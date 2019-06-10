موعد غرة ذي الحجة 2019 / 1440 وتاريخ وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك

موعد غرة ذي الحجة 2019 / 1440 من المناسبات التي ينتظرها كل مسلم حول العالم، حيث يرتبط شهر ذي الحجة بموعد عيد الأضحى المبارك وتاريخ وقفة عرفات ومناسبة الحج الجليلة التي تأتي مرة واحدة كل عام، يعتبر شهر ذي الحجة من الأشهر الحرم التي لها فضل كبير عند الله عز وجل، ففيه حدثت قصة حلم سيدنا إبراهيم بذبح إبنه وفداء الله له بكبش عظيم ومناسبة الإحتفال بعيد الأضحى المبارك وموسم الحج السنوي للمسلمين إلى الكعبة المشرفة، تلك المناسبات العظيمة التي جعلت من شهر ذي الحجة شهراً عظيم الشأن، نذكر لكم اليوم موعد أول أيام شهر ذي الحجة وتاريخ وقفة عرفات في الأسطر التالية.

موعد غرة ذي الحجة 2019 / 1440

من المنتظر وفق الحسابات الفلكية أن يكون تاريخ بداية أول أيام شهر ذي الحجة 1440 في يوم الثاني من شهر أغسطس لعام 2019، حيث يتم استطلاع رؤية هلال شهر ذي الحجة في يوم 1 من أغسطس 2019 وبناء عليه يتم تأكيد بداية الشهر من خلال ظهور الهلال واضحاً فتوافق الحسابات الفلكية، أو إذا لم يتبين رؤية هلال ذي الحجة فسيكون اليوم الأول منه هو يوم 3 من أغسطس 2019.

ويتم استطلاع رؤية الهلال من خلال المرصد الفلكي بالمملكة العربية السعودية، ومن ثم يتبعها باقي دول العالم على عكس باقي أشهر العام، إذ أن شهر ذي الحجة هو شهر الحج فلا بد أن يحج المسلمون كلهم في توقيت واحد هو توقيت المملكة العربية السعودية.

تاريخ وقفة عرفات وموعد عيد الأضحى 2019

أما عن تاريخ وقفة عرفات أو موعد وقفة عرفات والتي تكون في 9 من ذي الحجة من كل عام، فهي توافق هذا العام يوم 10 أغسطس فلكياً، وبناء عليه يكون موعد عيد الأضحى المبارك هو 11 أغسطس 2019.

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