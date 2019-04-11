وفاة الفنان محمود الجندي

منذ قليل توفى الفنان محمود الجندي عن عمر يناهز 74 عاماً وذلك بعد مكوثه في إحدى مستشفيات مدينه السادس من اكتوبر من عدة أيام تعرض في خلال الايام الماضيه الى ازمه صحيه على اثرها تم بقائهم في المستشفى لمده 10 ايام ثم وافته المنية منذ دقائق قليلة،وسوف يتم تشييع جثمان الفنان من مسقط رأسه بمركز أبو المطامير من مسجد الشيخ عبد الحكم محافظة البحيرة.

محمود الجندي

محمود الجندي في الفترة السابقة كان يقوم بتصوير مسلسل حكايتي الذي سوف يتم عرضه في رمضان القادم بطولة الفنانة ياسمين صبري والفنان أحمد بدير والفنانة وفاء عامر والفنان أدوار والفنان أحمد حاتم ونخبة من ألمع النجوم الفن المسلسل من تاليف محمد عبد المعطي ومن إخراج سمير فرج و من أنتاج سينرجي للأنتاج الفني.

أعمال محمود الجندي

الأفلام

فيلم الهروب.

فيلم التوأم.

فيلم الطيارة.

فيلم المطلقات والذئاب.

فيلم القرد بيتكلم.

فيلم الضياع.

فيلم كلاب المدينة.

فيلم الهرم الرابع.

فيلم المشاغبات في السجن.

فيلم كارت أحمر.

فيلم اللعب مع الكبار.

فيلم علي الزناتي.

فيلم من 30 سنة.

فيلم الفريسة.

فيلم التوت والنبوت.

فيلم درب العوالم.

فيلم قدرات غير عادية.

فيلم الحب والرعب.

فيلم جدعان الحلمية.

فيلم مدام شلاطه.

فيلم البنات والمجهول.

فيلم جنان في جنان.

فيلم المليونير الصعلوك.

فيلم الطوفان.

فيلم اللي جاي أحسن.

فيلم العذراء والعقرب.

فيلم جبابرة الميناء.

فيلم الحرب العالمية الثالثة.

فيلم تحقيق مع مواطنة.

فيلم نقولك ولا تزعلش.

فيلم الشيطان.

فيلم صراع الحسناوات.

فيلم وضاع الطريق.

فيلم ساعة ونص.

فيلم أحلام المعلمة طماطم.

فيلم أولاد ضرغام.

فيلم رد فعل.

فيلم حدوتة مصرية.

فيلم الحب الحقيقي.

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