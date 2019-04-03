5 حيوانات نهى الرسول عن قتلها..والسبب عجيب!

هناك مخلوقات يحرم قتلها ويرجع ذلك إما لفائدة بعضها والآخر للتميز في خلقته وما له من فضل، وسنعرض تلك الحيوانات التي لا يجوز قتلها حيث ورد نهي بعدم جواز قتلها أو إلحاق الأذى بها الصادر من الرسول الكريم.

الحيوانات التي يحرم قتلها

وهذه أربعة حيوانات المحرم قتلها في الإسلام وهي كالآتي.

الهدهد

طائر الهدهد هو من حمل رسالة النبي سليمان للملكة بلقيس في سبأ التي وجدها تعبد الشمس من دون الله. وقد نهي بشد عن قتل الهدهد أو أذيته، ويذكر انه مكتوب على كل جناحٍ منه باللغة السريانية:”آل محمد خير البرية”.

الصرد

ونهى النبي محمد عن قتل طائر الصرد بسبب كونه كان دليلاً على بناء الكعبة. كما أنه كان يطير لتفقد مواضع المياه ليدل آدم عليها. كما أنه من بين الطيور التي قام النبي إبراهيم بذبحها بأمر من الله ثم يضع أجزاءها متفرقة على كل جبل، فتجمعت الاجزاء مرة أخرى وولجت فيها الروح وعادت للحياة، ليطمئن قلب ابراهيم من إحياء الله الموتى يوم المحشر.

النمل

النمل هي مخلوقات لا تترك تسبيح الله وأما الشئ الآخر الرئيسي لنهي قتل النمل فيرجع إلى قبول الله دعاء نملة دعت ربها بإنزال المطر في القحط.

وقد خرج الناس من أجل الدعاء بالإستسقاء وقد رأى سليمان النملة باسطة يديها للسماء تقول:” اللهم إنا خلق من خلقك، لا غنى بنا عن فضلك، فلما سمعها النبي سليمان أخبر الناس بالتوقف عن الدعاء لأن الله أسقاكم بدعاء غيركم.

الضفدع

والضفدع منهي عن قتله فقد كان يرش الماء على النار التي قذف فيها النبي إبراهيم بأمر من النمرود. حتى تضرر الضفدع بالحرق بسبب الإقتراب من النار في محاولة إخمادها بالماء، وهو الحيوان الوحيد الذي أذن الله له بفعل ذلك. كما ان هناك سبب آخر لعدم جواز قتله كون نقيق الضفدع تسبيح.

النحل

والنحل يتعاون في صنع العسل الذي فيه شفاء للناس فقد ورد نهي لقتل النحل لهذا السبب. كما ان النحل مخلوقات أوحى الله اليها، وذلك قوله تعالي:وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ.”ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا ۚ يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ.

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