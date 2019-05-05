سي بدأت الدراما الرمضانية لبعض المسلسلات قبل رمضان بساعات قليلة، وبالتالي جميع المتابعين يرغبون في التعرف على مواعيد مسلسلات رمضان 2019 على جميع القنوات المصرية والعربية، هناك العديد من القنوات المصرية والعربية التي ستقوم بعرض العديد من القنوات، ومن المفترض أن لكل قناة بعض المسلسلات التي سيتم عرضهم عبر شاشتهم بطريقة حصرية، وسنقوم بعرض كافة المسلسلات التي ستتواجد عبر جميع القنوات في رمضان.

مواعيد مسلسلات رمضان 2019 على قناة سي بي سي

تنافس قناة سي بي سي ب 6 مسلسلات حصرية على شاشتها هذه المسلسلات هي:

مسلسل لمس أكتاف للفنان ياسر جلال وسيتم عرضه في تمام الساعة السابعة مساء.

مسلسل علامة استفهام بطولة الفنان محمد رجب وسيتم عرضه في تمام الساعة التاسعة مساء.

مسلسل بركة بطولة الفنان عمرو سعد سيتم عرضه في تمام الساعة التاسعة مساء.

مسلسل حكايتي بطولة الفنانة ياسمين صبري سيتم عرضه في تمام الساعة 10 مساء.

مسلسل بدل الحدوتة 3 بطولة النجمة دنيا سمير غان سيتم عرضه في الساعة 11 مساء.

مسلسل طلقة حظ بطولة الفنان مصطفى خاطر سيتم عرضه في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل.

مواعيد مسلسلات رمضان 2019 على قناة أون دراما

هناك 6 مسلسلات يتم عرضها في مواعيد مختلفة عبر قناة اون اي وهي:

مسلسل كلبش 3 بطولة الفنان أمير كرارة سيعرض في تمام الساعة السابعة مساء.

مسلسل حكايتي بطولة ياسمين صبري سيعرض في تمام الساعة الثامنة مساء.

مسلسل علامة استفهام سيعرض في الساعة التاسعة مساء.

مسلسل قمر هادي بطولة هاني سلامة سيتم عرضه في تمام الساعة العاشرة مساء.

مسلسل أبو جبل بطولة الفنان مصطفى شعبان سيعرض في تمام الساعة الحادية عشر مساء.

مسلسل طلقة حظ سيعرض في تمام الساعة 12 منتصف الليل.

مواعيد مسلسلات رمضان 2019 على قناة ام بي سي

هناك عدد من المسلسلات يتم عرضه في رمضان وسيكون كالتالي:

مسلسل قابيل الساعة التاسعة مساء بطولة الفنان محمد ممدوح وأمينة خليل.

مسلسل ولد الغلابة بطولة النجم أحمد السقا في تمام الساعة 10 مساء.

مسلسل فكرة بمليون جنيه بطولة علي ربيع سيعرض في تمام الساعة 11 مساء.

مسلسل شقة فيصل بطولة كريم محمود عبد العزيز سيكون في تمام الساعة 12 مساء.

مواعيد مسلسلات رمضان 2019 على قناة الحياة

مسلسل طلقة حظ بطولة مصطفى خاطر في تمام الساعة 10 مساء .

مسلسل البرنسيسة بيسة بطولة مي عز الدين سيعرض في الساعة 11 مساء.

مسلسل هوجان بطولة الفنان محمد إمام سيعرض في الساعة 12 منتصف الليل.

مسلسل لأخر نفس بطولة ياسمين عبد العزيز سيكون في تمام الساعة 1 منتصف الليل.

مسلسل علامة استفهام سيكون في الساعة 2 صباحآ.

مواعيد مسلسلات رمضان 2019 على قناة دي ام سي

مسلسل ابن اصول بطولة الفنان حمادة هلال سيعرض في تمام الساعة 7 مساء.

مسلسل طلقة حظ سيعرض في تمام الساعة 8 مساء.

مسلسل حكايتي سيكون في تمام الساعة 9 مساء.

مسلسل الواد سيد الشحات سيعرض في تمام الساعة 10 مساء.

مسلسل زلزال بطولة الفنان محمد رمضان سيعرض في الساعة 11 مساء.

فور توافر مواعيد مسلسلات أخرى لقنوات أخرى سنقوم بتحديث الموضو9ع

← إقرأ أيضاً: