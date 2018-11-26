18 فنان خلت «جنازاتهم» تمامًا من نجوم الفن أو شهدت غياب للكثيرين منهم.. بالصور

الأحداث الحزينة دائمًا تكون هي البرهان الدال علي الود والصداقة الحقيقة، ومن المفترض أن يكون الفنانين زملائًا وأصدقاءًا وبجانب بعضهم البعض مثل أي عمل أخر عندما يتكاتف الزملاء ويشاركون كل حدث سويًا سواء كان مفرحًا أو محنة، ولكن هنالك في الوسط الفني بعض الحسابات المختلفة، حيث تُوفي العديد من الفنانين والفنانات ولم يحضر عزائهم أو جنازتهم أحدًا من زملائهم في الوسط الفني، وكأن صداقتهم قد إنقطعت بعد الوفاة تحت مسمي “صداقة مؤقتة”، لذا سوف نستعرض في هذا التقرير فناني مصر الراحلون الذين خلي عزائهم من زملائهم النجوم وأُظهر الوجه الأخر لهم.

1- مظهر أبو النجا

شُيعت جثة الفنان الراحل مظهر أبو النجا في اليوم الأول من شهر مايو السابق للعام الجاري 2017، عن عمر يناهز أنذاك 76 عام، بقرية أبو فودة، بمسقط رأسه، حيث ولد في الدقهلية ودُفن فيها، وكانت الجنازة متغيب منها الكثير من الفنانين تغيبًا ملاحظًا.

2- فاروق الرشيدي

شُيعت جثة الفنان الراحل فاروق الرشيدي في اليوم الحادي عشر من شهر فبراير للعام الجاري 2017 عن عمر يناهز أنذاك 75 عام، من مسجد السيدة نفيسة بمحافظة القاهرة، ولم يحضر العزاء الكثير من الفنانين، إلا بعضًا منهم وعلي رأسهم “أشرف زكي، والفنان شريف خير الله”.

3- سيد زيان

في اليوم الثالث عشر من شهر إبريل عام 2016 تُوفي الفنان سيد زيان عن عمر يناهز أنذاك 72 عام، ولم يحضر جنازته إلا سبعة فنانين من زملائه، وكان من بين هؤلاء “أشرف زكي، مظهر أبو النجا، منير مكرم، فاروق الفيشاوي”.

4- فايزة عبد الجواد

عُرف عن الفنانة الراحلة “فايزة عبد الجواد” أدوارها كـ كومبارس طوال مشوارها الفني السينمائي، ولعل ملامحها الشديدة جعلت المخرجين يحصرونها في دور “السجانة” أو دور “البلطجية”، وفي اليوم العشرين من شهر فبراير عام 2016 رحلت عن عالمنا، وخلي عزائها من تواجد الفنانين، مكتفي الكثير منهم بالنعي فقط من خلال مواقع التواصل الإجتماعي.