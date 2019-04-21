منعه الوضوء من استكمال مشواره الفني وترك وصية لابنته وتوفي أثناء الإفطار معلومات عن الراحل حسين الشربيني

تميز الفنان الراحل حسين الشربيني بحبه الشديد للفن منذ أن كان صغيرا، إستطاع أن يجعل لنفسه إسم وسط ابرز النجوم لأدائه المميز وخفة ظله شارك في الكثير من الأعمال السينمائية الناجحة التي دخلت قلوب محبية وجماهيره دخل عالم الفن من خلال الإعلان عن عمل فرقة مسرحية في التليفزيون، فسعى ورائها وتقدم إلى الاختبارات ونجح بها .

ومن هنا كانت إنطلاقته الفنية حيث تنقل بين عدد من الفرق المسرحية، كانت منها فرقة مسرح الحكيم، ثم المسرح القومي، وإنتهت بمسارح القطاع الخاص كان أول ظهور له بالسينما من خلال دوره بفيلم المارد لتتوالى أعماله السينمائية ، قدم حسين الشربيني حوالي 90 عملا فنيا مابين السينما والتلفزيون ولد الراحل حسين الشربيني عام 1935 يمدينة بمدينة شربين محافظة الدقلهلية ، تخرج من كلية الآداب، جامعة القاهرة وبعدها التحق بمعهد الفنون المسرحية، تزوج من خارج الوسط الفني وأنجب” سها، نهى “.

منعه الوضوء من مواصلة التمثيل.

ابتعد عن الساحة الفنية فاجأة بسبب تعرضه لحادث عام 2003 حيث كان حسين الشربيني يتوضأ داخل المسجد استعدادا لأداء صلاة العشاء وإختل توازنه وسقط على الأرض وأصيب بكسر في مفصل ساقه اليسرى وقام بإجراء جراحة عاجلة وإكتشف بعدها أنه مصاب بجلطة بمراكز الإتزان بالمخ وأكمل علاجه بالمملكة العربية السعودية ومن هنا إبتعد بشكل كامل عن الأضواء والساحة الفنية.

وبعدها توفي في شهر رمضان عام2007 أثناء تناوله طعام الإفطار وسط أسرته وكان الراحل حسين الشربيني ترك وصيته لإبنته نهى والتي كان كتبها بخط يده يوصيها بأن تكون ناجحة في دراستها وفي بيتها وأهم حاجة في الدنيا كلها الأخلاق، فهي أغلى من العلم وأجمل من الجمال، ودعى من الله أن يوفقها في دراستها وفي حياتها .. بابا حسين الشربيني”.

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