منصة نون الأشهر في الوطن العربي تبدأ التشغيل التجريبي له في مصر

لمن لا يعرف موقع نون، هو من أشهر المتاجر في الوطن العربي، موجود في بعض الدول العربية كالمملكة العربية السعودية، ودولة الامارات الشقيقة، وقد بدأ التشغيل التجريبي له في مصر منذ أقل من شهر تقريباً، ويقدم المتجر خصومات كبيرة تصل الي 70% و 80% علي جميع المنتجات الموجودة بداخلة بمناسبة الأفتتاح، تعال معي عزيزي القارىء لنتعرف اكثر عن متجر نون.

قد يهمك آيضاً : كوبون نون مصر 10% فعال علي جميع المنتجات.. لا تفوت عروض الافتتاح

متجر نون

متجر نون انطلق من دبي ثم السعودية والأن ، وقد بدأ التشغيل التجريبي في مصر منذ أقل من شهر، ويضم المتجر جميع المستلزمات كالهواتف المحمولة والاجهزة الكهربائية بجميع انواعها، والملابس والازياء والموضة، والعديد من المنتجات الاخري، ويعتبر متجر نون من أشهر المتاجر الموجودة في الدول العربية، فهو كموقع سوق دوت كوم وجوميا الموجودين حالياً في مصر.

ولكن يختلف المتجر عن غيره من المتاجر انه يقدم المنتجات باسعار مخفضة عن باقي المتاجر الموجودة وهذا الذي زاد من شهرته في المملكة العربية السعودية ودولة الامارات الشقيقة.

تخفيضات متجر نون

وبمناسبة الافتتاح يقدم متجر نون تخفيضات كبيرة علي جميع المنتجات قد تصل الي 80%، وذلك لفترة محدودة احتفالاً ببدء التشغيل التجريبي للمتجر في جمهورية مصر العربية.

كما ان المتجر يضم افضل العطور العالمية، وادوات التجميل وأفضل المنتجات المنزلية بأفضل الاسعار وبأعلي جودة، كما ان المتجر يتيح لك فرصة الشراء عبر الانترنت ووصول السلعة لك الي باب المنزل في أقل وقت ممكن، وبأفضل خدمة.

رقم خدمة العملاء زين zain للدعم والوسائل الإلكترونية الأخرى عبر موقع زين