«يخلق من الشبه أربعين».. 60 شخصية شهيرة ملامحهم متشابهة ستُثير عينك

“يخلق من الشبه أربعين”، جملة تتردد كثيرًا علي ألسنتنا عندما نري شخصان أو أكثر متشابهان ومشتركان في الملامح دون أن يكون بينهم أي صلة قرابة، بل وقد يكون واحدًا من الشرق وأخر من الغرب، فنتحدث مع أحدهما ظنًا منا أنه الأخر، فقد يصبح منطقيًا عندما نري أشخاص أشقاء أو توأم لو جاز التعبير عندما يكونو متشابهين تمامًا في القوام والطول والعرض، ولكن العجيب هنا ودليل علي قدرة الله عزوجل أنك قد تري شخصًا وخاصة المشاهير وتري أشخاصًا أخريين يشبهونه كثيرًا وقد تحتار الأعين في التفرق بينهم.

وقد تناول بعض رواد مواقع التواصل الإجتماعي والسوشيال ميديا 60 صورة مختلفين للعديد من الفنانين والمشاهير علي وجه عام، تجمعهم ملامح متشابهة بدرجة كبييرة، وفي هذا التقرير سوف نستعرضها.