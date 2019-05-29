يبحث الكثير عن معنى اسم فيصل، وقد نجد البحث بصورة أكبر فى دول الخليج حيث كان الإسم مُنتشر قديماً فى المجتمعات البدوية في المملكة العربية السعودية ودول الخليج، وانطلق الإسم لينتشر فى مساحات أكبر في الكثير من الدول العربية الأخرى حتى أصبح ضمن أكثر الأسماء عربية الأصل انتشاراً، ونحن فى “نجوم مصرية” نستكمل ما بدأناه من اهتمام بالأسماء العربية التى تناسب ثقافتنا، والآن نوضح لكم معنى اسم فيصل وأبرز صفاته، فإلى نص المقال.

معنى اسم فيصل

بحثنا عن معنى اسم فيصل فى قاموس معانى الأسماء ووجدنا أنه اسم علم يستخدمه الكثير من الناس في تسمية أولادهم الذكور، وينتمي الإسم إلى الأصل العربي، ومعناه الحاكم العادل الذى يُفرق بين الحق والباطل ويحكم بين الناس بالعدل، ويأتى فى معانى أخرى مثل السيف القاطع.

صفات اسم فيصل

يأخذ صاحب اسم فيصل الكثير من الصفات المميزة والتى قد لا توجد فى الكثير من الأسماء العربية الأخرى، ونوضح لكم أبرز الصفات التي نلاحظها في شخصية فيصل كالتالى:

يحب مساعدة الناس.

يكره الكذب ويحب الصدق.

يحكم بالعدل وينصر المظلوم.

له كاريزما قيادية ويتولى أعلى المناصب فى حياته المهنية.

صور اسم فيصل

نأتي لكم ببعض الصور الموضحة لإسم فيصل، تابعوها.

وفى النهاية نود أن تكون مقالاتنا عن معاني الأسماء تحوز على إعجابكم، وننتظر تعليقاتكم للرد عليها فى أى وقت

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