مواعيد عرض مسلسل “زهرة الثالوث” الحلقة الأخيرة وتردد القناة ATV الناقلة له

سيتوقف عرض المسلسل حتى بداية شهر سبتمبر، ويعود المسلسل التركي الرومانسي حلقاته وسط متابعة ضخمة من المشاهدين من جميع دول العالم، الذين يتابعوه من التلفاز أو من الموقع الرسمي للقناة الناقلة له .

قصة مسلسل زهرة الثالوث

تدور قصة مسلسل زهرة الثالوث إلى شاب يدعى ميران يحاول الانتقام لوالديه من هزار، لاعتقاده بانه قاتل والديه ويعرض الزواج من ريان أبنت هازار باسم مزور للانتقام بمساعدة جدته أم آبيه، وبعد الزواج يتخلى عن ريان ويظهر اسمه الحقيقي وتكون صدمة كبيرة لريان، ولكن مشاعر الحب تسيطر على ميران فيحاول استعادة حب وثقة ريان التي سيتقدم لها ابن عمها ازاد للزواج، وتدور الأحداث في ولاية ماردين التركية، ولقد حظي المسلسل بإعجاب الكثيرين من المشاهدين، واصبح يحتل أعلى نسب المشاهدة في هذا الموسم التلفازي، والآن الجميع متحمس لمتابعة الحلقة 12 التي ستكون نهاية الموسم الأول لمسلسل زهرة الثالوث .

تردد القناة الناقلة لمسلسل زهرة الثالوث :

يعرض مسلسل زهرة الثالوث على قناة ATV التركية الناقلة لمسلسل زهرة الثالوث الحلقة 12 نهاية الموسم الأول، وسنقدم لكم أعزائي متابعي موقع نجوم مصرية ترددات القناة الناقلة لمسلسل زهرة الثالوث الحلقة 12 الحلقة الأخيرة:

القمر المدار التردد الاستقطاب FEC تروكسات 42.0°E (H)11628 27500 5/6 أسترا 19.2°E (H)11243 27500 5/6 أسترا 19.2°E (H)12692 27500 5/6

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