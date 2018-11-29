ندمت على زواجها «في سن مبكرة» وإعتنقت الديانة الإسلامية قبل زفافها لهذا السبب.. محطات في حياة «ديانا حداد»

لمع بريقها في فترة التسعينيات، وعرفها جيل ذلك الوقت الذي سمع أغانيها منذ الصغر، ولعل سر نجاحها معرفة ما يحبه الشباب ونوع الموسيقي الذي ينجذبون إليه، لذلك قدمت أغاني عُلقت في أذهانهم، ولكن كان للجانب الإعلامي في حياتها تأثير علي نجوميتها، حيث يعرفها القليل من الجيال الحالي، نظرًا لعدم ترددها علي البرامج وإجراء حوارات مع الصحفيين، ولكنها قد عوضت ذلك بتواجدها علي مواقع السوشيال ميديا والتواصل مع الجمهور، حتي بدأت تستعيد بريقها وتصدر أغنيات تتماشي مع الجيل الحديث، إنها الفنانة اللبنانية “ديانا حداد” وبعض المحطات في حياتها.

نشأتها

في اليوم الأول من شهر أكتوبر عام 1976 ولدت الفنانة “ديانا جوزيف حداد” وهذا هو إسمها بالكامل عند الولادة، ونشأت في جبل لبنان ببلدة تدعي “بصاليم”، لأب مسيحي ماروني، وأم مسلمة توفاه الله عام 1999، وبعد حرب لبنان، إضطرت أسرتها أن تنتقل إلي دولة الكويت؛ لتعيش هناك، وإستمروا فيها لمدة وصلت إلي 14 عامًا، وبعدها عادوا ثانية إلي أرض الوطن بعد إنتهاء حرب الخليج.

وقد حصلت ديانا علي شهادة أكاديمية في شعبة برمجة الحاسب الآلي من دولة الكويت، وظهرت موهبتها الغنائية عليها وهي بنت الثامنة من عمرها، حيث بدأت الغناء من خلال الحفلات الوطنية في عام 1988، وشاركت في برنامج المسابقات الغنائية “إستديو الفن”، وفازت فيه، في عام 1992.

مشوارها الفني

في عام 1996 قدمت أول ألبوم غنائي وكان بعنوان “ساكن”، وتوالت بعد ذلك ألبوماتها الغنائية والتي قد وصلت إلي 15 ألبوم، وأبرزها:

أمانيه.

يا مايا.

أهل العشق.

جرح الحبيب.

بنت الأصول.

لو يسألوني.

أول مرة.

شهرتها المصرية

لم تكتفي ديانا خلال مشوارها الغنائي بأن تغني باللهجة اللبنانية فقط، بل وغنت باللهجة المصرية، وعن ذلك الأمر قالت في إحدي اللقاءات الصحفية:

“الغناء المصري كان سببا فى نجاح ديانا حداد، وقد قدمت عددًا من الأغنيات باللهجة المصرية حققت نجاحات منقطعة النظير، لأن هذه اللهجة هى التى تربينا عليها”.