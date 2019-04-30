يستخدم معظمنا الإنترنت فى البحث عن اسم مناسب لمولوده الجديد، ونحن فى هذا المقال فى “نجوم مصرية” نوضح لكم معنى اسم مليكة الذى قد انتشر فى الفترة الأخيرة بشكل لافت للنظر ولا تخطئ عين أحدنا هذا الإنتشار الواسع له فى أكثر من دولة عربية، ونحن نعلم جيداً أهمية قرار أولياء الأمور بإتخاذ اسم مناسب لمولودهما الجديد، ولهذا نكتب لهم هذا المقال لنوضح معنى وصفات اسم مليكة لتشجعيهم على تسمية طفلتهم به نظراً لجمال معناه وصفاته، فإلى نص المقال.

معنى اسم مليكة

الأسماء عربية الأصل كثيرة وعديدة بيننا ومنها اسم مليكة، وهو اسم علم يُستخدم فى تسمية الفتيات، ويُعنى الفتاة حسنة الأخلاق، وله معنى آخر يُعنى الملكة.

صفات حاملة اسم مليكة

بمجرد تعاملك المباشر مع الفتاة الحاملة لإسم مليكة تستطيع أن تعرف الكثير من صفات شخصيتها، ومن هذه الصفات:

شخصية لطيفة تملك قلب به خير كثير.

تتمتع بالأخلاق الكريمة والحسنة.

لديها قدرة كبيرة على الفهم والإستيعاب فى جميع المراحل الدراسية.

تعرف جيداً كيف يُمكنها اتخاذ القرار المناسب فى الوقت المناسب.

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