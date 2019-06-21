يبحث الكثير عن معنى اسم إبراهيم، وبصفة عامة نلاحظ أن الكثير من الناس يحبون تسمية أولادهم بالأسماء الدينية وأسماء الأنبياء أو الأسماء التي ذُكرت في القرآن الكريم على شاكلة أسماء محمد وآدم ونوح ويحيى وعيسى وغيرهم، ومن بين الأسماء التى انتشرت على مر العصور القديمة والحديثة وحافظت على وجودها دائماً هو اسم إبراهيم، ولذلك نخصص هذا المقال فى “نجوم مصرية” للحديث عن كافة تفاصيل اسم إبراهيم كما تحدثنا عن معانى أسماء بارزة أخرى، والآن نوضح لكم معنى اسم إبراهيم وأبرز صفاته، فإلى نص المقال.

معنى اسم إبراهيم

نحيطكم علماً أن اسم إبراهيم هو اسم علم للمذكر من أصل عبرى، ويُعنى أبو الجماعة، والإسم الأصلى له هو “إبرام” ومعناه الأب عالي المكانة والمقام، ويختلف معنى الإسم عند الأكراد حيث يُعنى الصخر، ويُمكنك الإطلاع على مقالاتنا عن أسماء أولاد جديدة، وأسماء أولاد من القرآن.

صفات اسم إبراهيم

ذُكر اسم إبراهيم في القرآن الكريم بكثرة وتحديداً ذُكر في 99 موضع فى 25 سورة، ومن هنا كانت شهرة الإسم الكبيرة فى مصر والعالم العربى والإسلامى أجمع، ونوضح لكم أبرز الصفات التى يتمتع بها حامل الإسم كالتالى:

شخصية اجتماعية ويحب مخالطة الناس ويكره العزلة.

يحب ممارسة الرياضة بشكل يومى ويهتم بصحته.

ذكي ومتفوق فى عمله.

شخصية شجاعة وجريئة ولا تخاف من قول الحق.

عطوف على عائلته وزوجته.

صور اسم إبراهيم

هناك بعض الصور لإسم إبراهيم التى لاقت إعجابنا وأحببنا مشاركتها معكم، ونوضحها لكم كالتالي:

مشاهير اسم إبراهيم

هناك عدد ليس قليل من المشاهير الذيت يُسمون بإسم إبراهيم، ونوضح لكم أبرزهم كالتالي:

ابراهيم نصر: وهو ممثل كوميدي اشتهر ببرنامجه الكوميدي “الكاميرا الخفية” الذى كان يقدمه فى رمضان، وقد شارك فى عدد كبير من الأفلام التى ترك فيها بصمة واضحة مثل فيلم شمس الزناتي ومحطة الأنس والصاغة والستات، وكان آخر مشاركة له فى السينما فى فيلم “اكس لارج” لأحمد حلمي وقد أبدع فى الدور.

وصلنا لنهاية مقالنا ولكن لن يكون هذا آخر مقال لنا فى سلسلة معانى الأسماء التى بدأناها، ولو لديكم أى اسم تريدون معرفة معناه وصفاته راسلونا عبر التعليقات

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