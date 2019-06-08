منيو كنتاكي السعودية 2019، ومع الأسعار، وعروض الوجبات العائلية

كنتاكي هو واحد من أفضل المطاعم في العالم، تقدم وجبات الدجاج الطازج على مدار اليوم، وقد حازت على إعجاب الكثير، ولذلك نجد أن هناك الكثير يبحثوا يوميا عن منيو كنتاكي السعودية 2019، وأيضا هناك من يبحث عن عروض الوجبات العائلية، طبقا للتقارير الأخيرة فإن مطعم كنتاكي يعتبر واحد من أكثر المطاعم شعبية في العالم، وقد حقق إيرادات كبيرة في عام 2018 الماضي، لذلك اليوم نقدم لكم في هذا المقال منيو كنتاكي السعودية، وأسعار الوجبات العائلية التي يقدمها المطعم، وطريقة طلب وجبة أونلاين عن طريق الموقع الإلكتروني في كل أنحاء المملكة السعودية.

منيو كنتاكي السعودية

يوفر المطعم قائمة كاملة بجميع الوجبات لمن يريد أن يطلب أي وجبة من خلال الإنترنت، وتختلف وجبات كنتاكي في عدد قطع الدجاج، وأيضا المشروب المقدم مع وجبة كنتاكي، ولذلك نعرض لكم في الجدول التالي منيو كنتاكي السعودية 2019 الجديد الذي يمكن أن تجده في جميع فروع المطعم في كل أنحاء المملكة.

اسم الوجبة تفاصيل الوجبة، وعدد القطع أسعار وجبات كنتاكي السعودية بالريال السعودي ديو الدجاج و الروبيان 2 قطعة دجاج, 5 قطع روبيان, بطاطا, كول سلو, مشروب + 2 صوص 32 سوبر ستربس الجديد 5 قطع ستربس (مع صوص الباربكيو او السريراتشا السبايسي) + بطاطا +كولسلو + بيبسي 28 مايتى زنجر بوكس بوكس يضم ساندويتش مايتي زنجر مع قطعة دجاج وبطاطا ومشروب منعش 33 سوبر دينر قطع دجاج – بطاطا – كول سلو – خبز – مشروب 4 28 مايتي زنجر ساندويتش مايتي زنجر مع بطاطا و مشروب. 28 بوكس ماستر صدور فيليه الدجاج مع 2 قطعة ناتشو تشيز و شرائح الطماطم و الخس و الجبنة و صوص مايونيز الفلفل في خبز التورتيلا مع بطاطا و مشروب 27 كرسبي ستربس دينر ميل 4 قطع دجاج الكرسبي ستربس مع صوص الباربيكيو وصوص الشيدر و كول سلو و بطاطا وقطعة خبز و مشروب 25 تويستر بوكس تويستر، قطعة دجاج, بطاطا، كول سلو وبیبسي 25 تويستر ساندويتش تويستر (عادي او حار) مع بطاطا و مشروب 21 زنجر الروبيان بوكس 10 قطع روبيان زنجر, بطاطا, كول سلو, 2 صوص و مشروب + 2 قطعة ستريبس دجاج مجانا 39 زنجر بوكس قطعة دجاج مع ساندويتش وكول سلو وبطاطا وبيبسي 31 وجبة أطفال سناكر ساندويش أو 2 قطعة ستريبس + بطاطا + مشروب 13

عروض وجبات كنتاكي

يمكنكم التواصل مع رقم كنتاكي الموحد للاستفسار بشكل أكبر عن الوجبات، هناك أيضا في منيو كنتاكي السعودية عروض وجبات توفر بشكل كبير على المجموعة، نعرض لكم في الجدول التالي هذه العروض من خلال منيو كنتاكي :

العرض التفاصيل السعر وجبة رمضان 2 قطعة دجاج + أرز كبير + مشروب 18 سوبر ميجا ديل 12 قطعة دجاج + بطاطا 49 عرض زنجر + تويستر زنجر + تويستر + بطاطس + بيبسي 25

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