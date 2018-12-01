«يخلق من الشبه أربعين».. 60 شخصية شهيرة ملامحهم متشابهة ستُثير عينك

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«يخلق من الشبه أربعين».. 60 شخصية شهيرة ملامحهم متشابهة ستُثير عينك

“يخلق من الشبه أربعين”، جملة تتردد كثيرًا علي ألسنتنا عندما نري شخصان أو أكثر متشابهان ومشتركان في الملامح دون أن يكون بينهم أي صلة قرابة، بل وقد يكون واحدًا من الشرق وأخر من الغرب، فنتحدث مع أحدهما ظنًا منا أنه الأخر، فقد يصبح منطقيًا عندما نري أشخاص أشقاء أو توأم لو جاز التعبير عندما يكونو متشابهين تمامًا في القوام والطول والعرض، ولكن العجيب هنا ودليل علي قدرة الله عزوجل أنك قد تري شخصًا وخاصة المشاهير وتري أشخاصًا أخريين يشبهونه كثيرًا وقد تحتار الأعين في التفرق بينهم.

وقد تناول بعض رواد مواقع التواصل الإجتماعي والسوشيال ميديا 60 صورة مختلفين للعديد من الفنانين والمشاهير علي وجه عام، تجمعهم ملامح متشابهة بدرجة كبييرة، وفي هذا التقرير سوف نستعرضها.

 

«يخلق من الشبه أربعين».. 60 شخصية شهيرة ملامحهم متشابهة ستُثير عينك
الفنان ابراهيم سعفان والفنان الجزائري الشاب خالد
«يخلق من الشبه أربعين».. 60 شخصية شهيرة ملامحهم متشابهة ستُثير عينك
المستشار مرتضي منصور والفنان محمد نجم
«يخلق من الشبه أربعين».. 60 شخصية شهيرة ملامحهم متشابهة ستُثير عينك
فنان مصري وفنان اجنبي
«يخلق من الشبه أربعين».. 60 شخصية شهيرة ملامحهم متشابهة ستُثير عينك
الفنان سمير صبري
«يخلق من الشبه أربعين».. 60 شخصية شهيرة ملامحهم متشابهة ستُثير عينك
الإعلامي المصري خيري رمضان
«يخلق من الشبه أربعين».. 60 شخصية شهيرة ملامحهم متشابهة ستُثير عينك
الفنان جلال الشرقاوي
«يخلق من الشبه أربعين».. 60 شخصية شهيرة ملامحهم متشابهة ستُثير عينك
الإعلامي باسم يوسف
«يخلق من الشبه أربعين».. 60 شخصية شهيرة ملامحهم متشابهة ستُثير عينك
الشيخ أبو إسحاق الحويني
«يخلق من الشبه أربعين».. 60 شخصية شهيرة ملامحهم متشابهة ستُثير عينك
الفنان محمود حميدة
«يخلق من الشبه أربعين».. 60 شخصية شهيرة ملامحهم متشابهة ستُثير عينك
اللاعب المصري حسني عبد ربه
«يخلق من الشبه أربعين».. 60 شخصية شهيرة ملامحهم متشابهة ستُثير عينك
الكابتن حسام البدري
«يخلق من الشبه أربعين».. 60 شخصية شهيرة ملامحهم متشابهة ستُثير عينك
فنان مصري
«يخلق من الشبه أربعين».. 60 شخصية شهيرة ملامحهم متشابهة ستُثير عينك
الفنان محمود قابيل
«يخلق من الشبه أربعين».. 60 شخصية شهيرة ملامحهم متشابهة ستُثير عينك
الفنان عبد الله مشرف
«يخلق من الشبه أربعين».. 60 شخصية شهيرة ملامحهم متشابهة ستُثير عينك
الفنان مصطفي فهمي
«يخلق من الشبه أربعين».. 60 شخصية شهيرة ملامحهم متشابهة ستُثير عينك
الممثل الصيني جاكي شان
«يخلق من الشبه أربعين».. 60 شخصية شهيرة ملامحهم متشابهة ستُثير عينك
الفنان أشرف عبد الباقي
«يخلق من الشبه أربعين».. 60 شخصية شهيرة ملامحهم متشابهة ستُثير عينك
الفنان علاء زينهم
«يخلق من الشبه أربعين».. 60 شخصية شهيرة ملامحهم متشابهة ستُثير عينك
المطرب علي الحجار والمصارع العالمي دوين جونسون
«يخلق من الشبه أربعين».. 60 شخصية شهيرة ملامحهم متشابهة ستُثير عينك
المطرب الشعبي أحمد عدوية واللاعب المعتزل مارادونا
«يخلق من الشبه أربعين».. 60 شخصية شهيرة ملامحهم متشابهة ستُثير عينك
الفنان سعيد عبد الغني
«يخلق من الشبه أربعين».. 60 شخصية شهيرة ملامحهم متشابهة ستُثير عينك
الفنان أمين الهنيدي والسياسي حمدين صباحي

«يخلق من الشبه أربعين».. 60 شخصية شهيرة ملامحهم متشابهة ستُثير عينك «يخلق من الشبه أربعين».. 60 شخصية شهيرة ملامحهم متشابهة ستُثير عينك «يخلق من الشبه أربعين».. 60 شخصية شهيرة ملامحهم متشابهة ستُثير عينك «يخلق من الشبه أربعين».. 60 شخصية شهيرة ملامحهم متشابهة ستُثير عينك «يخلق من الشبه أربعين».. 60 شخصية شهيرة ملامحهم متشابهة ستُثير عينك




     