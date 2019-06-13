اسماء اولاد ومعانيها 2019.. اجمل اسماء اولاد جديدة ومن القران

يبحث الكثير من آبائنا وأمهاتنا عن اسماء اولاد جديدة عندما يرزقهم الله بطفل جميل، وحينها تغمرهم السعادة والفرحة ويفكرون فى أجمل الأسماء لكى يسمون الطفل بها، ويبدأ أولياء الأمور فى تلقى الإقتراحات لأسماء جديدة من الأهل والأقارب والأصدقاء، فالإسم هو حلقة التواصل بينك وبين الناس، ولهذا ينبغى أن يكون مميز وجميل، وفى الآونة الأخيرة انصرف الناس عن الأسماء التقليدية واتجهوا إلى البحث عن أسماء جديدة مميزة، وفى ظل الآونة الأخيرة قد انتشر بين الناس فى الوطن العربى أسماء أعجمية وتركية غريبة على ثقافتنا ظناً منهم أنهم هكذا يصبحون مميزين، ونحن فى “نجوم مصرية” نعتز بالثقافة والحضارة العربية والإسلامية ونريد أن يرجع الناس إلى تسمية أولادهم مرة أخرى بالأسماء العربية والإسلامية التى تعبر عن تاريخنا وحضارتنا، ولهذا فقد جمعنا لكم أبرز أسماء أولاد من القرآن، فالقرآن الكريم ذكر عدد كبير من الأسماء التى لاقت انتشاراً واسع بيننا، والآن دعونا ننتقل إلى نص المقال لنتعرف معاً على اجمل اسماء اولاد، تابعونا.

اسماء اولاد جديدة

انصرف الناس فى السنوات القليلة السابقة إلى تسمية أولادهم وبناتهم بأسماء جديدة سواء كانت تركية أو أجنبية بحثاً منهم عن التميز، ونحن هنا نوضح لكم اسماء اولاد جديدة ومعانيها عبر النقاط التالية:

شادى : طالب العلم والأدب.

: طالب العلم والأدب. أدهم : الرجل الذي يشوبه السواد.

: الرجل الذي يشوبه السواد. كاظم : الرجل الصامت معظم الوقت.

: الرجل الصامت معظم الوقت. شهاب : الرجل المشهور مثل النجم فى السماء.

: الرجل المشهور مثل النجم فى السماء. عادل : الرجل العادل.

: الرجل العادل. رامى : اسم أحد الكواكب.

: اسم أحد الكواكب. سامر : الرجل الذى يسهر كثيراً.

: الرجل الذى يسهر كثيراً. مهند : الرجل القوى مثل السيف.

: الرجل القوى مثل السيف. مشارى : خلية النحل.

: خلية النحل. شاهين : الرجل القوى مثل الصقر.

: الرجل القوى مثل الصقر. يوسف : اسم أحد أنبياء الله.

: اسم أحد أنبياء الله. ريان : الرجل النشيط الذى يتميز بالحيوية.

: الرجل النشيط الذى يتميز بالحيوية. عامر : الرجل الذي يعيش طويلاً.

: الرجل الذي يعيش طويلاً. زياد : الرجل الذي يفعل الكثير من الخير.

: الرجل الذي يفعل الكثير من الخير. فارس : الرجل الشجاع.

: الرجل الشجاع. مازن : الرجل المُميز في قومه.

: الرجل المُميز في قومه. مروان : الحجر الأبيض.

: الحجر الأبيض. نايف: الرجل ذو المكانة العالية.

اسماء اولاد من القران

جمعنا لكم أبرز اسماء اولاد من القران فى قائمة طويلة ووضحنا معانى الأسماء حتى يكون هذا المقال لكم مرجع ترجع إليه كلما احتجتم لذلك، نوضح لكم أبرز اسماء اولاد من القران خلال النقاط التالية:

سِراج : أحد أسماء الأولاد التى ذُكرت فى القرآن الكريم، وهو من أصول فارسية ويُعنى الرجل ذو المكانة العالية، ويستخدمه بعض المسلمين كإسم مركب “سراج الدين”.

: أحد أسماء الأولاد التى ذُكرت فى القرآن الكريم، وهو من أصول فارسية ويُعنى الرجل ذو المكانة العالية، ويستخدمه بعض المسلمين كإسم مركب “سراج الدين”. مرجان : وهو اسم ذُكر فى المصحف الشريف فى سورة الفرقان، وهو اسم علم من أصول يونانية، والمرجان هو كائن بحرى يُستخرج من البحر.

: وهو اسم ذُكر فى المصحف الشريف فى سورة الفرقان، وهو اسم علم من أصول يونانية، والمرجان هو كائن بحرى يُستخرج من البحر. ساجد : وهو اسم علم ذُكر فى القرآن الكريم فى سورة الشعراء، وهو اسم علم يُعنى الرجل الساجد المُتعبد لربه.

: وهو اسم علم ذُكر فى القرآن الكريم فى سورة الشعراء، وهو اسم علم يُعنى الرجل الساجد المُتعبد لربه. شهاب : وهو اسم علم يُعنى الضوء أو النور، وذُكر فى القرآن فى أكثر من موضع، ويستخدمه المسلمون منفرداً أو مركباً فى “شهاب الدين”.

: وهو اسم علم يُعنى الضوء أو النور، وذُكر فى القرآن فى أكثر من موضع، ويستخدمه المسلمون منفرداً أو مركباً فى “شهاب الدين”. نجم: وهو اسم ذُكر فى المصحف الشريف فى سورة الرحمن، وهو اسم علم للمذكر ويُعنى الكوكب العالى فى السماء، ويشير إلى مكانة الرجل العالية بين قومه.

وأخيراً نتمنى أن يكون المقال قد حاز على إعجابكم، وننتظر تعليقاتكم وأسئلتكم للرد عليها فى أسرع وقت

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