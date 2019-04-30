معنى وصفات اسم مريم

منذ أن بدأنا سلسلة معانى الأسماء فى موقعنا “نجوم مصرية” وتأتى لنا عشرات الرسائل يومياً تسألنا عن معنى اسم معين، ونحن اليوم نخصص هذا المقال للحديث عن معنى اسم مريم وأبرز الصفات التي تظهر في معالم شخصية حاملة الإسم، وقد يكون اسم مريم قد اكتسب شهرته الكبيرة من السيدة مريم العذراء أم السيد المسيح عليه السلام، فهو من أكثر الأسماء شعبية وانتشاراً بين الفتيات فى مصر والعالم العربى، فتابعونا لتعرفوا كل ما يخص اسم مريم من تفاصيل.

معنى اسم مريم

تنحدر جذور أصول اسم مريم إلى الأصل العبرى، وهو اسم علم يُطلق على الكثير من الفتيات، وللإسم معنى مميز وهو الخادمة العابدة المخلصة لله عز وجل، ودائماً ما نلمس جانب التدين والورع فى معظم الفتيات المسماة بهذا الإسم.

صفات حاملة اسم مريم

هناك عدة صفات تُميز الفتيات المسماة بإسم مريم، بل وتستطيع أن تجد هذه الصفات بسهولة فى ملامح شخصيتها، ونوضح لكم الصفات كالتالى:

شخصية طيبة بدرجة كبيرة.

تتقن الطبخ وتتفنن فى عمل أشهى الأكلات.

تحب الهدوء وتكره الأصوات العالية الصاخبة.

رومانسية ورقيقة وتحب الخيال.

متدينة إلى حد كبير.

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