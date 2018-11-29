الفن في أسبوع| وفاة “حمادة وأمين وشاهيناز” وأول تعليق من شقيق ياسمين عبد العزيز على طلاقها وحقيقة موت والدة “الدقن” وهي غاضبة عليه

توفيت بالأمس أمل حمادة الكوميدية والساخرة اللبنانية وتسببت وفاتها في صدمة بالوسط الفني، حيث أن الوفاة كانت مفاجئة وذلك على إثر تعرضها لسكتة دماغية أصابتها بشكل مفاجئ، فتعرضت إلى موت سريري فارقت على إثره الحياه، وللمزيد اضغط هنا.

كما توفيت الفنانة شاهيناز طه هي الأخرى خلال الأسبوع الجاري بعد صراع طويل مع المرض وهي ليست شقيقة للفنانة شويكار ولكنها شبيهة له، وأهلتها ملامحها الأجنبية للعمل بالفن إلا أنها اعتزلت في وقت مبكر وقدمت العديد من الأعمال الفنية، وللمزيد اضغط هنا.

كما فارق الفنان عادل أمين الحياهه منذ أيام قليلة وسط حضور ضعيف من نجوم الفن في جنازته بالرغم من الأعمال التي قدمها، ومنها مسلسل ليالي الحلمية ورأفت الهجان وغيرها، وللمزيد اضغط هنا.

كما أعلنت الفنانة ياسمين عبد العزيز لأول مرة وبشكل رسمي عن طلاقها من زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة، وذلك بالرغم من أن طلاقهما كان منذ عام تقريباً، ولكن تم الإعلان اليوم عن طلاق الفنانة ياسمين عبد العزيز بعد زواج طليقها “محمد حلاوة” سراً من الفنانة ريهام حجاج، كما قامت الفنانة بالتعليق على أنباء انفصالها عن زوجها قائلة “كل شئ نصيب”، وللمزيد اضغط هنا، كما علق شقيقها قائلاً “نحن نكسر ولا ننكسر”، ونشر صورة لها ولها وعلق عليها قائلاً “يا روحي انجحي وكسري الدنيا”.

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وفي الذكرى الـ30 لوفاة الفنان الشهير توفيق الدقن والذي قام بدور الشرير في أغلب الأدوار التي قام بها، ترددت بعض الأحاديث عن وفاة والدته وهي غاضبة عليه، الأمر الذي نفاه نجله المستشار ماضي توفيق الدقن، مؤكداً أن والدته كانت راضية عليه خاصة وأنها توفيت وهو أحد نجوم الفن في الستينات.