8 طرق للحصول على مزيد من الاحترام من طلابك

في أغلب الأحيان ، لا يبدو أن الطلاب يدركون أن معلمهم هو إنسان له مشاعر وأفكار وأيضا اهتمامات بعيدا عن المناهج الدراسية وأيام الدراسة .

ونرى في وقتنا هذا سلوكيات سلبية من طلاب المدارس تجاه المعلمين تتمثل في ( ضرب المعلمين – وسبهم بألفاظ غير لائقة وعدم احترامهم له في المدرسة أو الشارع أو أي مكان يتواجد فيه ) ، وليس كل طلاب المدارس ذوي سلوكيات سيئة ولكن يوجد منهم من يتحلى بالأخلاق والتربية السليمة وهذا ناتج عن تربية الوالدين لهم تربية حسنة .

إليك بعض المقترحات التي تساعدك في جعل طلابك يمنحونك مزيد من الاحترام وتتمثل في :

1- في اليوم الأول من الدراسة قف إلى جانب باب الفصل وصافح يد كل طالب .

2- تحية الطلاب بأسمائهم الأولى والمصافحة أثناء دخولهم الفصل .

3- قم بإخبارهم بأنك تبادرهم الحب والعاطفة ، وأنك تكون بجانبهم في كل مشكلة تواجههم وتساعدهم على حل هذه المشكلات .

4- حاول أن تكون شخصية مرحة خفيف الظل تميل إلى الضحك والفكاهة بشرط عدم الإفراط فى الضحك أثناء اليوم الدراسي وخاصة في داخل الفصل .

5- ناقش طلابك في قواعد العمل داخل الفصل مع جعل الطلاب يتشاركون معك في وضع هذه القواعد ومحاولة تطبيقها وتنفيذها لتجعلك ممسكا بزمام الأمور داخل الفصل والسيطرة عليها .

6- تشجيع الطلاب أثناء الحصة على الضحك بشرط عدم الإفراط فيه حتى لا تفقد السيطرة على الفصل .

7- ظهور قوة الشخصية لديك داخل الفصل في بعض المواقف التي تتطلب ذلك حتي تظهر أمام الطلاب بأنك ذو شخصية قوية ذو هيبة .

8- اختيارك للموضوعات لما هو هام أن يدرس وتعليمه للطلاب وما هو غير هام وغير مفيد وابتعد عنه .

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