معنى اسم ماجد

يحمل اسم ماجد معنى ومدلول مميز، فهو يُعنى الإنسان ذو المجد وطيب الخلق، ويُشير دائماً إلى الشخص ذو المكانة، وجدير بالذكر أن اسم ماجد هو عربي الأصل.

صفات اسم ماجد

يحمل اسم ماجد لصاحبه الكثير من السمات والمميزات التي تجعله مميز ومُختلف عن باقى أقرانه، ونوضح بعضها كالتالي:

شخصية اجتماعية وتحب مساعدة الغير.

يحب عمل الخير.

له مكانة كبيرة عند كل من يعرفه.

شخصية ذكية تعرف ما تريد جيداً.

صور اسم ماجد

هناك الكثير من الصور التى تحمل اسم ماجد على شبكة الإنترنت، ونحن هنا جمعنا لكم أبرز الصور لكي تستخدموها كما شئتم.