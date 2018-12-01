بالأرقام| 7 نجوم تربعوا على عرش الثراء الفاحش وتخطت ثرواتهم ملايين الدولارات

في السنوات الماضية، وتحديدًا في زمن الفن الجميل، كان الفنانين يعملون في مجال التمثيل حبًا فيه قبل أن يفكروا في جني الأموال منه، بل كان البعض ينفق أخر ما لديه من ماله الخاص علي الفن، وفي نهاية مشوارهم الفني عانوا معظهم من الفقر والجوع والمرض ولم يقف بجانبهم أحد إلا القليل فقط، فلعلنا نذكر الفنانة سعاد حسني التي قدمت إلي الفن الكثير من الأعمال علي مدار سنوات عدة، وفي النهاية قبل وفاتها كان أخر ما تبقي معها هو مبلغ 3950 جنيه إسترليني، بعدما منعت عنها الدولة المعونة التي كانت تتقاضاها شهريًا، أما الآن فأصبح يحدث العكس، وتحول الفن من معاناة إلي صندوق حظ، فأقل الفنانين أجرًا يملكون ملايين الجنيهات والدولارات في سنوات قليلة، حتي بات حلم الفن مبتغي وهدف للعديد من الناس، وفي هذا التقرير سوف نستعرض قائمة بالفنانين المصريين وحجم ثروتهم بإحصائية أُجريت عام 2013.

1- عمرو دياب

لا شك أننا إذا تحدثنا عن ثروات الفنانين لابد أن نذكر الهضبة عمرو دياب، والذي يُعد من أكثر الفنانين المصريين ثروة ومن بين قوائم المطربين العرب الأكثر غني، حيث قُدرت قيمة ثروته بنحو 41 مليون دولار أمريكي، فقد جنى طوال مشواره الفني أموال طائلة وإيرادات هائلة، وعقب صُدور ألبومه “ميال” بدأت الشهرة تفتح له أذرعها، ويُعرف عنه أنه من أكثر المطربين أجرًا في الحفلات، وكذلك الإعلانات، ولا سيما أن أكثر إعلان شهير له هو إعلان لشركة بيبسي، والذي قد تقاضي فيه 500 ألف دولار لكل إعلان واحد فقط وليس كل السلسلة، ولا سيما أن تلك الثروة قد طرأت عليها زيادة بعد مرور قرابة الأربعة أعوام.

2- هاني شاكر

إنطلقت شهرته منذ عدة سنوات سابقة ومع طليعة ظهوره كان هناك بعض عمالقة الغناء في مصر أمثال عبد الحليم حافظ، وظل يراوده النجاح كثيرًا طوال مشواره الفني الطويل، وبلغت حجم ثروته في عام 2013 نحو 32 مليون دولار.

3- تامر حسني

في السنوات الأخيرة بدأت الأعين تلفت نحو المطرب تامر حسني، الذي إنطلقت موهبته نحو عالم الغناء والشهرة والأضواء، بالإضافة إلي كونه أصبح واحدًا من بين ممثلي شباك التذاكر، حيث حققت أفلامه إيرادات عالية ولازالت تستمر في ذلك، ولم يذكر بالتحديد كم تبلغ ثروته ولكنه صُنف ضمن أكثر المطربين ثراءًا.