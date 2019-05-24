نستعرض معكم اليوم متابعينا خطوات التسجيل في “موقع تذكرتي ” والحصول على بطاقة fan id لحجز مباريات كأس أمم أفريقيا، في خطوة جديدة قامت بها وزارة الشباب والرياضة مع اللجنة المنظمة لكأس أمم أفريقيا والجهات المعنية، بطرح موقع الكتروني على شبكة الإنترنت ينظمون بها حركة الجماهير ومتابعة احصائيات المشجعين، إذا كنت من عشاق كرة القدم ومتابعة المباريات في الاستادات المختلفة وكنت تعاني سابقاً من حجز تذكرة لمباراة معينة، الأن مع ” موقع تذكرتي” أصبح الأمر في غاية السهولة واليسر ليس عليك اليوم سوا الدخول على موقع tazkarti واستكمال البيانات والحصول علي بطاقة fan id التي ستتعتبر بمثابة بطاقة المرور لك من بوابات الإستاد لمشاهدة المباراة، الأن ومع قرب موعد كأس أمم أفريقيا والتي ستقام على ست ملاعب مصرية في أربع مدن مختلفة، أصبح الامر ملح لمعرفة خطوات التسجيل في موقع tazkarti.

خطوات التسجيل في ” موقع تذكرتي”

لمشاهدة مباراة في الإستاد يجب عليك ملئ استمارة البيانات الخاصة بكل مشجع على موقع tazkarti والذي سيكثر عليه البحث في الايام القليلة القادمة، كل ما عليك هو الدخول علي موقع ” تذكرتي” واتباع الخوات التالية.

رابط موقع تذكرتي

اذا كان الموقع باللغة الانجليزية نستطيع من خلال الايقونة الموجودة علي اليمين بأعلي الشاشة ونقوم بتغيير اللغة إلى العربية.

نختار sing up for afan id أو التسجيل لطلب بطاقة مشجع.

ثم نختار الجنسية مصري او جنسية اخري كما يطرح الموقع.

ثم نقوم بتكملة البيانات من حيث إختيار البلد ولغة التواصل والبريد الالكتروني ثم نوافق على الشروط ونضغط علي الكابتشا، ثم نسجل رقم التليفون الخاص بنا ونضغط إرسال حتي يتم إرسال رمز التحقق لنضعه في الخانه الاخيرة ثم نضغط استكمال.

نستكمل البيانات من تسجيل الاسم كاملا وتسجيل اسم الأم كاملا

ثم اختيار الفصيلة والنوع اختياري

ثم نضغط استكمال

اخيراً نسجل الرقم القومي الخاص بنا في الخانة الموضحة ثم نقوم برفع صورة البطاقة الشخصية بصورة واضحة.

واخيراً يظهر لنا جدول المبارايات ومواعيدها والملاعب التي ستقام عليها المباريات واسعار التذاكر.

خطوات التسجيل في موقع tazkarti بالصور

ندخل علي موقع تذكرتي ونختار الحصول على بطاقة مشجع أو sing up for afan id

توصيات اللجنة المنظمة وموقع تذكرتي

في حالة وجود أي شكوى أو استفسارات الرجاء الاتصال على الخط الساخن 15355.

يمنع بتاتا بيع بطاقة المشجع لأي شخص أخر.

يمنع حمل أي شخص بطاقة مشجع أخر او استعارتها ومن يفعل ذلك يعرض نفسه للمسائلة القانونية.

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