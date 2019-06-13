اسماء بنات ومعانيها 2019.. اجمل اسماء البنات الجديدة والنادرة والإسلامية والتركية

نتعرف معاً فى هذه المقالة على اسماء بنات، ولا يخفى على معظمنا أن الآونة الأخيرة بدأ اهتمام الناس يتزايد بالبحث عن الأسماء التى ذُكرت فى القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة بجانب أسماء الصحابة والصحابيات وبشكل عام الأسماء التى يُطلق عليها الأسماء ذات الطابع الديني والإسلامي، بالإضافة إلى أن هناك جزء كبير يحب الاسماء ذات الأصل التركي وجزء آخر يحب الأسماء التى تبدأ بحرف الراء والميم، ولهذا نكتب لكم فى “نجوم مصرية” هذا المقال لنُسهل على الآباء والأمهات عمليات البحث عن أسماء مميزة لأطفالهم الجدد التي قد تأخذ من وقتهم وجهدهم الكثير فتابعونا فى هذا المقال لنوضح لكم أبرز اسماء بنات من الجنة، و اسماء بنات تركية، واسماء بنات دينية، واسماء بنات بحرف الراء، واسماء بنات بحرف الميم، ومعانيها، فإلى نص المقال.

اجمل اسماء البنات

نوضح لكم اجمل اسماء البنات التي يبحث عنها الكثير من الآباء والأمهات لكى نُسهل عليهم عملية اختيار الإسم المناسب لطفلتهم، ونوضح لكم اجمل اسماء البنات عبر النقاط التالية:

أريج : وهى الفتاة صاحبة الرائحة الطيبة.

: وهى الفتاة صاحبة الرائحة الطيبة. ريمان : الفتاة ذو المكانة العالية والمرموقة.

: الفتاة ذو المكانة العالية والمرموقة. لُجين : يُعنى الفضة.

: يُعنى الفضة. سنا : الضوء الشديد الساطع.

: الضوء الشديد الساطع. سيرين : الشىء الممتلىء.

: الشىء الممتلىء. ريناد : تراب الجنة.

: تراب الجنة. أنمار : الماء النقى.

: الماء النقى. أسيل : الفتاة اللينة الناعمة.

: الفتاة اللينة الناعمة. ترنيم : الغناء الجميل العذب.

: الغناء الجميل العذب. جيداء : الفتاة الجميلة ذات العنق الطويل.

: الفتاة الجميلة ذات العنق الطويل. جيانا : الفتاة طيبة القلب.

: الفتاة طيبة القلب. خولة : الفتاة شديدة الجمال.

: الفتاة شديدة الجمال. رهف: الفتاة الرقيقة اللطيفة.

اسماء بنات من الجنة

تنتشر الأسماء الإسلامية بيننا وتنال شهرة واسعة خاصة تلك التى ذُكرت فى القرآن الكريم وأسماء الأنبياء عليه السلام وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونوضح لكم هنا أبرز اسماء بنات من الجنة ومعانيها كالتالى:

فردوس : وهو اسم علم للمؤنث ذُكر في القرآن الكريم فى سورة الكهف في قوله تعالى “كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلاً” ، وهو أعلى مكانة ومنزلة فى الجنة وعد بها الله المؤمنين.

: وهو اسم علم للمؤنث ذُكر في القرآن الكريم فى سورة الكهف في قوله تعالى ، وهو أعلى مكانة ومنزلة فى الجنة وعد بها الله المؤمنين. سلسبيل : وهو اسم علم يُطلق على الإناث ويُعنى الماء العذب وقد ذُكر في الذكر الحكيم في قوله تعالى “عَيْناً فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلاً” .

: وهو اسم علم يُطلق على الإناث ويُعنى الماء العذب وقد ذُكر في الذكر الحكيم في قوله تعالى . أفنان: وهو اسم علم للمؤنث يُعنى منبع الخير، وقد جاء فى سورة الرحمن في قوله تعالى “ذَوَاتَا أَفْنَانٍ” .

اسماء بنات من القران

القرآن الكريم مليء بأسماء البنات والفتيات، وهذه الأسماء التى ذُكرت داخل صفحات المصحف الشريف لها قدر كبير عند المسلمين، ولذلك جمعنا لكم أبرز أسماء بنات من القرآن التي ذُكرت فيه خلال النقاط التالية:

أحلام : والحلم ما يراه المرء أثناء نومه.

: والحلم ما يراه المرء أثناء نومه. آلاء : النعم التى ينعم الله عز وجل بها على عباده.

: النعم التى ينعم الله عز وجل بها على عباده. أشرقت : والشروق هو بداية ضوء الشمس فى الصباح.

: والشروق هو بداية ضوء الشمس فى الصباح. أفنان : جمع فن.

: جمع فن. إكرام : المرأة ذات المكانة العالية.

: المرأة ذات المكانة العالية. إخلاص : الفتاة المُخلصة.

: الفتاة المُخلصة. إيمان : وهو الإعتقاد بشىء أو فكرة بكل قوة.

: وهو الإعتقاد بشىء أو فكرة بكل قوة. براءة : التخلص من العيب.

: التخلص من العيب. بهجة: وتُعنى الفرحة والسرور.

اسماء بنات جديدة

هناك الكثير والكثير من أسماء البنات الحديث منها والقديم، ولعل هذا هو السبب فى الحيرة التى تصيب الآباء والأمهات عند اختيار الإسم المناسب لمولودتهم الصغيرة، ولهذا سهلنا عليهم الكثير ووفرنا الوقت والجهد وجمعنا لهم نخبة من أبرز اسماء بنات جديدة كالتالى:

آيات : اسم علم يُعنى العلامات.

: اسم علم يُعنى العلامات. آفاق : رجع إلى طبيعته.

: رجع إلى طبيعته. تقوى: البنت الملتزمة دينياً.

جهاد : الفتاة التي تناضل في سبيل الله.

: الفتاة التي تناضل في سبيل الله. رحمة : الفتاة صاحبة القلب الرحيم.

: الفتاة صاحبة القلب الرحيم. جنات : حدائق.

: حدائق. بيان : الغزال السريع في الحركة.

: الغزال السريع في الحركة. حنان : الفتاة طيبة القلب ورقيقة المشاعر.

: الفتاة طيبة القلب ورقيقة المشاعر. آلاء : الفتاة التى أنعم الله عز وجل عليها بالنعم الكثيرة.

: الفتاة التى أنعم الله عز وجل عليها بالنعم الكثيرة. إحسان : البنت التى تُحسن لغيرها وتصنع المعروف.

: البنت التى تُحسن لغيرها وتصنع المعروف. إخلاص : الفتاة المُخلصة.

: الفتاة المُخلصة. حسنات : البنت التى تصنع المعروف.

: البنت التى تصنع المعروف. خلود : اسم علم يُشير إلى طول العمر ودوامه.

: اسم علم يُشير إلى طول العمر ودوامه. رحيق: الفتاة ذات الرائحة الجميلة.

اسماء بنات حلوة ونادرة

للتسهيل على أولياء الأمور في اختيار الإسم المناسب والمميز لطفلتهم الجديدة أو القادمة فى القريب العاجل بإذن الله، جمعنا لكم أشهر وأبرز اسماء بنات حلوة ونادرة فى الوطن العربى من خلال النقاط التالية:

ألما : وهو اسم علم للمؤنث أسبانى الأصل، ويُعنى روح الفتاة.

: وهو اسم علم للمؤنث أسبانى الأصل، ويُعنى روح الفتاة. آيلا : وهو اسم علم يُطلق على الإناث من أصل أعجمي، ويُعنى ضوء القمر، وفى هذا دلالة على جمال الفتاة.

: وهو اسم علم يُطلق على الإناث من أصل أعجمي، ويُعنى ضوء القمر، وفى هذا دلالة على جمال الفتاة. شِيار : وهو اسم علم للمؤنث عربي الأصل، ويُعنى الفتاة الحسناء شديدة الجمال.

: وهو اسم علم للمؤنث عربي الأصل، ويُعنى الفتاة الحسناء شديدة الجمال. ألدا : وهو اسم علم للإناث من اصل جرماني يُعنى الفتاة الحكيمة العاقلة الرزينة.

: وهو اسم علم للإناث من اصل جرماني يُعنى الفتاة الحكيمة العاقلة الرزينة. تالارا: وهو اسم علم أيضاً للإناث من أصل أرمنى ولكنه غير منتشر، ويُعنى الخضرة والخضار.

اسماء بنات بحرف الراء

عند اختيار الأب والأم لإسم طفلتهم يراعون فيه أن يكون بسيط وسهل فى النطق والكتابة، ولهذا جمعنا لكم أبرز وأبسط اسماء بنات بحرف الراء ومعانيها من خلال النقاط التالية:

ربى : وهو اسم علم للإناث من أصول عربية، ويُعنى الأرض العالية أو الهضبة.

: وهو اسم علم للإناث من أصول عربية، ويُعنى الأرض العالية أو الهضبة. ريا : وهو اسم عربى ولكنه قديم وندر استعماله هذه الفترة، ويُعنى الفتاة التى شربت حتى ارتوت أو الريح الطيبة.

: وهو اسم عربى ولكنه قديم وندر استعماله هذه الفترة، ويُعنى الفتاة التى شربت حتى ارتوت أو الريح الطيبة. رئام : أحد الأسماء العربية الأصيلة المنتشرة منذ القدم، ويُعنى الظبي الأبيض.

: أحد الأسماء العربية الأصيلة المنتشرة منذ القدم، ويُعنى الظبي الأبيض. رفاف : وهو اسم علم للمؤنث يُعنى الفتاة الجميلة المشرقة كما يطلق على سرب من الطيور.

: وهو اسم علم للمؤنث يُعنى الفتاة الجميلة المشرقة كما يطلق على سرب من الطيور. رقية: وهو اسم عربى الأصل كما أنه بنت رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، ويُعنى الإرتقاء والصعود.

اسماء بنات اسلامية ودينية

نوضح لكم عبر السطور القادمة الكثير من الأسماء التى ذُكرت فى القرآن الكريم أو أسماء لبعض الصحابيات فى عهد رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، ونوضح لكم الآن أبرز اسماء بنات اسلامية ودينية خلال النقاط التالية:

سجود : وهو اسم علم للمؤنث يُطلق على الفتاة كثير السجود والتضرع لله عز وجل.

: وهو اسم علم للمؤنث يُطلق على الفتاة كثير السجود والتضرع لله عز وجل. بنانة : وهو اسم علم يُطلق على الفتيات، ويُعنى الروضة الخضراء.

: وهو اسم علم يُطلق على الفتيات، ويُعنى الروضة الخضراء. حفصة : وهو اسم علم للمؤنث مشهور عند المسلمين، فهو اسم ابنه سيدنا عمر بن الخطاب، ويُعنى البيت الصغير أو شبل الأسد الصغير.

: وهو اسم علم للمؤنث مشهور عند المسلمين، فهو اسم ابنه سيدنا عمر بن الخطاب، ويُعنى البيت الصغير أو شبل الأسد الصغير. رفيدة: وهو اسم علم للمؤنث يُعنى العون والمساعدة، وكان اسماً ل “رفيدة بنت كعب الأسلمية” التي كانت تعالج المصابين من المسلمين أثناء الغزوات.

اسماء بنات بحرف الميم

لكل مُحبى وعشاق أسماء البنات التي تبدأ بحرف الميم، نقدم لكم نخبة من أجمل اسماء بنات بحرف الميم من الثقافة العربية والتركية والغربية ونوضح معانيها كالتالى:

مآثر : وتُعنى محاسن ومكارم.

: وتُعنى محاسن ومكارم. مرح : وتُعنى الفرحة الكبيرة الغامرة.

: وتُعنى الفرحة الكبيرة الغامرة. مابيل : وهو اسم لاتيني شهير يُعنى الفتاة الحسناء.

: وهو اسم لاتيني شهير يُعنى الفتاة الحسناء. ماري : وتُعنى ماء البحر.

: وتُعنى ماء البحر. ماريت : وهو اسم أرمني الأصل ويعني اللؤلؤ.

: وهو اسم أرمني الأصل ويعني اللؤلؤ. ميليسا : وهو اسم علم للمؤنث من أصل فرنسى يُطلق على المرأة الحسناء الجميلة.

: وهو اسم علم للمؤنث من أصل فرنسى يُطلق على المرأة الحسناء الجميلة. مياسين : وتُعنى النجمة البعيدة فى السماء.

: وتُعنى النجمة البعيدة فى السماء. مشمشة : وهو اسم علم للفتيات ومأخوذ من فاكهة المشمش.

: وهو اسم علم للفتيات ومأخوذ من فاكهة المشمش. ميليا : وهو اسم علم للمؤنث من أصل أعجمي ويُعنى الزهرة الجميلة في الجنة.

: وهو اسم علم للمؤنث من أصل أعجمي ويُعنى الزهرة الجميلة في الجنة. ميان: وهو اسم علم للمؤنث يُعنى الوردة البيضاء أو الغزال الصغير كما أنه اسم من أسماء الحجر الأسود.

اسماء بنات تركية

بحثنا عن أجمل الأسماء التركية للبنات التى تُناسب مجتمعنا العربى، وقد جمعناها لكم فى قائمة طويلة ووضحنا معانيها، ونوضح لكم أبرز اسماء بنات تركية كالتالى:

آزاد : وتُعنى الحرية.

: وتُعنى الحرية. آشين : وتُعنى الألم.

: وتُعنى الألم. آواز : وتُعنى النغم الجميل.

: وتُعنى النغم الجميل. آياز : وتُعنى الصافى النقى.

: وتُعنى الصافى النقى. أبيرو : وتُعنى الفتاة صاحبة موهبة الرسم.

: وتُعنى الفتاة صاحبة موهبة الرسم. أجوان : معناها الخليج الصغير.

: معناها الخليج الصغير. أسيل : وتُعنى الفتاة الرقيقة اللينة الناعمة.

: وتُعنى الفتاة الرقيقة اللينة الناعمة. أفين : ومعناها الحب والعشق والغرام.

: ومعناها الحب والعشق والغرام. ألين : وتُعنى الفتاة الحسناء شديدة الجمال.

: وتُعنى الفتاة الحسناء شديدة الجمال. أينور : ومعناها ضوء القمر الساطع.

: ومعناها ضوء القمر الساطع. إلينا : وتُعنى ضوء الشمس اللامع.

: وتُعنى ضوء الشمس اللامع. إينجة : وتُعنى الفتاة الطيبة رقيقة المشاعر.

: وتُعنى الفتاة الطيبة رقيقة المشاعر. إيسون : معناها ضوء القمر.

: معناها ضوء القمر. إيتين: الفتاة الجميلة واللامعة كضوء القمر.

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